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Зеленский (10027) парад (314) Янукович (12704) Донецкая область (1875)

Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане по случаю 30-й годовщины Независимости Украины вспомнил выдающихся украинцев, потролив при этом беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина - второго. Сумщина - третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку ... "- сказал президент.

Далее Владимир Зеленский стал вспоминать деятелей культуры и искусств. Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Стоит отметить, что присутствуют на торжествах Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Читайте также: Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

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Топ комментарии
+75
Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Источник: https://censor.net/ru/v3284284

Дурачок! Чмо думає, якщо про Пороха не згадає, то всі забудуть відразу)
Досягнення України за часів президентства Пороха ніхто не забуде, а цей Непотріб хіба залишиться в мемах)
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24.08.2021 11:45
+61
Кривой Рог не очень смешного клоуна Зеленский потролил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку - Цензор.НЕТ 1720
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24.08.2021 11:42
+54
Да не Януковича ЗЕ потролил, а просто, как всегда, типа "с юмором" просрался ртом.

Потому как перечислять не перечислять то, кого какая область дала Украине.

Кривой Рог, например, дал героев войны с РФ и одного тупого ватного клоуна-наркомана.
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24.08.2021 11:44
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это сотрясание воздуха, конкретно по сути в чем барыга?
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24.08.2021 16:55 Ответить
Конкретно по життю він барижник ..і батько його був таким....Душок в нього такий - барижник. Де барига тільки грошики не грабав у різні часи в різних бандах... При Кучмі старався нагрітись у партіії Український вібір Медведчука... ну треюаж бути вхожим до верхівки для суттевого грабежу країни... Потім був в Партії регіонів...при яникі грвся бабельцем..Потім при Ющенко пішов в нашу Україну... та Юлька йому бистренько рги обломала , підсрачників надавал..Потім зно при Яникі пристроївся в кабінет міністрів...Тому що поняв що Донецьки чмошники обберуть його як липку і будевін хрін ...с..ростить.. .. От я ж кажу по життю барижник...))))
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25.08.2021 19:32 Ответить
При Кучмі українського вибору не існувало, мертвечук його при янику організував!
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25.08.2021 19:51 Ответить
любезный, тебе тоже никто не запрещает иметь легальный бизнес как у него
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25.08.2021 22:25 Ответить
пук в лужу
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24.08.2021 14:39 Ответить
так все это лайно и придумывают корытоборцы, гордость у них это только дорваться до корыта.(
А народ видит и добро , и промахи.
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24.08.2021 16:46 Ответить
Лучше бы ты сказки подляку писал.
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24.08.2021 14:40 Ответить
даже тут пороха пытался обгадить Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 1455
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24.08.2021 13:31 Ответить
Израильщина подарила нам Зеленского.
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24.08.2021 13:48 Ответить
майже навіть нормально прочитавши написаний сценаристами сльозливий для наріду текст, але не згадавши серед президентів України Пороха, Зєля знову обісралася зі своєю жлобською мссцивісстю та комплексами.. - і, в цілому, вона зараз там, де й була до цього..
можна вивезти Зєлю Прездобола зі сватівського кварталу, та не можна вивести сватівський квартал з Зєлі
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24.08.2021 14:31 Ответить
все як звичайно-прочитав с бамажки....
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24.08.2021 14:33 Ответить
На вас посмотришь, вам что не сделай что не скажи, обязательно найдется горстка
"умников диванных" потролить любую идею. Надо всегда помнить - "Что даже если ты пойдешь по воде пешком, обязательно найдется умник который скажет - а это потому что он плавать не умет!!!" Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 367
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24.08.2021 14:37 Ответить
Мудрые советуют друзей держать рядом, а врагов - еще ближе. Однако, для этого требуется и ум и выдержка. А, здесь, как в детстве: если не говорить, не видеть, то и - нет.
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24.08.2021 14:38 Ответить
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Якщо пердаки рве у порохоботів - все добре сказано! Якщо вони ж почнуть хвалити Зе - тоді дійсно біда. Слава Україні і вітання всім притомним з ювілеєм!))
