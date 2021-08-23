РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12604 посетителя онлайн
Новости Видео Общество
16 767 37
брак (101) любовь (32) парад (624) военнослужащие (5634)

Предложение руки и сердца на репетиции парада. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада на Крещатике.

Видео трогательного момента опубликовал в Фейсбуке пользователь Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимавшие признание на телефоны прохожие в какой-то момент начали скандировать "Горько!" и "Поздравляем!".

"Молодец", "Браво!", "Настоящий козак!", "Смотрела и плакала от радости за этих ребят!", "Слезы гордости", - пишут пользователи в комментариях.

Также смотрите: Парень сделал любимой предложение на акции протеста в Минске. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Это прекрасно! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 5863

Бажаємо щастя!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08
+54
Дай Боже, щоб все у вас було гоже !!! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08
+39
Как трогательно.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это прекрасно! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 5863

Бажаємо щастя!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08 Ответить
Как трогательно.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08 Ответить
Дай Боже, щоб все у вас було гоже !!! Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
23.08.2021 21:08 Ответить
Финальная репетиция военного парада на Крещатике 2021.Часть 2
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=dih757MOb_8
показать весь комментарий
23.08.2021 21:09 Ответить
ну .. маршем с оркестром по жизни... и в ногу !!
смотрите - чтоб раз и навсегда!!!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:10 Ответить
Предложение руки и сердца на репетиции парада - Цензор.НЕТ 7050
показать весь комментарий
23.08.2021 21:11 Ответить
Оце так справжній козак! Хай вам, молодята, щастить... Буде кому Україну будувати та буде боронити...
показать весь комментарий
23.08.2021 21:25 Ответить
Заздри ватнику мовчки! На тобі Магомет не одружится! Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 6920
показать весь комментарий
23.08.2021 21:39 Ответить
романтик боземой, няшка ) только шото она не шибко шевелится в ответ, тормознула или шо
показать весь комментарий
23.08.2021 21:36 Ответить
Думает как бы отказать и в то же время не опозорить перед толпой.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:41 Ответить
А в чем позор? Тут пареньку позор а не девченке. Просто попала в ступорот неожиданости!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:43 Ответить
та че ей отказывать, просто неожиданно, хотя женщины прирожденные шпионы, за неделю должны знать, и где лежит кольцо...
показать весь комментарий
23.08.2021 21:45 Ответить
ну может и знала просто не думала что на репетиции парада а парню респект красиво получилось просто не завидую его друганам потому что им ещё сильней креативить прийдеться!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:47 Ответить
Та нет, таким публичным методом предложения руки и сердца ухажеры часто ставят своих возлюбленных в глупое положение.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:26 Ответить
Тебе бы небось когда твой трахаль Магомет колечко так вручил то ты прыгал бы от счастья! Но вот не судьба! Каран запрещает! Трахать вас ватников каран не запрещает а вот женится увы - Харам!
показать весь комментарий
24.08.2021 08:04 Ответить
Всегда считал недоразвитыми тех кто устраивает такое на всеобщее обозрение.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:39 Ответить
А как надо ватничек?
показать весь комментарий
23.08.2021 21:46 Ответить
знаєш,дурню,чому тебе заспамили ?
показать весь комментарий
23.08.2021 22:54 Ответить
Знаю, я ж сказав - тому що недорозвинені.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:57 Ответить
ти відгукнувся на звертання "дурню"... мабуть,не безнадійний ,все ж.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:21 Ответить
Не ускладнюй, я лише відповів на питання одного полудурка.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:32 Ответить
Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 7423 Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
23.08.2021 21:45 Ответить
Как говорилось в фильме ,,Парк Юрского периода,,жизнь даже в самых сложных ситуациях всеравно найдет выход.
Бай Бог им счастья и долгих лет жизни,думаю что и их свадьбу будем отмечать здесь скопом на Цензоре.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:45 Ответить
Ватные калоеды уже и тут насрали. Ни чего святого у блевотных кацапов
показать весь комментарий
23.08.2021 21:47 Ответить
Откуда у кацапов что-то святое? Даже у животных больше чести чем у лишнехромосомных! Пропозиція руки і серця на репетиції параду - Цензор.НЕТ 5391
показать весь комментарий
23.08.2021 21:49 Ответить
лучшее видео на Цензоре за весь год .интересно 1-1 покажет это
показать весь комментарий
23.08.2021 21:51 Ответить
нормально там по Конституции 3 дня отпуска после свадьбы ..ну если ОА СК не отменит Конституцию вообще
показать весь комментарий
23.08.2021 21:54 Ответить
Немає в Конституції такого, а послугами ОАСК сповна користується твій зелох.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:04 Ответить
Чудово !!!
Слава Україні !
показать весь комментарий
23.08.2021 21:56 Ответить
Героям слава!
Слава Нації!
показать весь комментарий
23.08.2021 22:58 Ответить
Клаааааассс )))))))) !!!!
показать весь комментарий
23.08.2021 22:36 Ответить
зворушливо як !!! )))
показать весь комментарий
23.08.2021 22:36 Ответить
От всім би так !
показать весь комментарий
23.08.2021 23:08 Ответить
Заміж хочеш чи що?
показать весь комментарий
23.08.2021 23:49 Ответить
Украина - живая душа!
показать весь комментарий
24.08.2021 08:33 Ответить
А я проти того щоб на урочистих подіях Інстаграмні позери намагалися привернути до себе додаткову увагу , це нестатутна поведінка і повинна каратися , освідчення це дуже особисте і не можна перетворювати це на показуху.Це неприпустимо що б наприклад на військовій присязі на вірність Україні солдат освідчувався своїй дівчині , це відволікає увагу від урочистості основної події .
показать весь комментарий
24.08.2021 12:20 Ответить
 
 