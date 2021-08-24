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Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Игорь Вовковинский ушел из жизни на 39-м году из-за болезни сердца.

О его смерти сообщила в Фейсбуке мать украинца Светлана Вовковинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и дети. Игорь был рад их видеть и, хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык за месяц в Украине", - написала она.

Вовковинский родился в 1982 году в Баре Винницкой области. В США его семья переехала в 1989-м.

Рост Игоря составлял 2 м 34,5 см. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий житель США.

Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте 01

В свое время Вовковинский прославился, выступая как "самый большой сторонник" во время предвыборной кампании Барака Обамы. В 2013 году он принимал участие в "Евровидении" в команде Златы Огневич.

Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте 02Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте 03

Свой последний статус в Фейсбуке Игорь опубликовал 24 апреля. Тогда он написал: "Я люблю Украину, какой бы она ни была Твоя Родина - твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали себя так".

Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте 04Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+73
R.I.P.
Щира подяка тобі, хлопче, що ти завжди тримав Україну в серці.
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24.08.2021 02:22
+45
Царство небесное герой....
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24.08.2021 02:17
+33
Всё таки такой рост это отклонение(( Сердечная система к такому не приспособлена..Жаль ушёл совсем молодым((
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24.08.2021 02:36
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Царство небесное герой....
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24.08.2021 02:17 Ответить
Ёрничать будешь, ёрзая на пляшке из под горилки ! Какой он герой?
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24.08.2021 09:06 Ответить
А какой ты инженер?
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24.08.2021 09:37 Ответить
RIP
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24.08.2021 02:20 Ответить
R.I.P.
Щира подяка тобі, хлопче, що ти завжди тримав Україну в серці.
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24.08.2021 02:22 Ответить
Всё таки такой рост это отклонение(( Сердечная система к такому не приспособлена..Жаль ушёл совсем молодым((
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24.08.2021 02:36 Ответить
Это как сказать... отклонение... не с пустого места взялись легенды о великанах
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24.08.2021 03:23 Ответить
В драконов и русалок тоже веришь, да???
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24.08.2021 03:31 Ответить
это генетическое отклонение, здоровый человек перестает расти в определенном возрасте. популяция больных такой болезнью, особенно при близкородственном скрещивании вполне реальна
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24.08.2021 18:21 Ответить
кусок Киевского торта и фанта -------------а виноват рост
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24.08.2021 08:17 Ответить
Знаменитый историк из Одессы Сергей Андреевич Пионтковский был нормального роста в своем дневнике писал в 1931 году....
В Луганске все говорят на украинском языке,городишко небольшой,почти нет 2-х этажных зданий...,вот уж действительно... пролетарии СкреПОНОСные скупое быдло... Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 9357
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24.08.2021 04:11 Ответить
Сергей Андреевич прожил всего 46 лет,расстреляли в 1937 году...,типа закоперщик Троцкист....,впрочем ничего удивительного...на РАБссии умных людей всегда убивали взрывали... травили....
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24.08.2021 04:15 Ответить
У меня рост 1.93. Я начинаю бояться
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24.08.2021 04:24 Ответить
Акромегалія...
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24.08.2021 05:38 Ответить
не переймайся
Це нормальний зріст(ну трохи більше норми)
я теж маю 1.93 cм Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 6327
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24.08.2021 06:13 Ответить
Поздно бояться ,уже родился Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 5648
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24.08.2021 09:09 Ответить
Не бойся, всё будет хорошо!
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24.08.2021 11:52 Ответить
Вчера был у одного уютного магазинчика,хозяйка лет 50 говорит,что то неправильное происходит вокруг,был каштан как каштан возле магазина,вдруг ни с того ни с сего стал черно-желтым...,после дождика вначале июля у меня тоже все стало черно-желтым...включая виноград огурцы помидоры и прочие кабачки....,дату дождя тогдашнего 7 июля я запомнил...,дождь лупил ночью...,говорю хозяюшка,это точно не корона с вирусом... Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 2704
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24.08.2021 04:31 Ответить
Истинно вам говорю: земля налетит на небесную ось!
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24.08.2021 06:58 Ответить
Говорят Белый Арап на нас поднимается.
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24.08.2021 08:22 Ответить
В смысле ,татаромордва ? Так она еще в 14м навалилась на нас
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24.08.2021 09:12 Ответить
Это из пьесы Островского.
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24.08.2021 10:00 Ответить
Мифологемы РАБссии круче любого роста..., Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 9583 к примери согласно Википешке самым высоким РАБссиянцем из белорусской дяревни Костюки числится Федор Махнов росто которого был 2 метра 85 сантиметров....,но в другом источнике нашел что его рост был всего 239 см. Прожил Махнов всего 34 года умерши в 1912 году...
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24.08.2021 06:40 Ответить
Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 5779 Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 4302Федор Махнов фолто 1911 года
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24.08.2021 06:43 Ответить
Фолто - это фал(ьшивое) (фо)то?
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24.08.2021 08:18 Ответить
рашка - родина слонов
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24.08.2021 18:22 Ответить
Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 2144 Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 1942
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24.08.2021 06:47 Ответить
Можно быть украинцем по гражданству , но еще есть национальность. Так вот, на мой взгляд, украинец по национальность, важнее чем украинец по гражданству! Гражданство можно сменить, а национальность и ментальность нет.
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24.08.2021 12:45 Ответить
нацизм. нужно быть украинцем по налоговой декларации прежде всего
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24.08.2021 18:22 Ответить
В Канаде живут 2 миллиона украинцев,в США немного меньше,а в Португалии аж почти 2 миллиона,а в Италии аж 900 000...,но... все они РАБссиянцы Путлера Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 9301Зуб даю...типа мышибраття... Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 9301
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24.08.2021 07:22 Ответить
Знакомтесь,звезда Голливуда прилетела в Киев,а зовут ее Кэтрин ВинникСамый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 1159
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24.08.2021 07:27 Ответить
семьи ее родителей были с западенщины, сбежали от совка
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24.08.2021 18:24 Ответить
Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 3463
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24.08.2021 07:28 Ответить
Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 2136 Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 2858 Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте - Цензор.НЕТ 4036Красуня...Кэтрин
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24.08.2021 07:29 Ответить
С какого перепугу её приглашать? Эта особа хотела ограбить Украину на 50 млн долларов, а теперь фыркает, когда проиграла в суде апелляцию.Гнать поганой метлой от наших символов.
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24.08.2021 08:46 Ответить
Так она бухает конкретно..... сказала что родилась ссср выиграла медаль для Украины а умрет американкой....
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24.08.2021 22:53 Ответить
Умер человек. Это трагедия. Но зачем из этого устраивать патриотический психоз? Уймитесь со своей гигантоманией, наконец. Вы превращаетесь(или уже стали) невменяемыми психами на почве патриотизма. Вспомните Гитлера со Сталиным: те тоже любили гигантские размеры, и чем это закончилось для народов СССР и Германии. Да и других тоже. Соревноваться не в размерах надо, а в уме. Чем больше ума, тем лучше. Но вот с этим как раз гигантская проблема у украинцев. Вменяемых людей - с праздником и добра в дом. Психов - в больницу. Тогда все встанет на свои места.
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24.08.2021 09:03 Ответить
А мне сдается *любезный*,что гигантоманией с вЯличием сильно страдает Засраха ,а ты тут просто несешь пургу чукотскую
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24.08.2021 09:16 Ответить
Когда сдается, можешь покреститься лбом об стену. Помогает.
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24.08.2021 10:05 Ответить
по тобі видно
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24.08.2021 12:05 Ответить
Не знаю, что и кого ты видишь, но тут одно из двух: либо у тебя поражены мозговые центры распознания увиденного, либо ты смотришь не туда. Ах да, есть еще и третье: ты просто слеп, как крот. Тоже, вариант, но я склоняюсь к первому варианту: мозговое поражение. Это скверно, но я тут бессилен.
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24.08.2021 12:37 Ответить
я бачу твою пораду в дії на тобі ж самому, а ти цього не помічаєш, думаєш, що все гаразд, хоча дебілом був, а стало дов..ом дебільним, хоча що з вас хрюзкіх візьмеш, аналізи і ті лайно.
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24.08.2021 17:27 Ответить
хрюзге швайн, Найвищий мешканець США, українець Ігор Вовковинський, помер у Міннесоті - Цензор.НЕТ 3303
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24.08.2021 12:04 Ответить
Ще 2 дні тому пройшла сумна новина фісбуком. Велика людина з великим , ******** Україну, серцем. Шкода.
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24.08.2021 09:27 Ответить
Люди с очень высоким ростом редко доживают до старости и тому причина в основном гравитация планеты, сердце быстро изнашивается /перекачивая кровь на высоту выше среднего/!
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24.08.2021 09:39 Ответить
Это что за баскетболисты по 2.20?Лига Мутантов? Если такие и встречаются, то это редкость и Яо Мины скорей исключение чем правило. Средний рост в пределах 180-200 в нынешнем баскетболе.
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24.08.2021 10:25 Ответить
Я не спорю, есть баскетболисты по 2.2, но они редкость. И 16 см это не всего, а ого-го как много, когда речь о росте не принятым природой. Мне кажется он не был физическим гигантом как таковым, а родился с отклонениями. Те же баскетболисты подтянутые и физически мощные хлопцы,пропорционально развитые, чего нельзя было сказать про этого парня. Мое мнение что это не здраво и 2.3-2.4 это уже деффект...
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24.08.2021 11:10 Ответить
Я смотрел про него сюжет, про украинца, он с трудом передвигался, был несграбным и явно ему было некомфортно иметь такие габариты, чего не скажешь о баскетболистах, которые от природы имеют громадный рост и для них это нормальное состояние.
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24.08.2021 11:13 Ответить
Обсуждение влияния роста на здоровье закончилось баном. Как типично для Цензора.)
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24.08.2021 13:30 Ответить
R.I.P. Бесконечно уважаю!
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24.08.2021 12:02 Ответить
RIP
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24.08.2021 12:47 Ответить
 
 