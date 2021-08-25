Зеленский потроллил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане по случаю 30-й годовщины Независимости Украины вспомнил выдающихся украинцев, потролив при этом беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина - второго. Сумщина - третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку ... "- сказал президент.

Далее Владимир Зеленский стал вспоминать деятелей культуры и искусств. Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Стоит отметить, что присутствуют на торжествах Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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