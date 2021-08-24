Самый высокий житель США, украинец Игорь Вовковинский, скончался в Миннесоте. ВИДЕО+ФОТО

Игорь Вовковинский ушел из жизни на 39-м году из-за болезни сердца.

О его смерти сообщила в Фейсбуке мать украинца Светлана Вовковинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и дети. Игорь был рад их видеть и, хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык за месяц в Украине", - написала она.

Вовковинский родился в 1982 году в Баре Винницкой области. В США его семья переехала в 1989-м.

Рост Игоря составлял 2 м 34,5 см. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий житель США.

В свое время Вовковинский прославился, выступая как "самый большой сторонник" во время предвыборной кампании Барака Обамы. В 2013 году он принимал участие в "Евровидении" в команде Златы Огневич.

Свой последний статус в Фейсбуке Игорь опубликовал 24 апреля. Тогда он написал: "Я люблю Украину, какой бы она ни была Твоя Родина - твоя Родина, ты не можешь этого изменить. Я бы хотел, чтобы больше украинцев чувствовали себя так".