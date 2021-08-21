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ВМС (1318) Одесса (7384) парад (624)

Более 20 кораблей и авиация: в Одессе прошла репетиция морского парада ко Дню Независимости. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, в течение недели прошло несколько репетиций морского парада ко Дню Независимости Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, под музыкальное сопровождение сводного оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты и Военной академии (г.. Одесса) жители и гости города имели возможность увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации, высадку десанта из среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", приводнения группы спецназначения на воду с вертолета и понаблюдать за другими показательными действиями военных подразделений.

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Во время репетиционных действий была задействована авиация Воздушных сил ВС Украины и морская авиация ВМС.

"Безусловно, главной целью репетиции является подготовка к надлежащей демонстрации способности Украины защитить свою территориальную целостность и независимость", - отметили в пресс-службе Минобороны.

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Торжественный парад ВМС начнется 24 августа в 10:00 в акватории моря вблизи пляжа Ланжерон. Ожидается, что кроме кораблей ВМС и ГНС Украины участие в военно-морском параде примут и корабли ВМС государств-членов и партнеров НАТО.
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Топ комментарии
+8
.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..
Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА..
. Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..

.
??
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21.08.2021 14:30
+6
де нацдружини й небайдужі ? щоб пиз...ити той ворожий кацапський й прокацапський взброд.
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21.08.2021 14:38
+2
Нац жены счасс не знают - кому отдаться..
.
Пороха скинули ,.
.
а ихний сутинер - в ОПАЛЕ ..
.
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21.08.2021 14:55
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.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..
Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...
Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят , . А они митинги обижэные устраиваю.. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА..
. Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ..

.
??
показать весь комментарий
21.08.2021 14:30 Ответить
де нацдружини й небайдужі ? щоб пиз...ити той ворожий кацапський й прокацапський взброд.
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21.08.2021 14:38 Ответить
Нац жены счасс не знают - кому отдаться..
.
Пороха скинули ,.
.
а ихний сутинер - в ОПАЛЕ ..
.
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21.08.2021 14:55 Ответить
рукоплещу! ще й радію, як чудово в горбатого дибіла визвав істерику Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3336
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21.08.2021 17:34 Ответить
Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5162
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21.08.2021 20:27 Ответить
...і стилістика партработніков 1970-х с опитом работи на мєстах








Адам Смит@_Smithchenko 19 авг.

Как РПЦвУ собрала недавний многотысячный крестный ход?
А вот так: полная мобилизация актива.
12 тыс священников и дьяконов плюс члены их семей, 4 тыс монахов, хоры и продавщицы свечей и т.д.

Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1874
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21.08.2021 20:38 Ответить
до "особової справи"
Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4564
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22.08.2021 00:54 Ответить
Тыц и нет свинособаки.Мне нравится твоя болезненная зависимость.Ни дня без Цензора😂🌷×××
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21.08.2021 14:46 Ответить
той жидкости, свинья ті кацапская, хотели тебе в вонючую глотку залить, освежить и привести в чувства, то все по плану біло.
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21.08.2021 14:42 Ответить
Браво горбатий! давай ще, пару раз можеш тупою макітрою об цегляну стіну.., за роги не переживай, відростуть нові... а я буду з сумною насолодою спостерігати, як тебе інсульт приб,є.
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21.08.2021 17:43 Ответить
20 век 60е года, все машут чепчиками😢
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21.08.2021 14:57 Ответить
А що треба зігу кидати? Ну ще не час.
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21.08.2021 18:47 Ответить
Смерть цапам!
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21.08.2021 17:39 Ответить
можна детальніше які саме кораблі зроблені в срср, комуняка?
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22.08.2021 00:55 Ответить
 
 