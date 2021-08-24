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Видео Политика Украины
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Ле Дриан (65) Крымская платформа (269)

Ле Дриан о Крымской платформе: "Я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса в Афганистане". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не присутствовал на саммите Крымской платформы из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал на совместном с Дмитрием Кулебой брифинге.

Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", - добавил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

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Топ комментарии
+8
мусью Дріан, не виправдовуйтесь!

у Вас у зубах застрягла жабьяча лапка із московського болота ! Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 4016
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24.08.2021 15:51
+3
"Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан..." (с)
_Гм...
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24.08.2021 15:41
+3
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 15:53
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Уже не стесняются врать в глаза. Как такой дипломат, как Порошенко, смог допустить, что судьбу Украины решают враг и 2 союзника врага? Как за 5 лет он этого не смог понять?
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24.08.2021 15:40 Ответить
мусью Дріан, не виправдовуйтесь!

у Вас у зубах застрягла жабьяча лапка із московського болота ! Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 4016
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24.08.2021 15:51 Ответить
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 15:53 Ответить
Алекс Мышкевич, наверное, считает потужной перемогой Порошенко П.А. привлечения таких "союзников" в Украно-российский конфликт как фрицы и лягушатники?
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24.08.2021 15:59 Ответить
на безрыбье и ... лягушатника привлечешь Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 2750
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24.08.2021 16:11 Ответить
Насколько помню, так полного безрыбья не было. В 2014 году при Турчинове был женевский формат. Справедливости ради, из 2021 года можно сказать, что при таких керманычах как Обама, Трамп и Байден результат был бы не намного лучше нормандского.
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24.08.2021 16:16 Ответить
намного лучше было иметь галактическую звезду смерти і знищити каців к іпеням.


мрійте далі....
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24.08.2021 16:24 Ответить
шановний, я знаю німців і французів не із газет, а по життю, як знайомих та друзів.

а отже можу вас авторитетно запевнити: "німці (та французи) нам не друзі", а попутчики


отож, вся надія на ВСУ !
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24.08.2021 16:15 Ответить
Украине надо ловить момент, пока Европой и США рулят полнейшие импотенты и возвращать ЯО. Если оно у Украины будет, никто ей ни в военном плане, ни в экономическом ничего не сделают, просто смирятся.
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24.08.2021 16:21 Ответить
ти дурний ?

від Анжели іржавого патрона не видавиш, а діду Байден після Афгану десять раз буде думати над виділенням військової допомоги

влаштовуй Ісламську державу Україна і тоді може щось вийде, як у Ірану, якщо каци не *********** нашя ядерні центри ще у зародку
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24.08.2021 16:28 Ответить
Как по мне, лучше"исламская держава Украина" чем быть федеральным округом раши в который вышеупомянутые Анжела с бидоном пытаются нас запихнуть. Хотя, при таких импотентах как анжела, бидон и прочие, даже не дойдет до исламской державы Украины, зассут они что то Украине предъявить. И кацов боятся, в лес не ходить. Это они нас боятся. Не боялись бы, все закончилось бы ещё в 14-м году.
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24.08.2021 20:11 Ответить
Спитайте у 73%.
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24.08.2021 17:13 Ответить
"Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан..." (с)
_Гм...
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24.08.2021 15:41 Ответить
Очень большое количество ошибок на ресурсе. впечатление, что копирайтер и редактор постоянно пьяные.
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24.08.2021 15:50 Ответить
_Корректора в штате нет, сами писаки - безграмотные, малоэрудированные и даже не дают себе труда вдумчиво прочесть свою же писанину перед публикацией. Вот и результат соответствует. Двоечники.
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24.08.2021 15:56 Ответить
Діти часу.
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24.08.2021 17:15 Ответить
_Не уверен. Но зато уверен что есть ребята и грамотные, образованные и эрудированные, просто умные, наконец. Но статьи что видит вся Украина, почему-то пишут не они.
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24.08.2021 17:25 Ответить
Ле Дриан министр иностранных дел Украины???
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24.08.2021 15:42 Ответить
Что важнее для Европы - далекая Азия или форпост Европы ?
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24.08.2021 15:42 Ответить
Российский деревянный рупь для них важнее
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24.08.2021 15:43 Ответить
Вы о чем? оне не ******** берут, не дураки ведь.
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24.08.2021 15:51 Ответить
Могут газом, могут нефтью взять.
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24.08.2021 16:00 Ответить
смердючими гасовими руплями вони беруть....
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24.08.2021 16:29 Ответить
Ура! У нас новый министр иностранных дел
Я трезвый, а кто-то того...
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24.08.2021 15:43 Ответить
_Это трепло вообразило себя гораздо более умным чем украинцы, которым оно бесстыднейшим образом ссыт в очи. Паскуда путлеровская! Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 676
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24.08.2021 15:44 Ответить
Что-то я начинаю путаться в министрах
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24.08.2021 15:46 Ответить
тому всі вони курви
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24.08.2021 16:30 Ответить
Где Франция , а где Афганистан , - Что россия запугала , - Вот так и скажите . 45 стран приехало и какой же вы миротворец после этого. Ганьба.
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24.08.2021 15:53 Ответить
ой кто-тА с горАчки спистилсИ

«В саду осіннім айстри білі» - український романс XIX сторіччя перетворився на рюзьге народыя песню вот кто-та с горачки спустилсИ.
Був популярний в Україні до 60-х років XX сторіччя. Опублікований в 1961 у збірнику «Українські народні романси» за упорядкування з передмовою та примітками Леопольда Ященка.
«В саду осіннім айстри білі» як кацапо-орда вкрала українську пісню

https://youtu.be/ghKGmOn3IX8



Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 3626



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24.08.2021 15:53 Ответить
5 украинских песен, которые присвоили рассеянцы и выдают за свои

