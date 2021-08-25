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Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Польша передала Украине 21 грузовик со 127 тоннами медицинских средств и оборудования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию на Фейсбук-странице президента Польши Анджея Дуды.

Общая стоимость полученных медицинских средств и оборудования - более 4 млрд евро. Кроме этого, накануне Польша передала Украине 650 тыс доз вакцины от COVID-19.

В церемонии передачи помощи приняли участие президент Польши Дуда и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Также читайте: На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции

"Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет тем людям, которые борются за здоровье украинцев - врачам, медсестрам. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши в адрес Украины. Друзья познаются в сложное время, друзья познаются в беде", - сказал Дуда.

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Топ комментарии
+6
Крадуцкому будет что продать...
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24.08.2021 19:20
+5
Українське прислів'я звучить та: " На тобі НЕБОЖЕ, що мені не гоже."
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24.08.2021 19:23
+4
Спасибо. Молодцы
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24.08.2021 19:19
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Трудовые резервы нужно беречь.
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24.08.2021 19:12 Ответить
ахаха... ну ти і дурко...тобто , якщо малороси їдуть заробити в Балалайколандію заробити - вони нормальні, а якщо українці в Польщу на зарплату в 2 рази (мінімум) ніж в росії - "трудавиє рєзєрви" ?))))
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24.08.2021 19:31 Ответить
Видео парада с Байрактара, с высоты 10 км) https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
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24.08.2021 19:13 Ответить
да Паша, видео качественное, но еслиб показали те ракеты и гаубици которые молодая зешобла не дает выпускать, былоб еще круче.
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24.08.2021 19:22 Ответить
Сколько комплексов Нептун вы насчитали?) Сегодня? В Киеве, в Одессе?)
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24.08.2021 22:18 Ответить
я ничего не считал, я писал чего нет.
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25.08.2021 09:36 Ответить
Вам показали минимум пять комплексов Нептун, а вы кричите что нет)
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25.08.2021 10:26 Ответить
для воюющей армии такой страны с такими мощьностями, показивать експерементальные образци которих нет в ВС ето и есть, ничего... их должно быть сотни.
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26.08.2021 09:39 Ответить
а зачем??? из всех щелей уже год трубят все кому не лень что Украина готова к пандемии на все 100. или я чего то не понимаю.
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24.08.2021 19:18 Ответить
Be afraid of the Danes who bring gifts.
😁
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24.08.2021 19:23 Ответить
На тобі, Боже, що мені не гоже...
😇
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24.08.2021 19:18 Ответить
Українське прислів'я звучить та: " На тобі НЕБОЖЕ, що мені не гоже."
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24.08.2021 19:23 Ответить
Дякую...
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24.08.2021 19:25 Ответить
Це уточнення змінює сенс прислів'я.
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24.08.2021 20:20 Ответить
Таки так....
Небоже може ще значити - покійник...))
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24.08.2021 23:16 Ответить
Что то не работает окно для ссылок) Как раз ответ на ваш вопрос) https://youtu.be/fepY0Q0DDk4?t=5
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25.08.2021 10:41 Ответить
Польша что то должна Украине?
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24.08.2021 19:24 Ответить
Спасибо. Молодцы
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24.08.2021 19:19 Ответить
Крадуцкому будет что продать...
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24.08.2021 19:20 Ответить
Бійся данайців, що дари приносять!©
😇
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24.08.2021 19:20 Ответить
??? це нормальна європейська практика...якщо залишаються невикористані ресурси - віддавати нормальним сусідам...
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24.08.2021 19:38 Ответить
От і Самі Землю Неньки захищайте!
Продажні, мля...
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24.08.2021 23:14 Ответить
Дякуємо.
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24.08.2021 19:24 Ответить
Йой! Тікі стефанчука до тієї гуманітарки не допускайте! Бо там, навідь подвійне крісло в Раді під ним трісне вдрєбєзгі пополам!)
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24.08.2021 19:33 Ответить
Юзік уже там?)))
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24.08.2021 19:34 Ответить
Питання є одненьке... Чом ми браття гірше за поляків живем в країні, яка має більший потенціал, має більше корисних копалин і т д? Чом там нормалні заробітні плати, маю на увазі, що за них можна норм жити, чом продукти харчування дещевші ... Десь нас на-ють.
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24.08.2021 21:19 Ответить
Может на выборах нужно немного думать?)
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25.08.2021 10:40 Ответить
 
 