В Киеве проходит IV Международный форум "Украина 30. Защитники". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Киеве стартовал IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы накануне выдающегося праздника - 30-летия нашей независимой Украины. Наша независимость далась нашим поколениям очень трудно. Много украинцев погибли на протяжении веков, и сейчас идет восьмой год российско-украинской войны. И, к сожалению, наши парни и девушки продолжают погибать", - сказала во время открытия форума министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Среди участников мероприятия заявлены главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ветеран ВСУ, волонтер и актер Андрей Рымарук, соучредитель общественной организации "Razom for Ukraine" Люба Шипович, начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Герой Украины генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, советник заместителя руководителя Офиса Президента, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая и др.
Также на форуме ожидается выступление Президента Владимира Зеленского.
В рамках форума состоятся сессии "Национальная устойчивость. Ветераны", "Ветераны: международный опыт", "Истории успеха и лидерства в ветеранском сообществе", "Ветеранский спорт - путь к реабилитации" (Мотивационная встреча со Сборной команды Украины в "Играх Воинов-2021").
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