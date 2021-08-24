РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3753 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
1 712 7
День Независимости (1019) Матти Маасикас (98)

Посол ЕС Маасикас поздравил Украину с 30-летием Независимости на украинском языке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости, и сделал это на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение посла опубликовало представительство ЕС в Украине на странице в Facebook.

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю настоящее значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своей хате - своя правда, и сила, и воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", - отмечает Маасикас.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Торжества и парад ко Дню Независимости Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Он напомнил, что с первых дней независимости Европа стояла бок о бок с Украиной и её народом, а в 2013 году защита европейских стремлений украинцев стала ключевой движущей силой Евромайдана.

"Для украинцев Соглашение об ассоциации символизирует политическую волю к дальнейшим преобразованиям. Их основы - это преданность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", - отмечает посол.

Маасикас подчеркнул, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну спасибо тебе,Маасикас...
показать весь комментарий
24.08.2021 10:38 Ответить
К вопросу о членстве
Украины в ЕС
Посол ЕС Маасикас: "Накося выкуси!"©️
показать весь комментарий
24.08.2021 10:51 Ответить
Посол ЕС Маасикас поздравил Украину с 30-летием Независимости на украинском языке - Цензор.НЕТ 2144
показать весь комментарий
24.08.2021 10:56 Ответить
Як приємно чути таке привітання!! Спасибі💐🇺🇦
показать весь комментарий
24.08.2021 12:26 Ответить
Розмовляє краще за Авакова чи Азірова.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:02 Ответить
Дуже зворушливо . У такий день . А кацапами все свербить.і добре ,що свербить . З свинособачою мовою так важко розуміти слов'янські мови інших народів. Слава Україні. Смерть мижєбратькам
показать весь комментарий
24.08.2021 16:04 Ответить
 
 