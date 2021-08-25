Рядом с базой оккупантов в Луганске появился украинский флаг. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Во вторник, 24 августа, в оккупированном Луганске в честь Дня Независимости кто-то разместил рядом с базой боевиков украинский флаг.
Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши в тылу врага празднуют День Независимости. Сегодня в оккупированном Луганске, рядом с "в/ч 73438", то есть "второй отдельной мотострелковой бригадой" оккупантов, появился этот сине-желтый флаг", - написал он.
Цаплиенко добавил, что на официальной странице оккупационной "Администрации города Донецк" кто-то разместил поздравления с Днем Независимости Украины. Текст провисел на сайте достаточно долго. Примечательно, что его перепечатали и другие ресурсы сепаратистов.
"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогли разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитировал журналист текст поздравления. По его словам, под постом было много положительных комментариев от жителей оккупированного Донбасса.
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Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!
Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.
Не смог враг, верно, увернуться ,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно, дуб кого убил...
Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!
І в коментах шанувальники ( ) написали ось такі варіації:
Врага во тьме отбили еле-еле…
Был требунала приговор жесток -
И старшина, вражина, был расстрелян
За то, что не подвел к забору ток.
Вражину - шлёп! -
в дубовый гроп.
...А за такий інцидент із біндерівським прапором бавовна повинна взагалі саморозстрілятися повним гарнізоном бази
Ворона на будівлю штабу не сяде ще тиждень.
А може навіть і два тижні.