Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Действительно ли Украине нужен военный парад к 30-й годовщине независимости? Богдан Буткевич утвердительно и аргументировано отвечает на вопрос, который поднимался чуть ли перед каждым парадом ко Дню Независимости, особенно после 2014 года.
В параде к 30-му Дню Независимости на Крещатике примут участие свыше пяти тысяч военных, кроме того, будут привлечены несколько сотен единиц оружия и техники, а также авиация. Кроме того, планируется выставка военной техники и речной парад на Днепре.
Так что парад получится действительно зрелищным. Но сегодня не только об этом, но и о том, что Зе-власть сделала (или скорее не сделала) для украинской армии.
А вы поддерживаете идею парада и почему?
Замечательное фото украинского защитника на обложке сделал Ян Доброносов.
Оставляйте комментарии и вподобайку под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!
Пожалуйста, подождите...
Парад демонстрирует силу, решительность народа и веру в Победу над врагом.
2020 рік.
преЗедент:
«Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы.
Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники.
Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», - заявил Владимир Зеленский.
«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-sogodni-vijskova-tehnika-na-shodi-de-najbilshe-pot-62969
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=l4MEPHaul4k
УКРАЇНСЬКИЙ Т-84У «ОПЛОТ» КОШТУЄ НА РИНКУ МАЙЖЕ 5 МЛН ДОЛАРІВ ЗА ОДИНИЦЮ
надежда на демократию и гражданское общества в мокшандии призрачна.
Так що Ви не праві.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=wBPcwCXdGag
Питання начебто безглузде, бо парад таки відбудеться.
Втім, чи потрібен він українцям. Давайте розбиратись.
Йде восьмий рік війни. І про цю війну багато хто вже не пам'ятає. Згадують про неї волонтери, які терміново збирають у ФБ то на квадрокоптер, то на трансмісію для якогось фронтового джипа, щоб наші хлопці далі могли стримувати росіян. Не забула й влада, яка бреше нам про припинення вогню. Мабуть, все. Хоча ще випадкові постаті в «пікселі» на мирних вулицях натякають, що десь там, далеко стріляють і вбивають.
Але в кінці серпня весь Київ заворожено знімає на смартфони колони військової техніки, що велично зупиняють рух столицею і знаменують переддень параду до Дня Незалежності.
Два роки ми не бачили параду через відсутність політичної волі на Банковій. І це змушувало нас ще дужче чекати 30-річчя Незалежності.
Наша армія ціною життів дарує нам відчуття спокою і безпеки. Завдяки їй у Києві, Кропивницькому і Нікополі їздять самокати, вариться лате, грає музика і лунають розмови про майбутнє. Та раз на рік далека лінія зіткнення з ВОПами і бліндажами візуалізується в монолітний стрій військових, що впевнено йдуть парадом вулицями столиці. Ми знаємо, що вони нас захищають, а в цей день ми їх нарешті і бачимо, і чуємо.
Але парад не лише для мирних та цивільних. Це демонстрація для союзників - дивіться, як ми ростемо, як ми міцнішаємо, погляньте, хто захищає європейське мирне життя від орди, дивіться, і не забувайте про це.
Парад - це картинка для ворогів. Бо ворог не переміг, а отримав опір замість білого прапора. Це доказ того, що в нас є сильна армія, яка надає ворогові стусанів і зажене «за порєбрік».
За кілька днів вулиці Києва розквітнуть вишиванками і прапорами - народ буде дивитись парад. Гордість, щастя, вдячність і трохи скорботи будуть в очах людей, що спостерігатимуть за рівними «коробками» військових і повільною ходою авто і бронетехніки. Парадні розрахунки країн-союзниць пронесуть прапори своїх держав, як символ підтримки української нації у війні з агресором, і британський, литовський, американський та інші однострої доповнять піксельне море на Хрещатику. Кілька десятків разів синхронно пролунає «Слава Україні! - Героям слава!» - вітання нової української армії, і найяскравішим в цьому кличі буде сильний і сміливий голос жіночої «коробки». Загуде небо над Києвом і пролетить велична «Мрія», а за нею десятки літаків і гелікоптерів підтвердять, що згори ми теж захищені.
Сотні тисяч очей вітатимуть свою армію із вдячністю.
Бо поки в нас є наша армія - ми не годуватимемо чужу.
Алина Приймак, ветеранка війни з Росією та активістка Київського осередку Демократичної Сокири.
Знаєте, чомусь уява намалювала майбутній парад десь у такому ключі.
"Послухайте! Українських воїнів вітають гаслом "Слава Україні!" Вояки дружньо відповідають "Героям слава!" Нагадуємо, що це гасло було впроваджено за президента Порошенка - його назвали баригою та мародером і звинуватили в співпраці з Медведчуком".
"А от проходять десантно-штурмові війська у беретах "марун". Нагадуємо що десантно-штурмові війська були створені за начальника Генштабу генерала Муженка, якого звинуватили в Іловайську і виперли зі служби в принизливий спосіб".
"А от ідуть вояки в нових зразках форми та літніх берцях. Форму і берці розробили в Центрі розвитку ЗСУ за генерала Марченка якого за чинної влади запроторили за грати - він досі під слідством".
"А от пливуть українські катери! Їх виготовили на заводі "Кузня на Рибальському", директор якого тепер сидить без оголошення звинувачення і слідчих дій з заставою рекордною навіть для США".
"А от Хрещатиком їдуть вантажівки "МАЗ-Богдан" та швидкі "Богдан". Вони були розроблені і випущені у війська корпорацією "Богдан". Корпорація нині доведена до банкрутства, а її власник Олег Гладковський досі перебуває під слідством, хоча всі звинуваченняч проти нього - то передачка Бігуса".
"А от Майданом прямує бойова техніка ЗСУ. Бойова техніка у ЗСУ є тому, що її відновлення і виробництво налагодив генерал Павловський, який нині сидить без слідчих дій по справі і з рекордною заставою".
"Зверніть увагу на мужні обличчя українських воїнів! Мужність з їхніх облич не змиває навіть той факт, що частина з них ще досі харчуються як у часи президента Януковича, бо реформу харчування за каталогом впроваджену стараннями радника президента Юрія Бірюкова, заблоковано у 2020 році".
"А от в небі над Києвом летять літаки ЗСУ. Літаки пілотують пілоти які ще не звільнилися з ЗСУ через те що з/п військовим востаннє підвищували за президента Порошенка, а нині почалися перебої з виплатами доплат".
"Парад відбувся успішно, навіть незважаючи на те що Державне обороннне замовлення зривають другий рік підряд!"
Десь так.
Я слова поганого не скажу про Збройні сили. Слова кривого не скажу про парад. Парад - потрібний. Хоча б тому, що не зважаючи на все згадане (і все незгадане), Збройні сили все ще готові нас захищати.
Це - істинна самопожертва і подвиг.
Дмитро Вовнянко
Шкода, їх градом кацапським не побило...
Бо для одних війна є, а інші і чути не хочуть.
Совпадение.
Ну а с полной надбавкой зарплата на руки 6 тыс грн.
Треба:
Чому парад за кількадесят млн за Порошенка,-задорого,а за 5.5 млрд за Зєлєнского,-саме то !