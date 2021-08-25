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День Независимости (496) концерт (210)

Концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины.

Концерт транслирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК.

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пяти тысяч человек, сообщает "Укринформ".

На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивного сооружения дежурят "скорые".

Территория НСК усиленно охраняется полицией.

Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства - музея украинского художника Ивана Марчука.

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Топ комментарии
+27
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3213
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24.08.2021 22:22
+23
Вава, сам дивись оце за наші гроші, падла малороська! Будеш должен!
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24.08.2021 22:07
+16
Ну, вот сегодняшний день подходит к концу.

Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.

Я расскажу про ... зеленку.

Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.

Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...

Полшестому страшно, он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?

Отож.

Юрий Бирюков
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24.08.2021 22:30
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там где джамала за пятнашку поет?)
не, пасиб
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24.08.2021 22:03 Ответить
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть,
Лучше кости глодать, чем прельститься страстям,
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
(Хайям)
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24.08.2021 22:40 Ответить
Сейчас смотрят: 4 320

Зорьку в ле смотрело 50к на том же ютубе
я посмотрю как власть поменяется, балагана зеленого мне и в жизни хватает
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24.08.2021 22:04 Ответить
Надеюсь, что все певцы патриоты, бесплатно а такой праздник поют.
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24.08.2021 22:04 Ответить
5.5 млрд за 8 часов дешевого балагана угроблено.
гуляй, рванина.
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24.08.2021 22:08 Ответить
Вава, сам дивись оце за наші гроші, падла малороська! Будеш должен!
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24.08.2021 22:07 Ответить
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а вас не учат на ботоферме элементарным правилам орфографии?
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24.08.2021 22:09 Ответить
Ваня, не нервируй меня! А то я тебе такой орфографией отботофермлю!)))
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24.08.2021 22:13 Ответить
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И Меня...Прррасти любимаго...
🤣😁
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24.08.2021 22:42 Ответить
Маша, какая тебе орфография, ты бы с грамматикой разобралась.
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24.08.2021 22:17 Ответить
Я к тебе, Акабіч, за консультацией обращусь по грамматике. Ок?
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24.08.2021 22:28 Ответить
я не вам, маруся, вьі перепутали
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24.08.2021 22:33 Ответить
Ну тогда сорри)
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24.08.2021 22:39 Ответить
Маруся, а шо у вас на кацапии сейчас крутят по ТВ? На манеже все те же?
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24.08.2021 22:22 Ответить
А у вас, Гарік, на приднестровье все еще "Алло, мы ищем таланты!" крутят?) Карточки банковские хоть ввели уже?)
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24.08.2021 22:33 Ответить
так. 95 квартал, свати , папік. Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3416
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24.08.2021 22:33 Ответить
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 7774№75
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24.08.2021 22:38 Ответить
Зі святом Главбух Цензора!
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24.08.2021 22:44 Ответить
Навзаєм. Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 5353
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24.08.2021 22:45 Ответить
Дякую!
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24.08.2021 22:48 Ответить
білик-сердючка-павлік-магілєвська -всі за Яника топили в 2004 і 2010 ! "Герої України" Тьху! Бадоєвський Содом і Гоморра!
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24.08.2021 22:08 Ответить
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так нарид за это и голосовал
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24.08.2021 22:09 Ответить
то для насєлєнія, а ето - для бєлих людєй




