Воины "Айдара" на репетиции парада скандируют "Путин - х#йло" на Крещатике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Воины 24-го батальона "Айдар" на репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на Крещатике в воскресенье, 22 августа, скандировали "Слава Украине - Героям слава! Путин - Х#йло".
Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"И снова воины на параде скандируют "Путин - ..уйло" на Крещатике. (...) Благодарим Айдар. Айдар передвигается на параде в модернизированных БМП-1 с новым боевым модулем "Спис", - написал он.
Топ комментарии
+97 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий22.08.2021 17:09
+92 Amber
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+80 Mykola Vovk
показать весь комментарий22.08.2021 17:15
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********** буде просто в "захваті")))
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних справ від 24.07.1795
Путєн х...ло!
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich