#здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивно-патриотический челендж #здороваукраїна30 и передал его главе НОК Сергею Бубке и спортсменам-олимпийцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись челенджа Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написал Зеленский в комментарии к видео.
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+63 саша паламарчук
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Кожен день убитий, поранений, а воно рекламує самого себе - вибори ж уже не за горами.
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.........................зробылыразом...............
А на подібне - якраз. Його рівень розвитку.
В 43 года - 30 на брусьях - это неплохой результат.
.
Ой, в смысле, "зрада-зрада, ненавижу-ненавижу, никогда не буду
теперь отжиматься на брусьях, аааааа."
Я, Юрій Юрченко, Заслужений Артист України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Володимир Зеленський
Тож, Володимир Олександрович Зеленський, приймайте естафету!"
https://www.facebook.com/Yurcash/posts/4265507940182537
Вовка-пєрєдозіровка
Це було справді жалюгідне видовище, краще він би і надалі сидів в звичному для нього шапіто.
Більше нічого сказати про цього нікчему...