РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Видео Происшествия
10646 51
Нацполиция (9693) прокуратура (2214) расследование (1354) Шишов Виталий (41)

Девушка найденного повешенным белоруса в Киеве Шишова заявляет о саботаже расследования. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Девушка погибшего руководителя организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова Божена Жолудь заявила о саботаже расследования по делу. В полиции Киева говорят, что допрашивают свидетелей и отрабатывают версии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

По словам Жолудь, адвоката не допускают к материалам дела, а также не выдают тело для захоронения.

"Создается впечатление, что кто-то из высшего руководства Украины заинтересован в том, чтобы дело затянули и какие-то моменты расследования, какие-то признаки на теле, которые можно увидеть при захоронении — не вышли в публичную плоскость", — сказала она.

Читайте: Следком Беларуси завел уголовное дело на девушку главы "Белорусского дома в Украине" Шишова, найденного повешенным в парке Киева

В полиции Киева на запрос журналистов ответили, что сейчас оперативные подразделения "отрабатывают версии совершения уголовного преступления, допрашиваются свидетели".

В прокуратуре рассказали, что следствие уже осмотрело видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших хронологию передвижений Шишова.

Также назначен ряд судебных экспертиз, в частности "судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, молекулярно-генетическая, судебно-трассологическая, судебная медико-криминалистическая, судебная комплексная экспертиза материалов, веществ и изделий, а также посмертнаф психолого-психиатрическая экспертиза", — сказали в прокуратуре.

Смотрите: "Беларусь при Лукашенко стала концлагерем", - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В "Белорусском доме" заявили, что адвоката тоже не допускают к материалам дела. "Новостей о ходе расследования нет, поскольку нам, как и адвокату, который представляет потерпевшую сторону, родственников Виталия из Беларуси, доступа к материалам дела не дают. В настоящее время поданы жалобы в прокуратуру", — рассказал друг погибшего Виталия Шишова Юрий Щучко.

Правоохранители отметили, что в уголовном производстве никто не признан потерпевшим "в связи с отсутствием соответствующих заявлений". В то же время в прокуратуре не ответили на вопрос, почему не допустили к материалам дела адвоката, а в полиции отметили, что это будет возможно после заявления о признании потерпевшей стороны.

Читайте также: Среди переехавших из Беларуси в Украину оппозиционеров есть агенты ФСБ, - Грозев

Следствие отметило, что дело находится на контроле руководства МВД и прокуратуры Киева.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Кто бы сомневался - дело на контроле у самого наизеленейшего, то есть никаких шансов на расследование.
показать весь комментарий
21.08.2021 01:13
+10
Москалів в коментах як хробаків після дощу. Звичайно ж враховуючи підозріло дружні стосутнки Зе з Лу, можуть намагатись злити справу. І звичайно на слідчих треба чинити тиск в частині допуска адвоката чи якоїсь незалежної експертизи. Якщо на нашій території працює ворожа розвідка такими методами, то суспільство має право це знати. І ще нюансік про який не варто забувати:

Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5157
показать весь комментарий
21.08.2021 02:24
+8
А кто должен контролировать расследование убийства? У нас , в Украине, этим и занимаются только близкие Друзья! Или если Клоун "взяв під особистий контроль", то это уже должно заглохнуть навеки ( или он просто "назначит" виновного)?
Да, именно Божена должна не дать спустить это убийство, а то будет "расследование" на лет 20, как все предыдущие заказные убийства! И не важно кто Она - девушка или просто Друг, суть дела от этого не меняется!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 07:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
Девушка погибшего? Это что за статус такой?
показать весь комментарий
21.08.2021 00:01 Ответить
А кто должен контролировать расследование убийства? У нас , в Украине, этим и занимаются только близкие Друзья! Или если Клоун "взяв під особистий контроль", то это уже должно заглохнуть навеки ( или он просто "назначит" виновного)?
Да, именно Божена должна не дать спустить это убийство, а то будет "расследование" на лет 20, как все предыдущие заказные убийства! И не важно кто Она - девушка или просто Друг, суть дела от этого не меняется!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 07:48 Ответить
Понятно, дело то под контроллем зебобика...
показать весь комментарий
21.08.2021 09:14 Ответить
Я так понимаю, вы тоже еще чья то девушка, а не жена?) Вот когда узнаете разницу между двумя этими статусами, тогда и поймете, что она для следствия НИКТО, со своими требованиями... И пострадавшей, в этом деле, она никогда не будет, как и не получит доступ к материалам дела...
показать весь комментарий
21.08.2021 11:11 Ответить
Не факт ...Если она оплачивает адвоката, то через него она будет иметь доступ к материалам дела..... или ты такой же Урист как Зеля...
показать весь комментарий
21.08.2021 14:15 Ответить
Да хоть десять адвокатов пусть оплачивает, только кто адвокатам даст допуск к материалам?) Кого они представляют?
показать весь комментарий
21.08.2021 16:01 Ответить
А где Притуловское «хто вбив Павла?»
показать весь комментарий
21.08.2021 00:03 Ответить
Что-то она не выглядит как убитая горем любящая женщина, пренебрежительный москальский акцентик....
Если она и была "его девушкой", то не от московской ли конторы?
показать весь комментарий
21.08.2021 00:23 Ответить
А как должна выглядит "горем убитая"?
Именно для нас, украинцев, важно расследовать это заказное убийство, т к . именно в нашей стране убивают людей....и на месте Шишова может быть каждый из нас...
показать весь комментарий
21.08.2021 07:54 Ответить
Наверно, по-другому.
Посмотрите видео изучающе, оцените ее эмоции.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:52 Ответить
Хватит нам вашего "видео" по убийству Шеремета... Три человека были "назначены" виновными , а на деле доказательств их вины так и нет... Так что "посмотрите видео" здесь не проходит...
показать весь комментарий
21.08.2021 14:19 Ответить
На "видео Шеремета" не видно никаких эмоций.
А в видео к статье эмоции есть - я их и оценил.
Я думал, Вам, как женщине, эмоциональная часть виднее. Но, нет?
показать весь комментарий
22.08.2021 12:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
Вышлите ее к .уям в беларашку или рашку - путь там права качает! Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 1422
показать весь комментарий
21.08.2021 00:23 Ответить
Она "не права качает", а требует выполнения Законов Украины!😡 И это ЗАКОННЫЕ требования! Вы уже знаете кто заказал Гонгадзе, кто убил Кравченко и Кирпу, кто "помог "Семенюк, кто заказал и убил Шеремета, кто заказал и убил Амину??? Так что закройте свой рот!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 08:01 Ответить
Она гражданка Украины? С каких херов она тут требует выполнения украинских законов? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 9846
показать весь комментарий
21.08.2021 10:52 Ответить
Если она "не гражданка", то требуй выполнения законов ТЫ!!! Или тебе не касается, кто убивает людей на территории Украины и что у нас в стране десятки не раскрытых заказных убийств? ...тебе как, говорил Жека квартальный, просто "пох#й" ?
P.S. и я тебе не "девочка"...
показать весь комментарий
21.08.2021 14:23 Ответить
Все верно, на иностранную агентуру, рассевшуюся в Украине и качающую права мне просто "пох#й". Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5301
Если ты не "девочка" - значит мальчик? Зачем тогда выступаешь под женским именем? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5754
показать весь комментарий
21.08.2021 17:10 Ответить
У тебя есть доказательная база, что она "иностранный агент" ? Или только треп уровня "Порох все украл"???

