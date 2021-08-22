Танковая колонна выдвигается на парад. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В воскресенье, 22 августа, в центре Киева проходит финальная репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.
В распоряжении Цензор.НЕТ появилось видео выдвижения танковой колонны.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.
Топ комментарии
+42 18c49ed2
показать весь комментарий22.08.2021 17:57
+34 Гундяй Крестовоздвиженский
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+30 Valery Greff
показать весь комментарий22.08.2021 17:55
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Парашенка, астанавісь!
Как про него забудешь?!
Как на нары пересядет, - забудем!
Найдорожчий День Незалежності України
Краще б було...
Хоч розуму не вистачає в часи "котлів" це видовище влаштовувати..
Хоч...яблуко від яблуні...
))
А как было бы хорошо:
- 24 августа вместо парада по всем каналам настроечные таблицы,
- инета в течении суток нет (все на шашлыки!!!),
- 25 августа в эфирах всех каналов сообщение, что ЗЕ погиб во время сопротивления аресту,
- СН почти полным составом арестована,
- Баканов, Монастырский и весь Кабмин досрочно и добровольно сложили полномочия,
- ВР распущена (нет коалиции),
- власть находится в руках временного военного комитета,
- объявлены внеочередные выборы президента и ВР.