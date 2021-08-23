РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3736 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
4 666 13
МИД (6653) флаг (894)

День Флага Украины отметили в разных уголках мира. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

По всему миру украинцы вместе с дипломатами из разных стран отметили День Государственного Флага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Украины на странице в Фейсбук.

"По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане.

В Греции воздушный шар пронес Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа.

В каких еще удивительных уголках мира побывал сине-желтый флаг, можно посмотреть в видео.

Проект реализован при партнерстве МИД Украины, народного дома "Украина", проекта OUTLOOK.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 7619
показать весь комментарий
23.08.2021 12:18
+10
Браво!
Всіх із Днем Нашого Прапора!
показать весь комментарий
23.08.2021 12:09
+8
Це круто!!! Я розчулений!!!
показать весь комментарий
23.08.2021 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво!
Всіх із Днем Нашого Прапора!
показать весь комментарий
23.08.2021 12:09 Ответить
Це круто!!! Я розчулений!!!
показать весь комментарий
23.08.2021 12:15 Ответить
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 7619
показать весь комментарий
23.08.2021 12:18 Ответить
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 5019
показать весь комментарий
23.08.2021 12:37 Ответить
о ні.... де ж "ваєнниє істрібітілі"))))
показать весь комментарий
23.08.2021 12:47 Ответить
Цікаво, а люді русскіє привітають нас, українців, із Днем прапора і Днем незалежності, раз ми, за їх же висловами, адіннарот?!
Нам воно, звичайно, до лампади, але ж, будьте послідовні, кацапи!
показать весь комментарий
23.08.2021 13:15 Ответить
молодці !

ми всюди і всі з нами!
показать весь комментарий
23.08.2021 13:36 Ответить
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 5982 Зі святом, українці !!!
показать весь комментарий
23.08.2021 14:04 Ответить
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
23.08.2021 14:44 Ответить
наша Іводжима День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 321
показать весь комментарий
23.08.2021 15:21 Ответить
День Прапора України відзначили в різних куточках світу - Цензор.НЕТ 3454
показать весь комментарий
23.08.2021 14:51 Ответить
І усі жителі тих стран де розгорнули Прапор України спокійно до цього ставляться.А у раші, так називаємий"один народ" аж божеволіють від злості.Хм, і це радує!
показать весь комментарий
23.08.2021 15:43 Ответить
Почему наши дипломаты не развернули прапор на Рассии? именно дипломаты,общины тут не причем судя по стандартным по размерам флагам.на россосии команды не было или зеМИД решил ***** не нервировать?
показать весь комментарий
23.08.2021 17:28 Ответить
 
 