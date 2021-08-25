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Паралимпийские игры открылись в Токио. ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Летние Паралимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год, открылись во вторник в Токио.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Церемония открытия состоялась на Национальном олимпийском стадионе в Токио. Император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Затем на церемонии подняли олимпийский флаг. Позже на стадионе зажгут олимпийский огонь.

Из-за коронавирусных ограничений зрителей на стадион не пустили.

На церемонии открытия организаторы пронесли флаг Афганистана, хотя спортсмены из этой страны не будут принимать участие в играх из-за того, что не смогли прилететь в Токио ввиду кризисной ситуации в Афганистане.

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Участие в играх примут 162 делегации из разных стран. Помимо национальных команд, в Паралимпиаде принимает участие Паралимпийская Команда Беженцев, которая состоит из шести атлетов.

Организаторы отмечают, что в качестве основной темы для церемонии открытия выбран концепт "We Have Wings" (с англ. "У нас есть крылья"). По их словам, эта тема выбрана для того, чтобы повысить осведомленность относительно мужества паралимпийцев, которые пытаются "расправить крылья вне зависимости от того, откуда дует ветер".

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Топ комментарии
+16


Перебийпутінуніс

Японія,метро.

Паралимпийские игры открылись в Токио - Цензор.НЕТ 1588
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24.08.2021 18:42
+9
Які ж ви у нас гарнющі. Щасти вам, герої !!!
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24.08.2021 18:53
+7
Обезьяна с гранатой сегодня была очень занята.
И к счастью не успела напутственное слово сказать нашим паралимпийцам.
Это хороший знак.
Удачи Вам ребята!
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24.08.2021 18:42
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Обезьяна с гранатой сегодня была очень занята.
И к счастью не успела напутственное слово сказать нашим паралимпийцам.
Это хороший знак.
Удачи Вам ребята!
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24.08.2021 18:42 Ответить


Перебийпутінуніс

Японія,метро.

Паралимпийские игры открылись в Токио - Цензор.НЕТ 1588
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24.08.2021 18:42 Ответить
Так у кого коронавирус? Сейчас еду в метро 99 процентов в масках)))
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24.08.2021 19:06 Ответить
Фотка прекрасна. Але в те, що це Японія-не вірю. Пустий вагон? Та ну!
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24.08.2021 21:34 Ответить
надеюсь к следующей олимпиаде весь квартал будет с первой группой...
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24.08.2021 18:47 Ответить
Які ж ви у нас гарнющі. Щасти вам, герої !!!
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24.08.2021 18:53 Ответить
Наснаги! Перемоги! Вболіваємо за вас!
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24.08.2021 19:18 Ответить
наши в тройку лидеров всегда входят ...удачи им ..им тяжелее будет
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24.08.2021 19:25 Ответить
Бажаю нашим параолімпійцям втерти носа основній команді. Удачі!
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24.08.2021 21:32 Ответить
у этих ребят мужества поболее, чем у некоторых, основных))))
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25.08.2021 01:16 Ответить
 
 