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24.08.2021 14:58 Ответить
Вообще-то к сведению предателя Зеленского Первый Президент Украины это Грушевский!
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24.08.2021 15:41 Ответить
Який знаючий в Німеччині - аж дах!!!
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25.08.2021 06:56 Ответить
А Петра оце нажахане чмо не згадало.
До речі в історичному роліку про Україну воно прямим текстом заявила, що українці самі влаштували Голодомор. Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 8213
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24.08.2021 15:44 Ответить
Вместо дел,одни отшучивания.
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24.08.2021 15:46 Ответить
порошенко родился в молдове ...
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24.08.2021 16:37 Ответить
в Болграді. Це - Одеська область, болгарська громада
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24.08.2021 16:43 Ответить
в Молдавской сср, а регистрировали в ближайшем к "границе" загс болгардском районе
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24.08.2021 16:49 Ответить
дура, чо ти видумуєш?
Олексій Іванович в 65-му працював ще в Болградській "Сідьгосптехніці", це він в 74-му переїхав до Бендер!
Як же ви всі брешете...
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24.08.2021 17:00 Ответить
не мешай боту заработать на чекушку
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24.08.2021 21:29 Ответить
ну, не мжуть зебіли, щоб не збрехати... Не проживете!
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24.08.2021 16:45 Ответить
У вас, бот, мін 2 помилки у реченні. Де такі малограмотні трапляються? Чи це обличчя зедіджітал Подоляка?
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24.08.2021 17:36 Ответить
як є українська церква московського патріархату, так і Подоляк, це філія фірми Пригожина, яку кловуну через Козиря було наказано відкрити в кловунському офісі.
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25.08.2021 01:32 Ответить
Зайди в вікіпедію. Порошенко родився на Одещині.
"Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери. "
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25.08.2021 10:15 Ответить
Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери.
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25.08.2021 10:16 Ответить
Це він тролив не януковича, а дриб'язково обминув Порошенко, використавши оовощча...
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24.08.2021 17:04 Ответить
Кто там топил за "пороха"??? Сходил ваш "гарант" в отставке к людям!!!! ОБИЛИ НАХЕР ЗЕЛЕНКОЙ!!!! ВОТ ВАМ ВСЕ УВАЖЕНИЕ НАРОДНОЕ!!!! ХА ХА ХА!!! Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 3831
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24.08.2021 18:27 Ответить
За Порошенка не топив , але тобі єдине що можу сказати це - "Ой дурень , ой дурень ..... " ; це ти "ходіш" в основному як не "по большому" то по "малєнькому" ( добре якщо не під себе) , а Порошенко постійно з людьми і не його провина що поміж людей іноді трапляються придурки типу тебе , або того того ідіота що зробив це ( чи за гроші , чи в силу власного ідіотизму ) . Для таких як ти колись українці приказку склали "Сміх без причини - ознака дурачини" Хахакай далі , хахун недоколиханий !
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24.08.2021 20:08 Ответить
Він з десятками тисяч ветеранів й активістів пройшов у колонні. Але знайшовся один мудак. Буває.
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24.08.2021 20:19 Ответить
тебе пить зеленку надо что бы вавку в башке залечить ... такой же вылупок как ты и облил
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24.08.2021 20:29 Ответить
Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 528
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24.08.2021 21:56 Ответить
Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку - Цензор.НЕТ 4757
Привет ребята!Би-пи-пииииип...
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24.08.2021 20:12 Ответить
ця промова була зовсім не проти профффесора і ми всі розуміємо проти кого
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24.08.2021 21:21 Ответить
и Порошенко тоже...
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25.08.2021 08:03 Ответить
не зеле его троллить...зеля такой же бандит....
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25.08.2021 09:10 Ответить
Человека из Квартал 95 вывести можно, а вот Квартал из человека никогда...
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25.08.2021 09:19 Ответить
Промова більше проти Порошенка який народився в Болграді Одескої області. Низько в стилі криворізького клоуна..
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25.08.2021 10:20 Ответить
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