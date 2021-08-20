Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

Вчера вечером, 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила член общественной организации "Никольская Слободка" Елена Медведенко.

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По ее словам, вблизи скандальной стройплощадки собралось около 60 активистов, которые установили баррикады и препятствовали проезду техники. На месте присутствовали также патрульные полицейские. В это время бетономешалка ехала прямо на толпу протестующих. Техника остановилась в сантиметре от людей, что зафиксировала нагрудная камера одного из полицейских. При этом, пострадали двое человек, которых осмотрела бригада медиков скорой. Обошлось без госпитализации.

По факту происшествия на месте был составлен протокол о ДТП с пострадавшими.

"Приезжала скорая...ДТП полностью оформлено как ДТП с пострадавшими без госпитализации. Даже камера полицейского зафиксировала, как бетономешалка едет прямо на него, он сам был в шоке", - уточнила активистка.

Она подчеркнула, что в настоящее время баррикады около скандальной застройки продолжают стоять, а местные жители дежурят вблизи них, чтобы препятствовать проезду строительной техники.

Медведенко также отметила, что протестующим известно, что в качестве генподрядчика привлечено ООО, уставный капитал которого - 500 грн.

"Неофициально в КГГА говорят, что к строительству имеют отношения братья Насиковские, однако они нигде официально не светятся...Один из участков принадлежит ООО "Новая Слободка", которое может быть связано с Вадимом Столаром. Такие черные лошадки зашли", - добавила она.

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Также Медведенко подробно объяснила суть конфликта.

"Это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Этот строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР, как этого требует закон. Эти земли в настоящее время имеют особую ценность и все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство. Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений", - добавила она.

"В-третьих, мы делали запрос, департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий. Возникает вопрос, законно ли разрешение, не подделаны ли документы, на основании которых давали разрешение. Люди требуют, чтобы полиция остановила это строительство и провела расследование, а не жители района должны были физически останавливать застройщика. Есть прямые нарушения, подали документы на возбуждение уголовного производства, но все это затягивается, праздники у них, директор департамента в отпуске за границей, а люди стоят, они понимают, если начнут полноценно строить, заливать бетон, строительство будет уже не остановить", - резюмировала активистка.

"Участок, на котором так нагло строят три многоэтажки под видом детского сада - имеет охранный статус. Застройщик ООО "Новая Слободка" и ко. продолжают бульдозерами истреблять все, что когда-то было зеленой зоной на берегу Днепра", - подчеркнули по данному вопросу в ОО "Левый берег Днепра".