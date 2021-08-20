РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
41961 посетитель онлайн
Видео Политика Украины
1713 6
День Независимости (496) Доний (50) Бутусов Юрий (2395) Друзенко (7)

"Украина 30+: что дальше?": журналисты, эксперты, предприниматели, политики и общественные деятели обсуждают достижения и будущее страны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Студії Здорового Глузду" проходит публичная дискуссия на тему 30-летия Независимости Украины.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненые в районе проведения ООС военнослужащие получат премии ко Дню Независимости

"Украине 30. Много это или мало? Какие наши основные потери и достижения? Куда мы идем? Что нас ждет? Стоит ли нам объединяться и что нас может и должно объединить? Об этом и многом другом поговорим в кругу резидентов "Студії Здорового Глузду", - говорится в анонсе мероприятия.

Спикеры мероприятия:
Юрий Романенко: основатель ресурса https://hvylya.net/, основатель Украинского института будущего, блогер, общественный деятель

Юрий Бутусов: основатель и главный редактор Цензор.НЕТ, блогер, общественный деятель.

 Олесь Доний: народный депутат 6,7 созыва, председатель центра исследования политических ценностей, председатель объединения "Последняя баррикада", идеолог и автор концепции "25 ступеней к общественному счастью".

Геннадий Друзенко: основатель и председатель правления Центра Конституционного моделирования, соучредитель и председатель наблюдательного совета Первого добровольческого мобильного госпиталя им Николая Пирогова, блогер, общественный деятель.

Павел Себастьянович: предприниматель, общественный деятель, основатель и ведущий медиа проекта "Студія Здорового Глузду".

Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, один из основателей проекта SPILNO.tv, футуролог.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що далі ???
Українці самі винні, що в нас така країна.
Кожний, який має знайомого чи родича, суддю скажімо, у спірній ситуації чи якщо не правий, буде погрозами змушувати опонента порушувати закон чи поступатись.
А потім кричать, чому закон не діє. Бо не діє ! І це не через зелену владу, а ому що народ гнилий.. і не хоче сам дотримуватись законів. Хоче скористатись з іншого, перекласти свої проблеми на других. А влада нинішня, яка взагалі не уявляє Україну майбутнього, лише свою сраку в зручному кріслі, це лише наслідок дій населення, чи то пак його відображення..
показать весь комментарий
20.08.2021 15:31 Ответить
Увы, ни каких достижений у нас, в Украине не ожидается...
Пока дебудада в десятки раз будет получать (не зарабатывать!) "зарплату", чем его избиратель, да плюс ещё и взятки в долларах и в конвертах за тот или иной закон, о достижениях лучше помолчать! Пусть лучше обсудят когда же наступит "Хуже не будет"!
показать весь комментарий
20.08.2021 15:33 Ответить
Найцікавіше те, що опозиційних політиків чи навіть журналістів серед цих "обсуждантів" нема. Хіба що є ті критикани, які привели оцю чинну зелену пошесть до влади на Банковій. Та, мабуть, серед присутніх - всі такі, без виключень. Тільки й того їм залишається, що займатись критиканством, без суттєвого вихлопу...
показать весь комментарий
20.08.2021 15:40 Ответить
Что дальше? А что будут делать воры дальше? Воровать и грабить. Грабить и воровать.
показать весь комментарий
21.08.2021 19:24 Ответить
А що далі? Чим швидше чим більше українців виїде закордон тим краще...
показать весь комментарий
21.08.2021 23:03 Ответить
Надо развивать безвиз. В текущем состоянии, в туристической версии, он ни о чем. Главная цель: свободное перемещение рабочей силы.
показать весь комментарий
22.08.2021 08:45 Ответить
 
 