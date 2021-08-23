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"Сине-желтый флаг - это символ борьбы", - бойцы Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинские воины, которые находятся под Донецком, поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наш сине-желтый флаг - это символ борьбы, и вы - часть этой борьбы", - отметили бойцы в обращении к украинским гражданам.

"Мы обязательно победим", - подчеркнули украинские воины.

Смотрите: Флаг Украины запустили в небо возле Кремля. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+38
"Сине-желтый флаг - это символ борьбы", - бойцы Вооруженных сил Украины - Цензор.НЕТ 4128
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23.08.2021 20:09
+32
Слава Україні!!!!
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23.08.2021 20:09
+30
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 6714
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23.08.2021 20:14
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"Сине-желтый флаг - это символ борьбы", - бойцы Вооруженных сил Украины - Цензор.НЕТ 4128
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23.08.2021 20:09 Ответить
Курт Волкер (дословно): "Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать. мы могли бы легко разместить какую-то базу в Украине, если бы вы тоже этого захотели. "

Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят!
Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?

@Helgi Sharp
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23.08.2021 20:26 Ответить
А сколько ему лично отстегнут?
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23.08.2021 21:34 Ответить
Це відповідь від Байдена на питання чого ми ще не в НАТО. Тепер Зюзя нехай покаже наскільки щирими були його слова.
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23.08.2021 22:00 Ответить
Яка доба зійде за нами?
Які відкриються світи?
Чи зарости нам бур'янами,
Чи зелен-житом ізійти?


Потроху день наш вечоріє,
Надії падають на дно.
Та не вмирає в серці мрія,
Бо мріям смерті не дано.


Чорніше чорної навали
О хан-батиєвій порі
Уже те серце стирлували
Дяки, жандарми і царі.


Нехай перекупка-неслава
Іде за нами, все одно
Я не скажу: «Пропаща справа», -
Бо вже повісився б давно.


Яка ще випаде дорога,
Про те судити не мені,
Та наша пісня неубога
При нашім гордім знамені.



Борис Мозолевський
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23.08.2021 22:36 Ответить
Слава Україні!!!!
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23.08.2021 20:09 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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23.08.2021 20:15 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 8351
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23.08.2021 20:10 Ответить
Слава Збройним Силам України!!!!
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23.08.2021 20:11 Ответить
Путин - х*йло!
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23.08.2021 20:12 Ответить
А ватно-космические войска продолжают поздравлять Украину с праздником: В Астрахани сгорел истребитель МиГ-29
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23.08.2021 20:12 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 6714
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23.08.2021 20:14 Ответить
Гори гори ясно
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23.08.2021 21:37 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 9753

...
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23.08.2021 20:14 Ответить
только на картинке танк Абрамс и американский солдат...
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23.08.2021 21:00 Ответить
абы не рашеский...
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23.08.2021 21:07 Ответить
тю!
ты только сейчас узнал, что абрамсы на дамбасе в посадках стоят и негры на них?😂
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23.08.2021 22:31 Ответить
Поменял Украинский прапор на фасаде на новый. Старый обтрепался.
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23.08.2021 20:14 Ответить
и я ))) у меня такая традиция появилась с апреля 2014 года
тогда же купил упаковку (10 шт)...вчера повесил - еще один остался (должно было остаться 2...да пару лет сильным ветром зимой унесло...пришлось внеплановый цеплять))
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23.08.2021 20:20 Ответить
Кстати, а есть в Украине установленная процедура утилизации старых гос.флагов? Тут устраиваются ритуальные похороны. А то у меня уже 2 Украинских флага старых обтрепанных лежат...
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23.08.2021 20:26 Ответить
мурза не в тему но мигарь сру хорошо горит "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 3719 "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 1146
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23.08.2021 20:36 Ответить
зачьотно!
интересно, зачем рукокрылые во время ремонта в него горючку залили?
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23.08.2021 22:34 Ответить
не знаю..
я везу свой растрепыш на дачу и вместе с прошлогодними освячеными букетиками (какие приносились в дом на Троицу, Вербну Недилю...и даже печатные календари со Святыми))) сжигаю первыми на первом костре весной (открываю сезон)
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23.08.2021 20:39 Ответить
Они чесно заработали,на почетное прощание с ними.
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23.08.2021 21:36 Ответить
Селям, Максе!
Поздоровляю із святами та Кримською платформою!
Гарно кацам по щам надавали 46 країн та організацій цивілізованого світу.
Ніяк не виходить легалізувати окупацію Криму. І не вийде!
Гарно сказав Мустафа-ага: "царство шакалів існуює лише до тих пір, поки не прокинулись леви"
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23.08.2021 22:43 Ответить
НАКУЙ с пляжа, ИШАК ВКантактный! "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 3062
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23.08.2021 20:19 Ответить
О опять свинособака обоссанная приполза за унижениями.Ты их получишь😂🌷×××
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23.08.2021 20:21 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 7695