А во-вторых, ты разницу между девочкой, девушкой и женщиной понимаешь ? Или уровень альтернативной одаренности тебе не позволяет это делать ?
показать весь комментарий
21.08.2021 23:54 Ответить
девочка, ты еще маленькая выросла взрослым дядям рты закрывать Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 8802
показать весь комментарий
21.08.2021 10:52 Ответить
Типичное мнение "нерабов" от зе-стада.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:15 Ответить
что, не хочешь сослуживицу к себе обратно принимать? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 7144
показать весь комментарий
21.08.2021 10:53 Ответить
Дело, похоже, тухло пахнет.
показать весь комментарий
21.08.2021 00:27 Ответить
С "беженцами" дело всегда тухло пахнет.
показать весь комментарий
21.08.2021 01:02 Ответить
Шеремет №2.
Пусть к бацьке едет, тот ее расследует.
показать весь комментарий
21.08.2021 01:01 Ответить
Кто бы сомневался - дело на контроле у самого наизеленейшего, то есть никаких шансов на расследование.
показать весь комментарий
21.08.2021 01:13 Ответить
Москалів в коментах як хробаків після дощу. Звичайно ж враховуючи підозріло дружні стосутнки Зе з Лу, можуть намагатись злити справу. І звичайно на слідчих треба чинити тиск в частині допуска адвоката чи якоїсь незалежної експертизи. Якщо на нашій території працює ворожа розвідка такими методами, то суспільство має право це знати. І ще нюансік про який не варто забувати:

Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 5157
показать весь комментарий
21.08.2021 02:24 Ответить
... дело пахне керосином
показать весь комментарий
21.08.2021 05:53 Ответить
"Морге сказали что тело хранится с температурой +3 +5"

Не показывают тело. Ждут когда тело сгниет и скроет какие-то следы. Дело явно нечисто.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:02 Ответить
в морге тела не гниют, дурень! иначе там никто находиться не смог бы из работающих Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 632
показать весь комментарий
21.08.2021 10:54 Ответить
А в когось були сумніви? Будуть розслідувати як справу Шеремета, років з 10.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:02 Ответить
Весь цивилизованный мир должен изолировать лукашенковское и путинское стадо варваров!
показать весь комментарий
21.08.2021 07:13 Ответить
А так завжди буває,коли Коротких-Боцман убиває.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:26 Ответить
белорусам нужно понять кто их главный враг, кому нужна диктатура в их стране и совершенно
не нужен курс на демократизацию, законность и независимость...... путинхуйло!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 07:40 Ответить
В будку псина😂🌷×××
показать весь комментарий
21.08.2021 08:12 Ответить
комментарий отмечен как спам
Бульбаши совсем обнаглели, мы их приютили и вот их благодарность. От них одни проблемы.
показать весь комментарий
21.08.2021 07:55 Ответить
И не удивляет...
показать весь комментарий
21.08.2021 08:04 Ответить
Понять её можно, конечно, но сложно...
показать весь комментарий
21.08.2021 08:15 Ответить
Ни одно из резонансных преступлений в Украине не доведено полностью до конца. Подчёркиваю-ни одно. Повешение в Киеве белоруса Шишова также останется висяком.
Правоохранительная система в Украине полностью парализована.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:44 Ответить
Правоохранительная система обслуживает иудоглобократию. До громко декларируемых пгав человека ей дела нет.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:05 Ответить
Тело выставлено на политические торги.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:54 Ответить
Стоп!
Так жеж Гундосий "узяв справу під особистий контроль"!
Що, не?
Ай-яй-яй!
показать весь комментарий
21.08.2021 09:14 Ответить
Если бы кто облил синагоу краской, то нашли бы за два дня. То ж опасные террористы, ненавистники человечества в целом, подрывающие основу государственности, а здесь какой-то борец с диктатурой, от которого в мертвом виде больше толку, чем от живого.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:02 Ответить
Респект его девушки, что не опускает руки а реально борется с этой ФСБ-шной падалью, что вольготно стала себя чухать при при ОП.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:11 Ответить
с какой именно "ФСБ-шной падалью" она борется и в чем это выражается? Дівчина білоруса Шишова, знайденого повішеним у Києві, заявляє про саботаж розслідування - Цензор.НЕТ 98
показать весь комментарий
21.08.2021 10:59 Ответить
В ОП только зебня не видит ФСБ-шной падали и в чём она выражается.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:24 Ответить
вопрос про вот эту удмуртку "Жолудь" - с какой именно "ФСБ-шной падалью" она борется и в чем это выражается?
показать весь комментарий
21.08.2021 17:13 Ответить
Тяжёлый случай...
показать весь комментарий
21.08.2021 19:09 Ответить
Какой бардак..и это по резонансному делу..А что с простыми делами твориться..Просто ужас..
показать весь комментарий
21.08.2021 13:26 Ответить
 
 