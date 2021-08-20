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Украина не будет менять транзитную стратегию из-за "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время посещения морского нефтяного терминала "Южный", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Витренко добавил, что эта проблема, скорее всего, будет обсуждаться на встрече двух президентов - Джо Байдена и Владимира Зеленского в США.

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"Мы считаем, что этот геополитический проект должен быть остановлен, в том числе благодаря санкциям США", - отметил глава НАКа.

По словам Витренко Украина продолжает работу с парламентариями США - конгрессменами и сенаторами:

"Мы убеждаем их, что должно произойти наложение действенных санкций на оператора этого проекта Nordstream AG, для того, чтобы газ по этому трубопроводу не шел в Европу в обход Украины".

Витренко еще раз отметил, что оператор не должен получить сертификат на работу в Европе, а Украина не ведет никаких переговоров о компенсациях.

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Украина планирует осуществить "зеленый переход" на протяжении 15 лет, но для того, чтобы его осуществить, нужно вкладывать десятки миллиардов долларов, которые страна получает от транзита газа, пояснил он.

Как отметил Витренко, эти вопросы также будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангела Меркель.
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...и будет настаивать на невозможности запуска газопровода "Северный поток-2".

Как это? Меркель уже придумала, куда бабло потратить, которое ей отстегнули.
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20.08.2021 11:22 Ответить
у ней уже и квартира в рязани есть!
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20.08.2021 11:43 Ответить
Нє-нє, бери круче, в Таганрогє на лазурном бєрєгу Украина не будет менять транзитную стратегию из-за "Северного потока-2", - Витренко - Цензор.НЕТ 6911
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20.08.2021 11:47 Ответить
а этот дурак какого х... кукарекает, его уже запретили.
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20.08.2021 12:07 Ответить
Відсутність розуму у керівництва "Нафтогазу", - запорука стабільності політики компанії.
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20.08.2021 12:32 Ответить
Будет...
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20.08.2021 13:15 Ответить
"не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода "Северный поток-2"."
Какой ужас, когда в стране такие "управленцы". Им говорят, что ваша труба будет не нужна - похер, "не планирует менять транзитную газовую стратегию". У них и стратегии то никакой нет, но менять ее не будут. Идиоты.

"Телефон без кнопок - ха, ха, ха. Кому они нужны. И вообще, модно то, что делает Нокия." - не прошло и пару лет....
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20.08.2021 13:17 Ответить
В чем-то он прав, пусть те 145 миллионов евро Меркель себе засунет в одно место. Украина потеряет десятки милилардов евро ,если запустится СП-2. Пусть компенсируют 20-30 миллиардов долларов, только не в долг.
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20.08.2021 13:24 Ответить
Не прав он. Нужно работать в двух направлениях. С одной стороны прилагать максимум усилий для остановки СП2, а с другой стороны прорабатывать стратегию на замену существующей транзитной газовой стратегии на случай если СП2 все таки заработает.
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20.08.2021 14:01 Ответить
как не крути они тоже деньги считать начали,нафига им нам гроши отдавать если они лет за 5 отобьют, и дальше прибыль
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20.08.2021 23:51 Ответить
Да деньги то такое , плата за транзит, это небольшая часть от бюджета .
Основная проблема ,где Украине брать газ после 2024 года ?
И плюс безопасность, России будет легче на нас напасть ,если её ге будет сдерживать целостность трубы ,по которой она будет деньги качать .
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21.08.2021 10:49 Ответить
вы вот 5 человек у кого я спрашиваю, нафига им на нас нападать? крым отжали, донбас с углем отжали, а сейчас нафига? войны начинаются за ресурсы и территории, ресурсов у нас кот наплакал, мы не кувейт с ираком,а территорий у них своих не сосчитать, ну гипотетически напали, захватили, с огромными потерями и что получили ? 20 миллионов партизан, всемирное осуждение,разрыв отношений,санкции и тд и тп а взамен то что?
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22.08.2021 01:52 Ответить
 
 