рассеянцы известны плагиатом в технике, кухне, литературе, кино. Этот рассказ об украинских песнях, которые цинично присвоили себе северо-восточные соседи украинцевОказывается, многие рюзьге песни, которые многие считали народными, на самом деле были украдены рюзьгеми авторами, композиторами и исполнителями у самих украинцев.
Мы решили рассказать вам о тех украинских песнях, которые цинично присвоили себе рассеяне.
продовження-
http://trip-trial.blogspot.com/2018/01/5-ukrainskih-pesen-kotorye-rossiyane-prisvoili-russkie.html

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24.08.2021 15:54 Ответить

Санкции народу -маскалей кацапов не страшны ! Он неприхотлив !
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец....
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ... -
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24.08.2021 17:06 Ответить

Только с 11 века в Залесье появились овощи, но угро - финские предки жителей современной лапотной России не знали салатов, винегретов, довольствуясь паренными, репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в 19 веке, позаимствовав их технологию у европейских народов.
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не находу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей -
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24.08.2021 17:09 Ответить
Мавзолейных баранов надо вернуть в ССср,сегодняшние ДЕТИ с полными прилавками магазинов сыров колбас ипрочих Мидиев вас не поймут...РЮССКИЕ БАРАНЫ.... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6375 жрите кабачки Брежнева Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6375и Морскую капусту ГОРБАЧЕВА...бараны ипа.... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 5549 ные Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6375 Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6375
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24.08.2021 15:54 Ответить
Діючий французський уряд, ще якось *************. А прийде до влади Ліпен, то буде відверта підтримка Мокшаріуму.
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24.08.2021 15:56 Ответить
Хрюкните крым наш....мавзолейные идиоты... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 5191 Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 5191
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24.08.2021 15:58 Ответить
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І Меркель посилалась на Афган. Плагіат якийсь..... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 9118
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24.08.2021 15:58 Ответить
теперь Украина знает ,
что Франция это там-
где живёт
Ле Дриан Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 27
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24.08.2021 16:04 Ответить
Вчера зашли с женой в маркет типа АТБ или ЭКО...не помню...точно....подхожу к кассе а мне говорят...Пане Андрію...ваш конракт з фірмою 95 говно-кваратал закінчився...штраф 50 000 доллярів...ага...ждите кармал шире...КУЧМИСТЫ сраные... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6308от винта падаль Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 3449
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24.08.2021 16:04 Ответить
Ты что, наркоман?
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24.08.2021 16:07 Ответить
Я тебе БАРАНУ лет 5 назад сказал...не лазь под ногами Мудак Обосранный.. Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 9452вали нах...
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24.08.2021 16:09 Ответить
Ты определённо какой-то... психический. Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 2075
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24.08.2021 16:14 Ответить
Ага типа Путлер Капут,а МИГ-29 случайно упали в Астрахани к тебе на башку... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 5046
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24.08.2021 16:17 Ответить
Чувак..я тебя давно вычилил... кто ты... что ты... у куда пердишь...НЕ ПАРЬСЯ... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 1698 Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 1698
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24.08.2021 16:20 Ответить
А хіба не видно? Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 6601
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24.08.2021 17:17 Ответить
Есть такое понятие проститутки...,но только политические! У них нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности!!! Этот,наверное,из этой когорты?!
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24.08.2021 16:09 Ответить
Та тут способ простой...звоню Женьке Вольнову...кто из РАБссии но под прокси типа из Украины...,остальное делает разведка....кто ты рюсская падаль и зачем зашла на Цензор... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 586бараны Ольги **********..вы и правда ИДИОТЫ Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 8604
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24.08.2021 16:26 Ответить
Ё-ёё... во ты шызик!
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24.08.2021 16:29 Ответить
ДАУНнетск и ЛОХанск это Украина...Хрюкни шо нить... Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 719
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24.08.2021 16:31 Ответить
Шо молчишь... ******* Путлерская Гэбнявая...
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24.08.2021 16:37 Ответить
рашистский окупант Украины "капутин" ,запретил своим немецко-французским подельникам принимать участие в Крымской платформе,********* готовит репортажу о том,что фрицы с жабоедами солидарны с рабсеей
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24.08.2021 16:29 Ответить
бл..я мы всплакнули Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані" - Цензор.НЕТ 2166
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24.08.2021 16:37 Ответить
Порошенко вас обосрал Мавзолейное быдло в сентябре 2014 года...Даля Гри баускайте тогда сказала...Петр Алексеевич,у вас по факту даже нет патронов и снарядов,а ракетные системы ГРАД стоят без боекомплектов....,знаете что сказал Порошенко тогда*?президент Болгарии обещал 10 патронов...всего 10 патронов....Где ваша срань Новороссия...??? где...УРОДЫ....
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24.08.2021 16:42 Ответить
ДыРы ждут пипец ОРДЛа-
там не жизнь, а зона,
новососсия ушла
на канцерт кабздона
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24.08.2021 16:51 Ответить
обычная проститутка
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24.08.2021 22:40 Ответить
ко-то может объяснить, какого х*, франция так обеспокоена драм. событиями в афганистане? если по карте посмотреть, где франция, где Украина, и где афганистан?

нет, французам или негры, или арабы милее и важнее..
Ну хоть кто-то может объяснить, в чем тут логика и здравый смысл????
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24.08.2021 23:08 Ответить
 
 