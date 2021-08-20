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День Независимости (496) Херсон (386)

В Херсоне рухнул флагшток, установленный ко Дню Независимости, и превратил в металлолом "Lexus" чиновника, отвечающего за строительство и подряды. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс kherson.net.ua, флагшток, установленный на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки имени О. Гончаpа, при падении превратил в металлолом припаркованный элитный "Lexus". Люди в происшествии не пострадали. 

Как утверждают пользователи соцсетей, "Lexus" принадлежит Виталию Караваеву - чиновнику, который отвечает за капитальное строительство и все подряды.

Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента. Вcего таких флагштоков в Укpаине планировали поcтавить не менее 17.

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Топ комментарии
+71
Это символ "великого будівництва" по зеленому.
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20.08.2021 11:45
+49
Ну хоть такая борьба с олигархатом и бандюками.
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20.08.2021 11:44
+43
Символ этой недолугой зеленой власти из говна и палок -- это Херсон.

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню Независимости, и превратил в металлолом припаркованный элитный "Lexus" - Цензор.НЕТ 3154
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20.08.2021 11:44
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Страница 3 из 3
Украли деньгу,вот и со стыда упал на вора.
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20.08.2021 15:32 Ответить
Те ,що упав флагшток з тризубом на кінці - погано У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 1289
Та , видно він знав - чому йому треба падати , та куди ... У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 5148
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20.08.2021 17:41 Ответить
Це поганий знак та ще й у Херсоні.
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21.08.2021 11:37 Ответить
флагшток впав бо весь метал вкрав чиновник по будівництву. а для того щоб не думали що злодій , перекинув конструкцію на власне авто
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20.08.2021 15:37 Ответить
Що за манія - "найвища щогла" , "найбільший прапор " . Марна трата грошей. Дурість не має меж.
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20.08.2021 16:03 Ответить
Україна багата - чинуша ще спише собі бабла на нову тачку
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20.08.2021 16:49 Ответить
он устал
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20.08.2021 18:12 Ответить
У ЗЕ якийсь комплекс неповноцінності, те що він намагається імітувати досягнення Порошенка, то окрема історія, а ідея флагштоків належить Кличку і Філатову, потім в ОПУ підвезли чергову партію коксу і понеслося.
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20.08.2021 18:16 Ответить
В Кличка і досі стоїть, на відміну від клоуна Зеленського, що і тут обісрався.
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20.08.2021 18:27 Ответить
У Ківи теж стоїть, а толку?
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20.08.2021 22:53 Ответить
Кара господня именем государства...😁
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20.08.2021 21:37 Ответить
Входять два жлоби. Вони несуть картину "Три богатиря". Картина страшна і велика, нести її жлобам важко. Несподівано картина виривається у них із рук і, як хвиля цунамі, припизжує усіх.
Голос Привида:
П*здєц, ха-ха-ха-ха!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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21.08.2021 01:13 Ответить
прикольно ... головне в ціль потрапило У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 5365
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20.08.2021 22:28 Ответить
Це доказ тим, хто сумнівався чи Бог є.
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20.08.2021 22:54 Ответить
Новость больше похоже на запоребрик... У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 178
Но поскольку флагшток больше похож на удава, то будем считать что он задушил крысу У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 178
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20.08.2021 23:05 Ответить
Велике падівництво
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20.08.2021 23:17 Ответить
У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 3417

Мене подерло на хом'ячків. До цитатника цей шедевр можна?
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21.08.2021 03:39 Ответить
Мляяяяяяяя У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 7607 У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 8533 У цій новині прекрасно все!
І так, це підтвердження: потойбічні парфуми та метафізичні сутності таки існують.
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21.08.2021 01:00 Ответить
Лексуса жалко!
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21.08.2021 05:47 Ответить
Накраде на нового!
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21.08.2021 07:54 Ответить
Подрихтует, покрасит .... да и вообще, наверняка он тещин У Херсоні упав флагшток, установлений до Дня Незалежності, і перетворив на брухт Lexus чиновника, відповідального за будівництво і підряди - Цензор.НЕТ 5890
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21.08.2021 08:39 Ответить
Божественно!
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21.08.2021 07:56 Ответить
Миттєва карма, як кажуть
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21.08.2021 09:03 Ответить
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ за чиновника!
Он в нашем "самом гуманном суде" в мире отсудит сам у себя ещё ДВА таких Лексуса!
😂
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21.08.2021 09:16 Ответить
Гігантський флагшток до Дня Незалежності в Ужгороді покосився.
Як освоїти бюджетні мільйони й зіпсувати відзначення національного свята.

https://zak.depo.ua/ukr/zak/gigantskiy-flagshtok-do-dnya-nezalezhnosti-v-uzhgorodi-yak-osvoiti-byudzhetni-milyoni-y-zipsuvati-vidznachennya-natsionalnogo-svyata-202108201359063
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21.08.2021 09:18 Ответить
на все воля Божа !
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21.08.2021 10:47 Ответить
Может хотя бы теперь налогово-фискальные службы по контролю расходов простых чиновников по подрядам спросят у этого чувака ГДЕ ВЗЯЛ ГРОШИ НА ЛЕКСУС? а то к заробитчанам и простым гражданам в карманы лезут, а у этих все нормально.
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21.08.2021 11:16 Ответить
Вообще-то падение флагштоков с государственными символами -
это спланированный саботаж.
Упасть должны были все 17 ?
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21.08.2021 11:36 Ответить
В этом падении флагштока на лексус чиновника ОГА очень сильный символизм.
На свое тридцатилетие Украина как бы показывает своему народу, что не флагштоки нужно ставить, а истреблять всю эту коррупционную свору которая мешает развитию государства. Всю кумовскую мафию от коррупционера-чиновника ОГА до олигарха, потому что еще 30 лет этих паразитов на себе Украина может не выдержать.
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21.08.2021 12:29 Ответить
Символично.
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21.08.2021 13:09 Ответить
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