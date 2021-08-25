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"Без цензуры" в прямом эфире: День независимости-2021. Действительно ли нам 30?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Особенный стрим в особенный день.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ анализируют парад, торжества и, конечно, нападение на Петра Порошенко.
А еще - разибрают несколько крайне интересных социологических опросов о том, как меняются и как чувствуют себя украинцы сегодня.
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Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
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23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
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09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
А - хороший и добрый
Б - злой и плохой
- ты им че, в моск заглянул шо так безаппеляционно утверждаешь?