Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде. ВИДЕО

Главный пилот самого большого в мире транспортного самолета "Ан-225 Мрия" Дмитрий Антонов показал, как летчики готовятся к мероприятию.

Видео с репетиции парада ко Дню Независимости он опубликовал в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

Эти кадры сняты с камер, установленных на обеих сторонах стабилизатора. Благодаря этому видно, как самолет-гигант поднимается в небо, прячет шасси, и как в течение полета меняется механизация его крыла.

Также на видео можно увидеть, как Ан-225 "сел на хвост" самолету, летящему впереди, а в конце ролика показан его заход на посадку в аэропорт Гостомель.

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Самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 Мрия примет участие в параде к 30-летию независимости Украины, который пройдет 24 августа в Киеве.