РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
29171 посетитель онлайн
Видео Происшествия
3610 6
Киевская область (1702) Нацполиция (9693) правоохранительные органы (2482) Небытов (30)

Мужчина, поджегший дом бывшей жены и угрожавший полицейским гранатой, задержан под Киевом, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, поджегший дом бывшей жены и угрожавший полицейским гранатой, задержан под Киевом, - Нацполиция. ВИДЕО

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полиция задержала 34-летнего строителя, который сначала поджег дом бывшей жены, а потом угрожал полицейским взорвать гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

20 августа около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что в с. Чайки горит дом. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры.

Прибывшим по адресу проживания злоумышленника полицейским мужчина начал угрожать взрывом гранаты. Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов, после чего спецназ задержал поджигателя.

Мужчина, поджегший дом бывшей жены и угрожавший полицейским гранатой, задержан под Киевом, - Нацполиция 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Видео задержания на своей странице в Фейсбук опубликовал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Битовуха сумна річ ,
показать весь комментарий
20.08.2021 22:54 Ответить
как ни падло то в трениках...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:12 Ответить
..та й бОсе..))
показать весь комментарий
21.08.2021 00:43 Ответить
Полицейских жалко, столько треволнений...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:19 Ответить
вчера тоже было , такое вот любовное, только в Буче
показать весь комментарий
22.08.2021 12:00 Ответить
 
 