Воины "Айдара" на репетиции парада скандируют "Путин - х#йло" на Крещатике. ВИДЕО

Воины 24-го батальона "Айдар" на репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на Крещатике в воскресенье, 22 августа, скандировали "Слава Украине - Героям слава! Путин - Х#йло".

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"И снова воины на параде скандируют "Путин - ..уйло" на Крещатике. (...) Благодарим Айдар. Айдар передвигается на параде в модернизированных БМП-1 с новым боевым модулем "Спис", - написал он.

Также смотрите: "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО