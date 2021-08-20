Девушка найденного повешенным белоруса в Киеве Шишова заявляет о саботаже расследования. ВИДЕО
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Девушка погибшего руководителя организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова Божена Жолудь заявила о саботаже расследования по делу. В полиции Киева говорят, что допрашивают свидетелей и отрабатывают версии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
По словам Жолудь, адвоката не допускают к материалам дела, а также не выдают тело для захоронения.
"Создается впечатление, что кто-то из высшего руководства Украины заинтересован в том, чтобы дело затянули и какие-то моменты расследования, какие-то признаки на теле, которые можно увидеть при захоронении — не вышли в публичную плоскость", — сказала она.
В полиции Киева на запрос журналистов ответили, что сейчас оперативные подразделения "отрабатывают версии совершения уголовного преступления, допрашиваются свидетели".
В прокуратуре рассказали, что следствие уже осмотрело видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших хронологию передвижений Шишова.
Также назначен ряд судебных экспертиз, в частности "судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, молекулярно-генетическая, судебно-трассологическая, судебная медико-криминалистическая, судебная комплексная экспертиза материалов, веществ и изделий, а также посмертнаф психолого-психиатрическая экспертиза", — сказали в прокуратуре.
В "Белорусском доме" заявили, что адвоката тоже не допускают к материалам дела. "Новостей о ходе расследования нет, поскольку нам, как и адвокату, который представляет потерпевшую сторону, родственников Виталия из Беларуси, доступа к материалам дела не дают. В настоящее время поданы жалобы в прокуратуру", — рассказал друг погибшего Виталия Шишова Юрий Щучко.
Правоохранители отметили, что в уголовном производстве никто не признан потерпевшим "в связи с отсутствием соответствующих заявлений". В то же время в прокуратуре не ответили на вопрос, почему не допустили к материалам дела адвоката, а в полиции отметили, что это будет возможно после заявления о признании потерпевшей стороны.
Следствие отметило, что дело находится на контроле руководства МВД и прокуратуры Киева.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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Да, именно Божена должна не дать спустить это убийство, а то будет "расследование" на лет 20, как все предыдущие заказные убийства! И не важно кто Она - девушка или просто Друг, суть дела от этого не меняется!!!
Если она и была "его девушкой", то не от московской ли конторы?
Именно для нас, украинцев, важно расследовать это заказное убийство, т к . именно в нашей стране убивают людей....и на месте Шишова может быть каждый из нас...
Посмотрите видео изучающе, оцените ее эмоции.
А в видео к статье эмоции есть - я их и оценил.
Я думал, Вам, как женщине, эмоциональная часть виднее. Но, нет?
P.S. и я тебе не "девочка"...
Если ты не "девочка" - значит мальчик? Зачем тогда выступаешь под женским именем?
А во-вторых, ты разницу между девочкой, девушкой и женщиной понимаешь ? Или уровень альтернативной одаренности тебе не позволяет это делать ?
Пусть к бацьке едет, тот ее расследует.
Не показывают тело. Ждут когда тело сгниет и скроет какие-то следы. Дело явно нечисто.
не нужен курс на демократизацию, законность и независимость...... путинхуйло!!!
Правоохранительная система в Украине полностью парализована.
Так жеж Гундосий "узяв справу під особистий контроль"!
Що, не?
Ай-яй-яй!