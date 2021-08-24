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День Независимости (496) Елена Зеленская (146)

Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В День Независимости Украины первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев патриотичным роликом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео супруга президента опубликовала на своей странице в соцсетях.

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

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Топ комментарии
+33
а как же 15000 р за сдачу перемещения войск?!
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24.08.2021 12:43
+30
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1889
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24.08.2021 12:45
+26
Какая лицемерка,противно смотреть😣
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24.08.2021 12:48
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Слав Б-ну edge научился блокировать всякую галиматью)
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24.08.2021 12:42 Ответить
эммм... edge, в данном варианте - это "паребрик"? Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 3989
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24.08.2021 12:51 Ответить
Только если сможешь перевести слово "паребрик" на английский. Тогда да.
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24.08.2021 12:53 Ответить
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 4191 "обрамление", "окантовка", "бордюрный камень", "бордюр".
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24.08.2021 13:00 Ответить
Да, да, но нет. Это ведь не английский.
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24.08.2021 13:11 Ответить
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 6431
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24.08.2021 14:33 Ответить
Знущається падлюка!
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24.08.2021 12:42 Ответить
а как же 15000 р за сдачу перемещения войск?!
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24.08.2021 12:43 Ответить
Хорошо что без клоунады парад прошел,это +
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24.08.2021 12:43 Ответить
сцытся мальчик.
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24.08.2021 12:44 Ответить
согласен.. сцены с маленькой девчулей были оч душевные..
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24.08.2021 12:45 Ответить
Это да, но если честно, то разочарован в параде. Реально шел посмотреть только авиацию и ощутить атмосферу. С атмосферой все нормально, людей гораздо больше, чем может вместить Хрещатик, в метро вообще жесть. Зачем стояли наши войска на солнце (Слава Богу, что день не слишком жаркий), пока клоун устраивал церемонию награждения Монатиков, так и не понял. Но в целом было классно. После наших шли бриты, грузины, балты, румыны амеры (какой-то урод из толпы выкрикнул "янки, go home").
А потом полетели вертолеты над домами. Я их увидел только тогда, когда они к Майдану подлетали! А люди на Хрещатике ждали и надеялись. Неужели нельзя было лететь там же, где маршировали войска? Зачем было полмесяца тренироваться, чтобы просто пролететь над площадью. Я нашу авиацию видел гораздо ближе во время их тренировок, когда они пролетали над нашим объектом возле Жулян.
НАТОвскую авиацию, я, к сожалению, не дождался.
В целом все было хорошо, но сделано больше для приглашенных гостей и для видосика, а не для собравшейся на Хрещатике толпы. IMHO.
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24.08.2021 14:06 Ответить
Парад практически не смотрела. Не хотелось смотреть на рожу зеленского. Речь его вообще не слышала, выключила телевизор. Да, вдохновляет и армия и техника, но не на фоне зенелоха.
Мой парад - это марш патриотов. Они и есть истинные защитники Украины.
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24.08.2021 16:29 Ответить
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1889
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24.08.2021 12:45 Ответить
Какая лицемерка,противно смотреть😣
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24.08.2021 12:48 Ответить
Два раза пересмотрел и "не понял"! Красивые природные виды и архитектурные композиции можно в любой стране не хуже "назезать" /даже куда лучше/!

Украина - для меня это прежде всего ЛЮДИ, дух и колоритный национальный характер, а не "география" и "природоведение"! Через 30 лет формальной независимости вести реальную ВОЙНУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ / с москалькой ымперией/ - думаю сейчас именно это самое важное и животрепещущее!
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24.08.2021 12:50 Ответить
и Гугл (Google), посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня

Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 1327

Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI-XVII вв. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировала на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами, - говорится в описании к дудлу.
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24.08.2021 12:51 Ответить
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 2988 Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 3847
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24.08.2021 12:55 Ответить
Спасибо Димочка . И тебя с праздником
. Надеюсь ты был искренен.
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24.08.2021 13:06 Ответить
Любі друзі! 1033 роки тому зявилася на світ Україна. Вірніше назва країни, основу якої склали Галли ( кельти) . Три речі були фундаментом творення. Армія, Віра, Мова. Стосовно армії ( війська) тут все зрозуміло. Віра-християнство. Мова, найскладніше питання. Діалекти гельської мови -це сім кольорів веселки. . Різні, сусідні племена часом не розуміли один одного. Володимир вогнем і мечем примусив 12 племен галів говорити мовою, староболгарською, мовою Кирила і Мефодія, які переклали біблію з грецької на староболгарську. Стосовно назви України. Ukraine. Ти хрещенний! 99 відсотків тих хто -це читає, нащадки галлів. Не сумнівайтеся!

