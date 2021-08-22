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парад (314) Путин (19949) Бутусов Юрий (2462)

Воины "Айдара" на репетиции парада скандируют "Путин - х#йло" на Крещатике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Воины 24-го батальона "Айдар" на репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на Крещатике в воскресенье, 22 августа, скандировали "Слава Украине - Героям слава! Путин - Х#йло".

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"И снова воины на параде скандируют "Путин - ..уйло" на Крещатике. (...)  Благодарим Айдар. Айдар передвигается на параде в модернизированных БМП-1 с новым боевым модулем "Спис", - написал он.

Также смотрите: "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

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Топ комментарии
+97
Слава Украине!
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22.08.2021 17:09
+92
Героям слава !!
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22.08.2021 17:12
+80
Героям Слава!
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22.08.2021 17:15
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День Незалежності обіцяє бути цікавим, надіюсь на злагоджене виконання військовими "Путін-Ху..ло")))
********** буде просто в "захваті")))
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22.08.2021 19:19 Ответить
Молодці хлопці,поважаю людей,які називають речі своїми іменами.
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22.08.2021 19:22 Ответить
"Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще? чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна.
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних справ від 24.07.1795
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22.08.2021 19:46 Ответить
Страшно обиделись москальские фюрер, рейхканцелярия, бундестаг, вермахт, СС, люфтваффе, всё гестапо, и особенно доктор Геббельс.
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22.08.2021 20:25 Ответить
Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3273 Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3575
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22.08.2021 20:42 Ответить
Пагадите такое кричать, а то на банковой сейчас пердаки у малоросов поразрываются
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22.08.2021 21:06 Ответить
Нехай москалі спростують (опровергнут) твердження що "Путин - х#йло" і тут же доведуть протележне твердження що "Путин - НЕ х#йло"
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22.08.2021 21:06 Ответить
Воистину Х.ЙЛО!!!!!
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22.08.2021 21:37 Ответить
Блин, скабеиха вся на лайно изошла. Бестия почитьівает наши новости.
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22.08.2021 21:52 Ответить
спит в обнимку не с Поповым-мужем, а с новостями с Украины.
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22.08.2021 21:58 Ответить
А щоб її пранці схопили.
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22.08.2021 22:03 Ответить
"Айдар" Акбар!
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23.08.2021 11:00 Ответить
Слава Україні!

Путєн х...ло!
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23.08.2021 14:11 Ответить
Воістину *****! Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 8588
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23.08.2021 14:49 Ответить
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich

Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6247
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23.08.2021 21:52 Ответить
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