ХарьОК

@streebog


В Киеве разгорелся скандал из-за "бесплатного" концерта Андреа Бочелли.
"Сотни гостей, хотевших послушать знаменитого исполнителя, не смогли попасть к сцене. После чего возмущенная толпа начала выкрикивать слово "ганьба" в ответ на нарушение обещания о якобы свободном входе на концерт. По словам некоторых украинцев, они ждали этого выступления два года"
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24.08.2021 23:30 Ответить
Адъ и Израиль
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25.08.2021 10:35 Ответить
,hard kiss будет ? там кстати рашатуристо типо Лобрда Лорак И прочиее
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24.08.2021 22:10 Ответить
там одні зє ***** тіки співають.
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24.08.2021 22:21 Ответить
Цензор,расскажи-ка лучше о концерте Андреа Бочелли.О том,как оцепили весь Мариинский парк.расставили кругом автозаки,а нацгвардия с полицией не пускала людей,пока всё малоросское быдло за забором с охраной наслаждалось пением итальянца.
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24.08.2021 22:12 Ответить
малороссийская шароварщина. все, как у бубы в черепушке
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24.08.2021 22:15 Ответить
Potap і Mozgi в прямому ефірі з піснею"Козацький гарт" чи щось таке! Порнографія чистої води-просто плювок в обличчя українців! Спасибі-Вова!
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24.08.2021 22:16 Ответить
зробив всім тим, хто хтів бабосів
- канцерт зебілів- малоросів
щоб ті, кому "сватів" замало
зе-зе-зе-зе-зе кричали
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24.08.2021 22:18 Ответить
Тепер Дорофєєва-співає українською але після пошляцького репертуару типу "****" -звучить і виглядає як насмішка над всім українським!
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24.08.2021 22:20 Ответить
Платный бл концерт на День Независимости. До такого трэша даже кацапы не додумались.
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24.08.2021 22:21 Ответить
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3213
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24.08.2021 22:22 Ответить
Вот что надо петь на этом концерте.
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24.08.2021 22:23 Ответить
зєля сцикло!
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24.08.2021 22:23 Ответить
зеля сцикло навіть не сказав мудрому наріду , у своєму виступі
що треба готуватися до озброеного визволення своїх
теріторій, бо ці галимі "платформи", це як мертвому кадило...
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24.08.2021 22:29 Ответить
я даже пойду отвоёвывать тот кусок земли на которым ты находишься, если он тебе не нужен, мразь !
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24.08.2021 22:43 Ответить
ЗДОХЛО Б
ВОНО
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24.08.2021 22:25 Ответить
Ось це справжній "путін - ху@ло", в оригіналі, від 2014 року Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 2163 ПУТИН - ***** ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
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24.08.2021 22:35 Ответить
зря
нормально жгут дядьки
и по делу
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24.08.2021 22:31 Ответить
Настоящее имя Боба Дилана - Роберт Аллен Циммерман. Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 5649
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24.08.2021 23:14 Ответить
Стучат, палочкой паласатою ...))
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24.08.2021 22:45 Ответить
паяцы Коломойши при его же карманном ЗЕленом клоуне вытирают свои грязные копыта об Украину... эту подлую двуликую шваль пора гнать из страны.
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24.08.2021 23:03 Ответить
Ну, вот сегодняшний день подходит к концу.

Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.

Я расскажу про ... зеленку.

Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.

Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...

Полшестому страшно, он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?

Отож.

Юрий Бирюков
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24.08.2021 22:30 Ответить
Да, с зельонкой вава конкретно обосрался.
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24.08.2021 22:45 Ответить
Нюю..і Ви теж...орган предох..ойц "правооохренитєльний"..))
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24.08.2021 22:49 Ответить
***
Шуты и клоуны у трона
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей

За место средь чумы на пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь

Здесь не фамилии, не клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы

Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
Народ совсем забыл при этом
Что платит дьяволу душой
...
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24.08.2021 22:31 Ответить
Ждём через две недели очередную вспышку короны...
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24.08.2021 22:35 Ответить
трясецця ЗЕ у себе в ОПі
а все тому що знову в жопі
дрижить у Вовочки губа
Зеленка Вову не спаса!
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24.08.2021 22:37 Ответить
лучше тысяча врагов за стенами дома, чем один внутри...
(арабская пословица)
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24.08.2021 22:38 Ответить
Одеса

Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 9050
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24.08.2021 22:40 Ответить
оскорбления вижу, президента - нет !

назвался ЗЕлей - получай по щам ! Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 8199
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24.08.2021 23:07 Ответить
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 7214 Хочуть потиснути руку і подякувати, що оприлюднив те, про що вони думають ?
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25.08.2021 08:59 Ответить
Кстати - пусть потом, если найдут, Президент вна суде докажет - почему он подумал что это к нему написано было, а не к Зинедину Зидану?
"Зеля" это что? - как в Москве написать "Хутин - Пуй" = за оскорбление презерватива что ли? Докажут пусть что именно значит. Тут то же самое - "Зеля" это в паспорте у нашего что ли? кликуха такая, или фамилия шоле?
клоунада
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25.08.2021 10:40 Ответить
А почему Квартала нет в программе ?
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24.08.2021 22:41 Ответить
це не свято кварталу! у них 12 червня праздник!
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24.08.2021 22:58 Ответить
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 1606
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24.08.2021 22:42 Ответить
Вовка дрімучий совок.Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3618
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24.08.2021 22:43 Ответить
Я оце увечері (фактично - вночі) подивилася парад (Марш Захисників - іншого дня).
Винервував режисер. Ну, блін показує і показує цю пику весь час. Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 7757
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25.08.2021 09:02 Ответить
подивився 10 хвилин... знудило... пішов блювати!!!!
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24.08.2021 22:48 Ответить
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 676
я раптом 30сек. с перемотками - вначале какие то чуваки - напомнили наряды - стражу Кремля - красные тряпки и почти такие же застежки - не хватает бердышей в руках просто
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25.08.2021 10:42 Ответить
Текст песни «Марионетки» - Машина времени.

