Предложение руки и сердца на репетиции парада. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада на Крещатике.
Видео трогательного момента опубликовал в Фейсбуке пользователь Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ.
Снимавшие признание на телефоны прохожие в какой-то момент начали скандировать "Горько!" и "Поздравляем!".
"Молодец", "Браво!", "Настоящий козак!", "Смотрела и плакала от радости за этих ребят!", "Слезы гордости", - пишут пользователи в комментариях.
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+57 Ирина Филь
показать весь комментарий23.08.2021 21:08
+54 Чайка Київ
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показать весь комментарий23.08.2021 21:08
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Бажаємо щастя!
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=dih757MOb_8
смотрите - чтоб раз и навсегда!!!
Бай Бог им счастья и долгих лет жизни,думаю что и их свадьбу будем отмечать здесь скопом на Цензоре.
Слава Україні !
Слава Нації!