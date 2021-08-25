Концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В национальном спортивном комплексе "Олимпийский" проходит концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины.
Концерт транслирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Шоу проходит на сцене, стилизованной под молекулу ДНК.
За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса наблюдают более пяти тысяч человек, сообщает "Укринформ".
На арене "Олимпийского" установлен пункт экстренной медицинской помощи. У входов в спортивного сооружения дежурят "скорые".
Территория НСК усиленно охраняется полицией.
Все благотворительные взносы от зрителей шоу будут направлены на развитие центра современного искусства - музея украинского художника Ивана Марчука.
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не, пасиб
Чем в число блюдолизов презренных попасть,
Лучше кости глодать, чем прельститься страстям,
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
(Хайям)
Зорьку в ле смотрело 50к на том же ютубе
я посмотрю как власть поменяется, балагана зеленого мне и в жизни хватает
гуляй, рванина.
🤣😁
ХарьОК
@streebog
В Киеве разгорелся скандал из-за "бесплатного" концерта Андреа Бочелли.
"Сотни гостей, хотевших послушать знаменитого исполнителя, не смогли попасть к сцене. После чего возмущенная толпа начала выкрикивать слово "ганьба" в ответ на нарушение обещания о якобы свободном входе на концерт. По словам некоторых украинцев, они ждали этого выступления два года"
- канцерт зебілів- малоросів
щоб ті, кому "сватів" замало
зе-зе-зе-зе-зе кричали
що треба готуватися до озброеного визволення своїх
теріторій, бо ці галимі "платформи", це як мертвому кадило...
ВОНО
нормально жгут дядьки
и по делу
Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.
Я расскажу про ... зеленку.
Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.
Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...
Полшестому страшно, он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?
Отож.
Юрий Бирюков
Шуты и клоуны у трона
И проститутки всех мастей
Толпятся шумно для поклона
За покровительство властей
За место средь чумы на пире
За бижутерию на грудь
За золото в своем сортире
За то, чтоб дали что-нибудь
Здесь не фамилии, не клички
Здесь не актеры и певцы
А лишь банальные отмычки
Для душ барана и овцы
Зло и добро меняя цветом
Своей продажною игрой
Народ совсем забыл при этом
Что платит дьяволу душой
...
а все тому що знову в жопі
дрижить у Вовочки губа
Зеленка Вову не спаса!
(арабская пословица)
назвался ЗЕлей - получай по щам !
"Зеля" это что? - как в Москве написать "Хутин - Пуй" = за оскорбление презерватива что ли? Докажут пусть что именно значит. Тут то же самое - "Зеля" это в паспорте у нашего что ли? кликуха такая, или фамилия шоле?
клоунада
Винервував режисер. Ну, блін показує і показує цю пику весь час.
я раптом 30сек. с перемотками - вначале какие то чуваки - напомнили наряды - стражу Кремля - красные тряпки и почти такие же застежки - не хватает бердышей в руках просто
Лица стёрты краски тусклы
То ли люди то ли куклы
Взгляд похож на взгляд, а тень на тень
И я устал и отдыхая в балаган вас приглашаю
Где куклы так похожи на людей
Арлекины и пираты циркачи и акробаты
И злодей чей вид внушает страх
Волк и заяц тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках
Волк и заяц тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках
Кукол дёргают за нитки на лице у них улыбки
И играет клоун на трубе
И в процессе представленья
Создаётся впечатленье
Что куклы пляшут сами по себе
Ах до чего порой обидно что хозяина не видно
И в темноту уходит нить,
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то что кукла может говорить,
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то что кукла может говорить,
Но вот хозяин гасит свечи
Кончен бал и кончен вечер
Засияет месяц в облаках
И кукол снимут с нитки длинной
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках
И кукол снимут с нитки длинной
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках
🤑
Источник: https://censor.net/ru/v328434
van Sobol@Sob762
"Виключи тото брехливе гімно і не порть празник! Україна ще не таке нещастя мала, але, слава богу, якось пережила. Переживе і це!".
Сусід Коля піднявся з-за столу і пішов за хату подивитися до шашликів. Дійсно, нахуа псувати свято? З Днем Незалежності нас, українці! Все буде ОК!