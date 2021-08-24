Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным роликом. ВИДЕО

В День Независимости Украины первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев патриотичным роликом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео супруга президента опубликовала на своей странице в соцсетях.

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала Елена Зеленская.

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