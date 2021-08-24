Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В День Независимости Украины первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев патриотичным роликом.
Как передает Цензор.НЕТ, видео супруга президента опубликовала на своей странице в соцсетях.
"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала Елена Зеленская.
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+33 Сергей Ф.
показать весь комментарий24.08.2021 12:43
+30 vitaliymkua
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+26 Екатерина Федчук
показать весь комментарий24.08.2021 12:48
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А потом полетели вертолеты над домами. Я их увидел только тогда, когда они к Майдану подлетали! А люди на Хрещатике ждали и надеялись. Неужели нельзя было лететь там же, где маршировали войска? Зачем было полмесяца тренироваться, чтобы просто пролететь над площадью. Я нашу авиацию видел гораздо ближе во время их тренировок, когда они пролетали над нашим объектом возле Жулян.
НАТОвскую авиацию, я, к сожалению, не дождался.
В целом все было хорошо, но сделано больше для приглашенных гостей и для видосика, а не для собравшейся на Хрещатике толпы. IMHO.
Мой парад - это марш патриотов. Они и есть истинные защитники Украины.
Украина - для меня это прежде всего ЛЮДИ, дух и колоритный национальный характер, а не "география" и "природоведение"! Через 30 лет формальной независимости вести реальную ВОЙНУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ / с москалькой ымперией/ - думаю сейчас именно это самое важное и животрепещущее!
Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI-XVII вв. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировала на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами, - говорится в описании к дудлу.
. Надеюсь ты был искренен.
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Природа (бесспорно, красивая) и конструкции (действительно грандиозные) - это патриотичный ролик?
Без единого символа Украины и без единого слова?
Если не знать этих мест - хер догадаешься, что это Украина!
Дебилка, .лять!
.
Больше честности господа и только тогда Украина станет настоящим государством но не кормушкой для воров и аферистов.
Впечатляет
якi ж вони з шмарклею нещирi, награнi та брехливi.