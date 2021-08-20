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КГГА (1035) Киев (10131) застройка (331)

Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Вчера вечером, 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила член общественной организации "Никольская Слободка" Елена Медведенко.

По ее словам, вблизи скандальной стройплощадки собралось около 60 активистов, которые установили баррикады и препятствовали проезду техники. На месте присутствовали также патрульные полицейские. В это время бетономешалка ехала прямо на толпу протестующих. Техника остановилась в сантиметре от людей, что зафиксировала нагрудная камера одного из полицейских. При этом, пострадали двое человек, которых осмотрела бригада медиков скорой. Обошлось без госпитализации.

По факту происшествия на месте был составлен протокол о ДТП с пострадавшими.

"Приезжала скорая...ДТП полностью оформлено как ДТП с пострадавшими без госпитализации. Даже камера полицейского зафиксировала, как бетономешалка едет прямо на него, он сам был в шоке", - уточнила активистка.

Она подчеркнула, что в настоящее время баррикады около скандальной застройки продолжают стоять, а местные жители дежурят вблизи них, чтобы препятствовать проезду строительной техники. 

Медведенко также отметила, что протестующим известно, что в качестве генподрядчика привлечено ООО, уставный капитал которого - 500 грн.

"Неофициально в КГГА говорят, что к строительству имеют отношения братья Насиковские, однако они нигде официально не светятся...Один из участков принадлежит ООО "Новая Слободка", которое может быть связано с Вадимом Столаром. Такие черные лошадки зашли", - добавила она.

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Также Медведенко подробно объяснила суть конфликта.

"Это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Этот строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР, как этого требует закон. Эти земли в настоящее время имеют особую ценность и все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство. Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений", - добавила она.

"В-третьих, мы делали запрос, департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий. Возникает вопрос, законно ли разрешение, не подделаны ли документы, на основании которых давали разрешение. Люди требуют, чтобы полиция остановила это строительство и провела расследование, а не жители района должны были физически останавливать застройщика. Есть прямые нарушения, подали документы на возбуждение уголовного производства, но все это затягивается, праздники у них, директор департамента в отпуске за границей, а люди стоят, они понимают, если начнут полноценно строить, заливать бетон, строительство будет уже не остановить", - резюмировала активистка.

"Участок, на котором так нагло строят три многоэтажки под видом детского сада - имеет охранный статус. Застройщик ООО "Новая Слободка" и ко. продолжают бульдозерами истреблять все, что когда-то было зеленой зоной на берегу Днепра", - подчеркнули по данному вопросу в ОО "Левый берег Днепра". 

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Топ комментарии
+12
перережте ему приводные шланги на миксер. Пускай потом месяц перфоратором застывший бетон в бочке долбит
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20.08.2021 13:37
+10
ВОЙНА ЗЕЛЕНИ С КЛИЧКО НАБИРАЕТ СТРАШНЫЕ ОБОРОТЫ!!!
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20.08.2021 13:10
+10
А чего они ночью работают? Знают что стройка незаконная?
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20.08.2021 13:36
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Черновола тоже убил водила в грузовике ...
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20.08.2021 13:09 Ответить
ВОЙНА ЗЕЛЕНИ С КЛИЧКО НАБИРАЕТ СТРАШНЫЕ ОБОРОТЫ!!!
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20.08.2021 13:10 Ответить
кличко сам винен. Якби він не васьваськався з мерзотою - забудовниками, якби йому нне пахли так солодкоїхні гроші - зелені були б безсилі
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20.08.2021 13:13 Ответить
Святая наивность)))
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20.08.2021 13:16 Ответить
Так у вас, куди не кінь, всі мерзота.
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20.08.2021 13:43 Ответить
Акстись! Здесь война кличкистской мафии против киевлян!
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20.08.2021 14:04 Ответить
Альо, монастирський, лови чорта
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20.08.2021 13:25 Ответить
Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка - Цензор.НЕТ 5855
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20.08.2021 13:26 Ответить
А чего они ночью работают? Знают что стройка незаконная?
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20.08.2021 13:36 Ответить
Беруть приклад з пліснявої влади. Похрін на Закони.
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20.08.2021 13:50 Ответить
Я тебе скажу по секрету, только ты никому, при Петьке то же самое было ато и хуже. При Петька у нас прямо над деппо скоросного трамвая перекрыв крупную транспортную развязку с и так узкими дорогами, строится ТРЦ, отчего там постоянные пробки.Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка - Цензор.НЕТ 2436
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20.08.2021 13:56 Ответить
Капец.
Хіба ж не для того ви голосували за "нарідного", щоб було краще?
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20.08.2021 15:19 Ответить
Справедливости ради, хочу напомнить, как порошенко принимал по ночам дохлого нынче кернеса...
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20.08.2021 13:57 Ответить
Секрйозно?
Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ

Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка - Цензор.НЕТ 5393 І такого лайда, дохрініща.
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20.08.2021 15:32 Ответить
Этот факт как-то опровергает мой пост?
И да, лайна дохренища.
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20.08.2021 15:42 Ответить
Яке відношення ваш факт має до теми статті. Це переведення теми. Перше.
Друге. Я розумію, чому могли зустірчатися Порох з мертвечуком. Обмін полоненими.
Цікаво, про яких полонених, серед ночі, перетирали шефір з ахметкою?
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20.08.2021 16:11 Ответить
Я сегодня не настроен на выяснение, просто, внимательно прочтите, что утверждаю я и на что сетуете вы - две большие разницы...
Но меня поразила ваша мысль, что с мертвячуком можно встречаться, чтобы реально решить вопрос обмена пленными. Вы откровенно так считаете???
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20.08.2021 21:11 Ответить
перережте ему приводные шланги на миксер. Пускай потом месяц перфоратором застывший бетон в бочке долбит
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20.08.2021 13:37 Ответить
А " патрульная палииция только водил за поворотники кошмарить может"
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20.08.2021 14:05 Ответить
по ходу дела Педалик уже так в дерьме обмазался, что ему пожизненно мером теперь быть
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20.08.2021 14:29 Ответить
Пока ваш Педалик лучший мер Киева, Омельченко тлел а Черновеций и Попов ни фига не делали для Киева. И зря вы со своим Зе на Кличко прыгаете, активная часть киявлян потянется на Майданы , не на следующий день, а когда начнется. Досточно авгард из ветеранов + поддержка Киева и будет бежать Зе быстрей Януковича
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20.08.2021 16:00 Ответить
Допоки громади не упорядкують своє майно, і свої власні органи влади, рейдерство і хуцпа буде процвітати в українських містах та селах.
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20.08.2021 14:33 Ответить
 
 