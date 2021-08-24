Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда. ВИДЕО

Игорь провел в реанимации 2 недели, но сейчас уже ходит и идет на поправку.

Об этом рассказал в Фейсбуке гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Игорь, 56 лет, с Донецкой области, житель Красногоровки, бывший шахтер. Два снаряда влетело в его квартиру. Десятки ранений осколками в брюшную полость, разбита печень, сотрясение головного мозга, контузия, акубаротравма, плохо слышит", - написал Рыженко.

Он указал, что жизнь пациента врачи спасали на всех этапах - "начиная с Курахово до Мечникова".

"Две недели реанимации. Сегодня с лечащим доктором пришел сам", - отметил врач.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке 5 августа.

"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор", - рассказывал Игорь о своем ранении.