"Без цензуры" в прямом эфире: День независимости-2021. Действительно ли нам 30?. ВИДЕО

Особенный стрим в особенный день.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ анализируют парад, торжества и, конечно, нападение на Петра Порошенко.

А еще - разибрают несколько крайне интересных социологических опросов о том, как меняются и как чувствуют себя украинцы сегодня.