Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане по случаю 30-й годовщины Независимости Украины вспомнил выдающихся украинцев, потролив при этом беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина - второго. Сумщина - третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку ... "- сказал президент.
Далее Владимир Зеленский стал вспоминать деятелей культуры и искусств. Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Стоит отметить, что присутствуют на торжествах Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
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+75 Bodalux
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+61 violator
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+54 Герхард
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А народ видит и добро , и промахи.
можна вивезти Зєлю Прездобола зі сватівського кварталу, та не можна вивести сватівський квартал з Зєлі
"умников диванных" потролить любую идею. Надо всегда помнить - "Что даже если ты пойдешь по воде пешком, обязательно найдется умник который скажет - а это потому что он плавать не умет!!!"
До речі в історичному роліку про Україну воно прямим текстом заявила, що українці самі влаштували Голодомор.
Олексій Іванович в 65-му працював ще в Болградській "Сідьгосптехніці", це він в 74-му переїхав до Бендер!
Як же ви всі брешете...
"Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936-2020) на той час працював з міською сільгосптехнікою, мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937-2004) - головним бухгалтером в управлінні сільського господарства[4].
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери. "
Згодом родина переїхала до молдовського міста Бендери.
Привет ребята!Би-пи-пииииип...