...
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23.08.2021 20:22 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

12 год ·

Давно хотіла спитати: кияни 50+, а ви всі пам'ятаєте, як у 1972-му, відразу з заміною Шелеста на Щербицького, жовто-сині трамваї нашого дитинства буквально за місяць було перемальовано - на жовто-червоні?

Тоді це здавалось дикістю і з незвички різало око. Тоді ж мені пояснили тато-мама, що це "війна з кольорами нашого прапора" (а в 1970-ті й дівчат за жовто-сині блузку-спідницю міліція могла перепинити, саме так моя подружка-єврейка отримала перший урок "політграмоти"!), - в "старих", жовто-синіх барвах було зоставлено з усього гром. транспорту тільки ментовські воронки ("щоб неприємні асоціації викликало поєднання кольорів", пояснили мені дорослі ази гебешної психологічної пропаґанди).
У 1989-му, коли вже студенти їздили влітку "в народ", в т.ч. з Рухівськими газетками, десь на Полтавщині їх перепинили менти (була вказівка). І спитали по-змовницьки: хлопці, а жовто-блакитний прапор у вас є? - Є, - не приховували хлопці, - в рюкзаку. - А дайте хоч глянуть, - зніяковіло попросили менти, - який він?.. І стояли, мацали тканину й чудувалися: ти ба, і нічого страшного, прапор як прапор... (історія тоді ж була й задокументована, в одній із тих самих газеток)
Так відбувається "відчаклування" "проклятого" символа - блискавично, мов знімаються вроки чи пристріт: весь брехливий "наговір" лускає, як мильна бульбашка, і от уже прапори, вперше вивішені 1 грудня 1991 р. як державні, - виглядають, за загальним визнанням, "веселенько"...
А потім починається об'єднання під ними "своїх".
А потім упізнаєш чужих, навіть перебраних в укр. форму, - по тому, як злобно, що твої треновані пси, вони рвуть їх з машин на Майдані.
А потім, стоячи на тротуарі, зі сльозами в горлі дивишся на колону вояків - і згадуєш, що це першим сказав був ще Антонич, і точніше цього почуття - не окреслити:

Ти бачиш: наші йдуть,

Це прапор наш! (с)

З Днем Прапора, українці!
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23.08.2021 23:15 Ответить
стосовно жовто-синіх ментовських воронків ми шуткували:
"наші поїхали" "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 1725
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24.08.2021 01:33 Ответить
а таки ж жовто-сині "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 6360
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24.08.2021 04:55 Ответить
Украинский флаг подняли над Кремлем
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23.08.2021 20:26 Ответить
Направление ветра выбрали правильное😁
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23.08.2021 22:45 Ответить
единственные кому можно верить, это простые бойци с передовой. Слава Украине. Слава этим Героям.
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23.08.2021 20:27 Ответить
На РАБссии сгорел пятый самалет за неделю... и опять в Астраханской области"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 1968Мавзолейные... Астанавитесь...
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23.08.2021 20:31 Ответить
не, не - отличная тенденция! "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 2579
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23.08.2021 21:37 Ответить
Дніпро на Дніпрі...
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 3385

