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"Без цензуры": Что там у Меркель и Зеленского? Выборы на Донбассе, формула Штайнмайера и российский газ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ангела Меркель приезжала в Украину, а наша государственная власть, к счастью, смогла не сдать национальные интересы Украины.

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует визиты канцлера Германии в Украину и России, а также – ее встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Визит Ангелы Меркель в Украину эксперты называют важным и показательным. Он состоялся после переговоров канцлера с президентами США и России, поэтому результаты этих договоренностей Меркель привезла в Киев.

Символично, что дата встречи Меркель с Зеленским ​​пришлась на канун саммита Крымской платформы и за два дня до празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Правда, в обоих этих событиях Меркель не будет участвовать.

Что означает этот визит из прощального турне? Какие сигналы получили от Ангелы Меркель президенты Путин и Зеленский? И что это будет значить для урегулирования на Донбассе?

Оставляйте комментарии и вподобайку под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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23.08.2021 15:37 Ответить
Самый сок 2
Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. Буквально в тот же день вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что мнение Еврокомиссии расходится с мнением госпожи Меркель, и он не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.
"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.
❗️Так что опять слукавила фрау, и лично у меня уже не осталось аргументов в её защиту - мы ей, конечно, благодарны за былые заслуги, но цыплят по осени считают...
@Helgi Sharp
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23.08.2021 17:30 Ответить
Вы что, хамсамслистка фрауи рибентроп и есть вся Европа, с ней же Олланд и Эмануэль во всём согласны, мыратфорсы блин! Дальше оно (рибнтроп) станет адним из дерехтаром гаспрома! зЕлох который "янелох", дарит ********* "свабоды", Действительно "Самый сок 2"!
PS: Чайка, Вы извините за нескромный вопрос: А за что Вы благодарите фрау рибентроп? За "Минск-2"? За план штайннахер? За какие заслуги, может за "СП-2"?
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23.08.2021 21:51 Ответить
Не я, а Helgi Sharp. І в його коментарі немає нічого ні про "мінськ", ні план "лаврова-штайнмаєра". Є констатація того, що Меркель бреше і маніпулює, протягуючи власні інтереси та інтереси фуйла, прикриваючись Європою.
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23.08.2021 22:18 Ответить
 
 