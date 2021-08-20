"Украина 30+: что дальше?": журналисты, эксперты, предприниматели, политики и общественные деятели обсуждают достижения и будущее страны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В "Студії Здорового Глузду" проходит публичная дискуссия на тему 30-летия Независимости Украины.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятия.

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"Украине 30. Много это или мало? Какие наши основные потери и достижения? Куда мы идем? Что нас ждет? Стоит ли нам объединяться и что нас может и должно объединить? Об этом и многом другом поговорим в кругу резидентов "Студії Здорового Глузду", - говорится в анонсе мероприятия.

Спикеры мероприятия:

Юрий Романенко: основатель ресурса https://hvylya.net/, основатель Украинского института будущего, блогер, общественный деятель

Юрий Бутусов: основатель и главный редактор Цензор.НЕТ, блогер, общественный деятель.

Олесь Доний: народный депутат 6,7 созыва, председатель центра исследования политических ценностей, председатель объединения "Последняя баррикада", идеолог и автор концепции "25 ступеней к общественному счастью".

Геннадий Друзенко: основатель и председатель правления Центра Конституционного моделирования, соучредитель и председатель наблюдательного совета Первого добровольческого мобильного госпиталя им Николая Пирогова, блогер, общественный деятель.

Павел Себастьянович: предприниматель, общественный деятель, основатель и ведущий медиа проекта "Студія Здорового Глузду".

Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, один из основателей проекта SPILNO.tv, футуролог.