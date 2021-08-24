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"Я піду в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украинско-ланкийский клип к 30-летию Независимости. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинцы в Шри-Ланке вместе с местной общиной представили к 30-й годовщине Независимости Украины музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", которую исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает страница Посольства Украины в Республике Индии в Фейсбук.

Украинцы, проживающие в Шри-Ланке, вместе с местной общиной, в качестве видеопоздравления к 30-й годовщине Независимости Украины, представили музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори" (1968 г.). Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Локация: озеро Сембуватта (Центральная Провинция), которое напоминает карпатский Синевир. Проект реализован полностью на волонтерских началах при поддержке Посольства Украины в Республике Индия (по совместительству – Шри-Ланке) и содействии Правительства Шри-Ланки.

Как сообщил автор идеи и координатор проекта Владимир Притула (активист украинского общества в Шри-Ланке), на съемочной площадке было всего 12 человек (50/50 ланкийцев и украинцев).

По его словам, в каждом элементе проекта – стремление отразить диалог культур.

"Например, слова песни Владимира Ивасюка впервые поются ланкийцем. Небольшой фрагмент переведен на местный сингальское язык. Основной мотив композиции – человек готов приложить все усилия для достижения своей цели – и любви, и независимости своей Родины. В музыкальной части мы создали новую аранжировку – к известной мелодии мы добавили тропические ритмы. Сочетание классических инструментов с местными обеспечило глубину и объем звучания", – отметил Притула.

Во время съемок видеоклипа авторы пытались изобразить микс культур двух стран в каждом кадре: заворачивание вареников в банановые листья; сочетание в образе Рио Херы украинской вышиванки с ланкийской мужской одеждой – саронгом; в женском образе костюмер соединила украинские мотивы с элементами ланкийского сари и венком из тропических цветов.

"Важнейший роль сыграла локация для съемки – озеро Сембуватта (Центральная Провинция), которое очень напоминает наш Карпатский Синевир, которое, кроме смерек, также окружен живописными плантациями цейлонского чая", – резюмировал Владимир Притула.

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Топ комментарии
+19
Очень трогательно....и красиво! Спасибо!
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24.08.2021 15:20
+14
"Я під в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украино-ланкийский клип к 30-летию Независимости - Цензор.НЕТ 7202
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24.08.2021 15:08
+13
душевный клип и исполнение "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 7084
Всіх зі святом!
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24.08.2021 15:22
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24.08.2021 15:02 Ответить
"Я під в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украино-ланкийский клип к 30-летию Независимости - Цензор.НЕТ 7202
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24.08.2021 15:08 Ответить
Очень трогательно....и красиво! Спасибо!
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24.08.2021 15:20 Ответить
душевный клип и исполнение "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 7084
Всіх зі святом!
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24.08.2021 15:22 Ответить
Які молодці! Щіра подяка. Бо-зна де лишаються українцями і доносять чудові пісні наші і традиції в таку далечинь. Вітають із святом так зворушливо!
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24.08.2021 15:38 Ответить
Лучше бы нам английском сделали. Тогда и переводить не пришлось бы. Этот язык все понимают.
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24.08.2021 15:53 Ответить
Всі розуміють українську, а якщо не розуміють, то відчувають серцем, крім кацапів.
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24.08.2021 16:03 Ответить
Та ладно )) А зачем тогда английский учить ? ))
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24.08.2021 16:06 Ответить
Класно!
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24.08.2021 16:02 Ответить
Хоть лично мне эта песня в исполнении Тараса Чубая нравится больше, все равно очень круто!
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24.08.2021 16:22 Ответить
Несподівано ) Але по любє популяризація Украіни у світі завжди на добре !
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24.08.2021 16:57 Ответить
красавцы - очень круто сделали
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24.08.2021 17:05 Ответить
Супер "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 5808
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24.08.2021 21:53 Ответить
пробило до слезы...))))))))))
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25.08.2021 00:43 Ответить
 
 