Лица стёрты краски тусклы
То ли люди то ли куклы
Взгляд похож на взгляд, а тень на тень
И я устал и отдыхая в балаган вас приглашаю
Где куклы так похожи на людей
Арлекины и пираты циркачи и акробаты
И злодей чей вид внушает страх
Волк и заяц тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках
Волк и заяц тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках
Кукол дёргают за нитки на лице у них улыбки
И играет клоун на трубе
И в процессе представленья
Создаётся впечатленье
Что куклы пляшут сами по себе
Ах до чего порой обидно что хозяина не видно
И в темноту уходит нить,
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то что кукла может говорить,
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то что кукла может говорить,
Но вот хозяин гасит свечи
Кончен бал и кончен вечер
Засияет месяц в облаках
И кукол снимут с нитки длинной
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках
И кукол снимут с нитки длинной
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках
🤑
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24.08.2021 22:54 Ответить
****, вбийте хто небудь тапком Сергея Бабкина!!! Так спаскудити "Ніч яка місячна" !!! МРАЗОТА балалаїшна!!!
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24.08.2021 22:56 Ответить
сучий совок Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 7151
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24.08.2021 23:16 Ответить
"Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК"
Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 139 Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 139 Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 7508
Источник: https://censor.net/ru/v328434
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24.08.2021 23:19 Ответить
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Осознают ли украинцы, что сейчас идет последняя фаза падения Независимости страны - распродажа Земли-недр-заводов ВПК-Энергоатома и т.д..!? Конечно, территория с условным названием "Украина" еще какое-то время просуществует, а далее... "Якось воно буде" - так, байдужі та "свідомі" !?
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24.08.2021 23:31 Ответить


van Sobol@Sob762





"Виключи тото брехливе гімно і не порть празник! Україна ще не таке нещастя мала, але, слава богу, якось пережила. Переживе і це!".
Сусід Коля піднявся з-за столу і пішов за хату подивитися до шашликів. Дійсно, нахуа псувати свято? З Днем Незалежності нас, українці! Все буде ОК!
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24.08.2021 23:41 Ответить
О. Білозір, Зінкевич, Попович, Дворський - це не легенди України, ні вибрали кацапку софу, цей пі.датик чи монатик - яку пісню заспівав для українського народу щоб вона стала хітом. Яке це придурковате створіння може носити таке почесне звання Народний. Сміх і гріх. Але що тут дивуватись коли народний має звання якут басков. Яка влада такі артисти.
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25.08.2021 00:25 Ответить
Если честно то нормальный концерт.
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25.08.2021 00:33 Ответить
Пир духа Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 8442
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25.08.2021 03:28 Ответить
открывала концерт софа ротару --- это та самая ..нар арт... УКРАИНЫ которая ублажала ..братский.. народ на концертах в бензоколонке ***** ---- это та самая ротару которая затянув язык в задний проход НИ РАЗУ НЕ ВЫСКАЗАЛАСЬ ПРОТИВ ОККУПАЦИИ КРЫМА И ВОЙНЕ В ДАУНБАСЕ --- это та самая ротару что не отказалась от наград рф как КИКАБИДЗЕ ---- это та самая ротару что не встала рядом с МАКАРЕВИЧЕМ в первой шеренге в москве обернувшись желто-голубым прапором ---- и эту гниду приволокли на нац. олимпийский стадион . а какая разница . можно было и пореченкова пригласить или любимую группу ***** ..любе..
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25.08.2021 06:58 Ответить
кстати Макаревич тоже слился - сказал что борщ это типо везде варили, даже вна Сибире(правда не сказал что варили его точно не рссукие)))
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25.08.2021 10:44 Ответить
Чекаємо через 2-3 тиждня після збіговиська на стадіоні і товчії в метро після нього, чергового локдауна у Києві через різкій стрибок захворюванності на новий штам ковіда, на якій слабо діють навідь дві дози геніального комерційного продукту "вакцини від COVID-19". В ОПУ це всіх влаштує, знов можна обмежити конституційні права громадян України, щоб не заважали пиляти бабло.
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25.08.2021 13:27 Ответить
 
 