"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 2150

єкспозиція, присвячена АТО (простонеба)
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 651

Театр опери та балету
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 5203

"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 9760

офіс-цетр Привату
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 1025 "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 6830"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 3372"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 4493
башні-близнбки ))) якби
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 7416

...
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23.08.2021 20:34 Ответить
Гарно. Дякую за світлини.
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24.08.2021 00:56 Ответить
Це прапор перемоги.
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23.08.2021 20:34 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 7173 "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 9053
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23.08.2021 21:53 Ответить






ТЁТЯ РОЗА


@Anakoyher


О Прекрасной России Будущего мечтал и писал ещё в 1934 году Иван Бунин. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения…»

3:14 PM · 20 авг. 2021 г.
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23.08.2021 20:34 Ответить
В направлении Горловки украинские войска уничтожили опорный пункт ДНР,...сами Обдроченцы говорят, что взрыв был моцный и точный.... "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 9143Слава ВСУ!!!
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23.08.2021 20:35 Ответить
В єтом году,за весь свой век,а это 57-год, видел всего два конкретных подтверждения что Украина это сила а ***** не на того напал.Первый раз когда наша разведывательная группа возгрузила на блиндаже сепаратистов наш Флаг,а они даже не заметили.А второй когда на Крещатике пропели речевку.
Слва Украине.Честь и Слава нашей Армии всех родов войск и Слава Народу Украины..
Из нетерпением третьгего подтверждения когда Командующий Парадом будет рапортовать не говнокомандующему а Народу который будет на улицах.Ведь ВСУ и существует не благодаря а вопреки стараниям правительства.
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23.08.2021 20:54 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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23.08.2021 20:54 Ответить
Сине-желтый флаг - это символ государства Украина! Даже без флага, Украина всегда будет Украиной!
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23.08.2021 20:55 Ответить
" Наш прапор. Живий, теплий, радісний."
https://www.youtube.com/watch?v=e4gUrULa5gw

"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 5193
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23.08.2021 21:06 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 9018
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23.08.2021 21:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 8429
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23.08.2021 21:32 Ответить
Сине-желтые флаги на флагштоки стометровые! Вышиванки файные - на плечики могучие, ворюг, что у власти в Украине! А вы ребята, участники АТО, сидите потихонечку!
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23.08.2021 21:23 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 1681 "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 5658
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23.08.2021 21:23 Ответить
Хлопці - ви найкращі! Зі святами всіх! Україна понад усе!
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23.08.2021 21:34 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 6495 "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 3996
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23.08.2021 21:55 Ответить
І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся - поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!


Т.Г. Шевченко
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23.08.2021 22:07 Ответить
Мокшане совершили роковую ошибку напавши на Украину.А ведь их об этом еще предупреждал плюгавый Кучма при вторжении на Тузлу.То что тигр большой,сильный и свирепый не означает что он в состоянии побороть небольшого медоеда.Нас такими сделало само правительство ***** из слабых и не решительных сильными и не боящихся сразится из этим свирепым но дохлым уже тигром.Тем более что за нами наша територия,за погибших наших товарищей,и на нашей стороне почти весь мир поддержки в которой даже у Меркель не останется выбора.
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23.08.2021 22:10 Ответить
***** на тигра не тянет.
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23.08.2021 22:49 Ответить
Дякуємо вам, Захисники.
Повертайтеся живими !
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24.08.2021 00:57 Ответить
"Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України - Цензор.НЕТ 5585
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24.08.2021 01:56 Ответить
Жовті та блакитні наші прапори,
Слава Україні! Шаблі до гори!
(рядки з пісні часів УНР)
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24.08.2021 04:15 Ответить
Ну він же не сказав не так! Синьо-жовтий це символ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, а не боротьби. Я теж так вважаю. А символ боротьби - червоно-чорний, я так вважаю.
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24.08.2021 09:33 Ответить
 
 