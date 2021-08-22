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День Независимости (496) парад (314) танк (407)

Танковая колонна выдвигается на парад. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В воскресенье, 22 августа, в центре Киева проходит финальная репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось видео выдвижения танковой колонны.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Топ комментарии
+42
Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 4952
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22.08.2021 17:57
+34
так збурює, шо барига офшорний наживається за рахунок бюджету
Парашенка, астанавісь!
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22.08.2021 17:49
+30
Так он же еще президент, да еще и четырежды откосивший "главнокомандующий". Вот побежит на рашку, тогда и забудем.
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22.08.2021 17:55
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Танковая колонна выдвигается на парад - Цензор.НЕТ 6507 Танковая колонна выдвигается на парад - Цензор.НЕТ 6231
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22.08.2021 17:40 Ответить
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І шо??? Парад потрібно проводити! За "дякую" не виходить чомусь-тільки за гроші.
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22.08.2021 17:43 Ответить
так збурює, шо барига офшорний наживається за рахунок бюджету
Парашенка, астанавісь!
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22.08.2021 17:49 Ответить
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Забудьте уже про этого сбитого летчика.
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22.08.2021 17:52 Ответить
Так он же еще президент, да еще и четырежды откосивший "главнокомандующий". Вот побежит на рашку, тогда и забудем.
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22.08.2021 17:55 Ответить
Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 4952
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22.08.2021 17:57 Ответить
В «…..Корови дояться, несуться кури дружно»(с) сначала прочитала курВи……..😬😂😂
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22.08.2021 18:22 Ответить
Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 7278
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22.08.2021 18:32 Ответить
І курви теж у нас те що треба, найкрасивіші в світі) Так що попрошу...
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22.08.2021 18:38 Ответить
ні, я вашого батька ніколи не забуду, бо він голосував за найвеличнішого!
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22.08.2021 17:57 Ответить
Так ветеран 4-х призывов - пока в кресле!🎹🐸
Как про него забудешь?!
Как на нары пересядет, - забудем!
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22.08.2021 18:03 Ответить
Збиті льотчики, це фанати зеленоколомойського. Але відсутність розсудливості і спроможності до аналітики не заміниш вмінням дивитися відосікі. Шо таким дійде?
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22.08.2021 18:04 Ответить
можна посилання на пруфи ?
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22.08.2021 17:47 Ответить
Вы издеваетесь?
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22.08.2021 17:54 Ответить
...у вас бан в інтернеті чи не вмієте користуватися пошуком? Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 831
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22.08.2021 18:03 Ответить
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цифри тобі приснились? піт витри.
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22.08.2021 17:50 Ответить
...сходи за туалетной бумагой и вытри себе рот Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 659
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22.08.2021 18:01 Ответить
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я тебе мавпувати не хочу.
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22.08.2021 18:03 Ответить
...тем не менее это у тебя случается непреднамеренно - все обезьяны любят передразнивать людей Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 8662 Бананов тебе прислать, шимпанЗЕ? Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 8662
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22.08.2021 18:05 Ответить
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купи себе серого веществ а в свою обезьянню макітру. идиотизм твой тупой задрал многих на сайте. вместо дешевіх фейков відай хоть что то достойное внимания.
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22.08.2021 18:24 Ответить
Но ведь это его форум, а не Ваш!
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22.08.2021 18:35 Ответить
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ну... если его... Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 9669 пусть тогда многие видят его идиотизм.
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22.08.2021 18:38 Ответить
...вася, мне мое серое вещество с рождения досталось, в отличие от тебя Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 9090 Раз ты его покупаешь, то вынужден тебя огорчить - тебе продали мозг третьего сорта, и сильно просроченный Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 7596 Отправь претензию в Госпродпотребслужбу и прими мои соболезнования... Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 7266
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22.08.2021 18:40 Ответить
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васька, тебе от рождения досталась только тупость и беспросветный дибилизм.. это явно доказывают твои глупые высеры. Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 6191
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22.08.2021 18:45 Ответить
...видишь, шимпанЗЕ, ты даже стрелки переводить грамотно не научилось Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 1192 Эх ты, вася... Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 2709
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22.08.2021 18:46 Ответить
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дурко, лично для тебя - "Мінфін прогнозує, що сума витрат власне на урочистості до Дня Незалежності становитиме близько 100 мільйонів гривень"
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22.08.2021 18:52 Ответить
...зебиленыш, я тебе ссылку ниже дал, там, где ты еще кучку навалил... Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 9329
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22.08.2021 18:57 Ответить
ссы под себя... - дибиликус вульгалис без серого вещества... и научись читать, и понимать смысл написанного.
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22.08.2021 19:02 Ответить
...я ошибся - твой мозг был четвертого сорта Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 5747
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22.08.2021 19:06 Ответить
То оплата Шмарклі, за те, шо повіджимався!))
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22.08.2021 17:57 Ответить
На Мацкву ?
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22.08.2021 18:04 Ответить
Мінфін прогнозує, що сума витрат власне на урочистості до Дня Незалежності становитиме близько 100 мільйонів гривень.
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22.08.2021 18:50 Ответить
...эх, вася, вася... Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 9551 Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 5129 Может, хоть с арифметикой ты в ладах? Хотя, о чем я...
Найдорожчий День Незалежності України
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22.08.2021 18:55 Ответить
нет серрого вещества - умственный калека... с таким калекой говорить - себя не уважать.
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22.08.2021 19:03 Ответить
...ты право, шимпанЗЕ, так что больше я с тобой говорить не буду Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 5644 Пока, дефективный Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 957
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22.08.2021 19:05 Ответить
30 млн. баксов за сценарий.ты ты *********
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22.08.2021 19:37 Ответить
...все претензии к *********** и его команде Танкова колона висувається на парад - Цензор.НЕТ 4945
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23.08.2021 01:05 Ответить
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Ой красавы,а теперь скажите из какой страны топливо в баках,сколько прибыли там получат за парад на танках.
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22.08.2021 18:08 Ответить
Кременчугский НПЗ.
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22.08.2021 18:19 Ответить
😏
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22.08.2021 18:27 Ответить
Це типу натяк, що фуйло заправляє бандерівські танки, які будуть знищувати російськомовних немовлят?
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22.08.2021 18:35 Ответить
Жду когда эти колонны пойдут на ОП.
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22.08.2021 18:13 Ответить
Мечты, мечты...
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22.08.2021 18:23 Ответить
Drang nach Osten!
Краще б було...
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22.08.2021 18:26 Ответить
На передку гинуть воїни, а воно влаштовує паради.
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22.08.2021 18:30 Ответить
Проходили....
Хоч розуму не вистачає в часи "котлів" це видовище влаштовувати..
Хоч...яблуко від яблуні...
))
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22.08.2021 18:35 Ответить
Совсем как в 2014...
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22.08.2021 18:36 Ответить
вам все не слава богу !
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22.08.2021 18:42 Ответить
Згадай як тут верещали про попередні паради і не кажи що мало.
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22.08.2021 18:46 Ответить
А як там писав Жванецький ? - хорошо бы на танчике подъехать к прилавкам , башенкой повертеть и спросить - "скока - скока ? "
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22.08.2021 18:40 Ответить
Не туда колонна идет...эх если штурмовать ОП...так там и одного танчика хватит....а остальную технику на линию разграничения
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22.08.2021 18:47 Ответить
*********** грызут ногти и локти, кремлёвская срань добилась результата ...
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22.08.2021 18:47 Ответить
Эхехе...