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24.08.2021 13:30 Ответить
Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5923 Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5923 Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом - Цензор.НЕТ 5756
Природа (бесспорно, красивая) и конструкции (действительно грандиозные) - это патриотичный ролик?
Без единого символа Украины и без единого слова?
Если не знать этих мест - хер догадаешься, что это Украина!
Дебилка, .лять!
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24.08.2021 12:54 Ответить
акакаяразніца?
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24.08.2021 13:02 Ответить
Пляжик песчаный одинокий явно греческий или турецкий - даже в Крыму таких нет!
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24.08.2021 13:11 Ответить
Если это так, то это - фальсификация и зрада))
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24.08.2021 14:23 Ответить
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 5200
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24.08.2021 13:06 Ответить
сарказм несет
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24.08.2021 13:18 Ответить
ну Вы ж как-то обозначайте, шо это сарказм )))
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24.08.2021 13:10 Ответить
Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 8190

.
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24.08.2021 13:04 Ответить
Слово "ворог" с некоторых пор принимает и второй смысл!
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24.08.2021 13:07 Ответить
все дело в том, что у слова ворог только один смысл...а вот сам ворог может быть рядом и улыбаться, и даже среди тех, кто красиво и правильно говорит, и даже среди знакомых и узнаваемых...
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24.08.2021 13:13 Ответить
Именно это я и имела ввиду.
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24.08.2021 13:19 Ответить
Цікаво, чи згадає нинішня зелена влада справжніх борців за Незалежність - Данила Галицького, Івана Виговського, Івана Мазепу, Пилипа Орлка, Петра Калнишевського, Холоднояріаську республіку, Дмитра Донцова, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Степана Бандеру, Романа Шухевича, Василя Кука, січових стрільців Галичини, Чорних запорожців Наддніпрянщини, стрільців УПА? Зауважте, товариство, жодне з цих імен сьогодні не прозвучала. Бо саме ці імена викликають зубовний скрегіт у кацапською орди. Саме вони були запеклими борцями з ординцями колишніми і нинішніми.
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24.08.2021 13:06 Ответить
А хто знімався в ролі Зеленської?
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24.08.2021 13:08 Ответить
Хаароший у нее смартфон - крутой...
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24.08.2021 13:11 Ответить
Да, из крутого у неё только смартфон. Ну хоть так, если с муженьком дебильный не повезло.)
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24.08.2021 13:35 Ответить
ничего не могу сказать,ролик не смотрел...единственно вопрос-почем ролики для держбюджета?ну,наверное не своими же платила?
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24.08.2021 13:13 Ответить
Кто оплатил ролик? Если бюджет - это растрат госсредств на личные нужды, Саакашвили за подобное в побеге от грузинской Прокуратуры до настоящего времени. Если из личного кармана бизнесмена - предъявите смету и источник оплаты, иначе это коррупция чистой воды и за это Президент должен уйти в отставку.
Больше честности господа и только тогда Украина станет настоящим государством но не кормушкой для воров и аферистов.
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24.08.2021 13:20 Ответить
Бутусов, прибери цю сепарську гидоту!
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24.08.2021 13:28 Ответить
Ця проня прокопівна криворогата так і не спростувала факту служіння рашці та заохочення здавати наші пересування військ за 15000 ржубльов! Або, хочаб вибачилася, падла! І, взагалі, шо ми від неї хочемо?! Яка нормальна жінка одружиться з оцим хрипатим нарколигою?
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24.08.2021 13:32 Ответить
А на хіба нам її вибачення. Це не пробачається. На ній тавро назавжди.
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24.08.2021 17:34 Ответить
А что же ты в своих соц сетях в 2014 и в 2015 годах писала? Забыла? Затем все удалила. Но рукописи не горят. Ты как и муженек твой, в Горловке в 2014 году. Одна сатана. Брехливые. Переобулись, голоса нужны? И рейтинги.
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24.08.2021 13:34 Ответить
А координаты,куда присылать данные о передвижении украинских войск,оставила?
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24.08.2021 13:38 Ответить
Терпеть не могу Монтян, но вот недавно она показала в Ютубе хоромы зеленских в Крыму.
Впечатляет
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24.08.2021 13:59 Ответить
Терпеть не можешь, а смотришь.. Диссонанс=)))
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24.08.2021 14:13 Ответить
А Зеленскую вообще кто выбирал? Она всего лишь половой партнёр наёмного менеджера.
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24.08.2021 15:00 Ответить
давно воно стало патрiоткою? рекогносцировкою для кацапо-орди вже перестала займатись?

якi ж вони з шмарклею нещирi, награнi та брехливi.
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24.08.2021 15:16 Ответить
Каким боком к Украине малоросска?
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24.08.2021 20:10 Ответить
А видосик запилить было слабо? Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом - Цензор.НЕТ 2140
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24.08.2021 23:38 Ответить
 
 