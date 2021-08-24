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Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Игорь провел в реанимации 2 недели, но сейчас уже ходит и идет на поправку.

Об этом рассказал в Фейсбуке гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Игорь, 56 лет, с Донецкой области, житель Красногоровки, бывший шахтер. Два снаряда влетело в его квартиру. Десятки ранений осколками в брюшную полость, разбита печень, сотрясение головного мозга, контузия, акубаротравма, плохо слышит", - написал Рыженко.

Он указал, что жизнь пациента врачи спасали на всех этапах - "начиная с Курахово до Мечникова".

"Две недели реанимации. Сегодня с лечащим доктором пришел сам", - отметил врач.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ обстреляли многоэтажку в Красногоровке 5 августа.

"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор", - рассказывал Игорь о своем ранении.

Автор: Ольга Лузан
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24.08.2021 01:02 Ответить
за едросов Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда - Цензор.НЕТ 3338
достанет свой росийский паспорт и специально в ОРДЛу съездит

вот спросите его

- кто вининоват в твоем ранении?
- бендеровцы
ответит
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24.08.2021 01:07 Ответить
за того, кого форсят у него по телевизору на первой кнопке
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24.08.2021 07:32 Ответить
Путина звали ?
Так он пришел.... Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда - Цензор.НЕТ 1576
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24.08.2021 01:04 Ответить
Ну не факт що він кликав попу вутіна,але свої пацанів може й підтримував
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24.08.2021 06:11 Ответить
То йому справедливо прилетіло. Якщо він за Україну, то чому не в окопах, на передовій. А якщо проти України, то якого дідька робить на нашій теріторії?
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24.08.2021 10:41 Ответить
фигассе он терминатор...жессьть
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24.08.2021 20:52 Ответить
 
 