А как было бы хорошо:
- 24 августа вместо парада по всем каналам настроечные таблицы,
- инета в течении суток нет (все на шашлыки!!!),
- 25 августа в эфирах всех каналов сообщение, что ЗЕ погиб во время сопротивления аресту,
- СН почти полным составом арестована,
- Баканов, Монастырский и весь Кабмин досрочно и добровольно сложили полномочия,
- ВР распущена (нет коалиции),
- власть находится в руках временного военного комитета,
- объявлены внеочередные выборы президента и ВР.
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22.08.2021 18:59 Ответить
Мечты политических лузеров...
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22.08.2021 19:38 Ответить
Политический лузер - это криворожский *****, с которым никто в Мире разговаривать не хочет.
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22.08.2021 22:13 Ответить
Главное также, чтобы изучили и устранили проблемы, а то на подготовке парада сразу у двух танков с двигателем проблемы возникли.
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22.08.2021 19:09 Ответить
Так сколько танков "Оплот" участвуют в параде ?
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22.08.2021 22:20 Ответить
красавцы
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22.08.2021 23:28 Ответить
мишки это хорошо всегда и везде)))
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23.08.2021 05:18 Ответить
Подивився на відео на репетицію зі всіми ціми баггі, пожежниками і м...тами до купи... І захотілося вперше в житті накидатися "у м'ясо". І сказати "прощай" цьому сайту. Назаіжди.
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23.08.2021 19:23 Ответить
 
 