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СБУ провела масштабные учения около линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. На этот раз тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом подчеркивается, что учения продолжаются и будут продолжаться до начала сентября, однако только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.

Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

По данным СБУ, во время учений отработали: 

- задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;

- перехват преступников, бежавших из города;

- меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки); 

- захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;

- ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

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Кроме этого, благодаря учениям был обнаружен схрон с оружием, а именно: три ручных противотанковых гранатомета-РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ - 26, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, мина МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти четыре тысячи патронов калибра 5,45, 20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Отмечено также, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Автор: Ірина Дашківська
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Проверяли каналы контрабанды, все ли работают как надо?
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23.08.2021 17:50 Ответить
Во-во, тут злые языки, которым мы конечно же не верим, болтают, что Бункерный сиделец договорился с бабаями из Талибана о централизованных поставках в промышленных масштабах героина в Европу, в том числе и через "недружественные" ему страны, чтобы часть заразы и там оседала. Пусть страдают проклятые русофобы!111 Поэтому актуальность нашей дырявой и "частной" границы возрастает многократно СБУ провела масштабные учения около линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 6754
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23.08.2021 17:57 Ответить
 
 