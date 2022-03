Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага. ВИДЕО

Дубаи в честь Дня Независимости Украины подсветили самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в цвета украинского флага.

Соответствующее видео опубликовано на странице небоскреба в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью # Бурдж -Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира", - сказано в сообщении.

Бурдж Халифа - самое высокое в мире здание, его высота - 828 метров. В небоскребе 163 этажа.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