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День Независимости (503) Луганск (911) флаг (382) Цаплиенко (9)

Рядом с базой оккупантов в Луганске появился украинский флаг. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во вторник, 24 августа, в оккупированном Луганске в честь Дня Независимости кто-то разместил рядом с базой боевиков украинский флаг.

Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши в тылу врага празднуют День Независимости. Сегодня в оккупированном Луганске, рядом с "в/ч 73438", то есть "второй отдельной мотострелковой бригадой" оккупантов, появился этот сине-желтый флаг", - написал он.

Смотрите: На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги. ФОТО

Цаплиенко добавил, что на официальной странице оккупационной "Администрации города Донецк" кто-то разместил поздравления с Днем Независимости Украины. Текст провисел на сайте достаточно долго. Примечательно, что его перепечатали и другие ресурсы сепаратистов.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогли разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитировал журналист текст поздравления. По его словам, под постом было много положительных комментариев от жителей оккупированного Донбасса.

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Топ комментарии
+23
Рядом с базой оккупантов в Луганске вывесили украинский флаг - Цензор.НЕТ 8935
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25.08.2021 02:33
+17
Ребята, умоляю, будьте аккуратными.
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25.08.2021 03:41
+11
Надеюсь начальника базы за это расстреляют Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 7383
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25.08.2021 09:20
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Рядом с базой оккупантов в Луганске вывесили украинский флаг - Цензор.НЕТ 8935
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25.08.2021 02:33 Ответить
Ребята, умоляю, будьте аккуратными.
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25.08.2021 03:41 Ответить
Може вони самі і вивісили.
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25.08.2021 07:58 Ответить
Надеюсь начальника базы за это расстреляют Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 7383
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25.08.2021 09:20 Ответить
и не одного начальника )))
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25.08.2021 12:18 Ответить
надеюсь всех!
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25.08.2021 12:56 Ответить
Чомусь згадався шедевр відомого нам зкріпного поета Едуарда Шляпнікова Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 337 що характерно - який практичний і уставний вірш )))))

Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!

Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.

Не смог враг, верно, увернуться ,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно, дуб кого убил...

Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!

І в коментах шанувальники ( Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 3355 ) написали ось такі варіації:

Врага во тьме отбили еле-еле…
Был требунала приговор жесток -
И старшина, вражина, был расстрелян
За то, что не подвел к забору ток.

Вражину - шлёп! -
в дубовый гроп.

...А за такий інцидент із біндерівським прапором бавовна повинна взагалі саморозстрілятися повним гарнізоном бази Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 9351
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25.08.2021 15:36 Ответить
Розстріляти, може, і не розстріляють, а от понизити у званні і відправити ротним або навіть взводним на передову - це запросто. А ще призначити керувати підрозділом, укомплектованим найтупішими орками...
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25.08.2021 20:11 Ответить
пусть празднуют, нам жалко, что ли...
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25.08.2021 09:41 Ответить
Не маленький такой флаг. Кто то сильно рисковал. Лучше бы подорвал десяток-другой русофашистов. Все равно если поймают наказание будет одинаково.
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25.08.2021 11:26 Ответить
Уявляю, які громи і блискавиці розліталися в усі боки у найголовнішому лаптєногому штабі, як червоніли підлога, стеля та стіни від каламутних потоків свідомості та іншого матюччя у виконанні зайвохромосомних сратегів...
Ворона на будівлю штабу не сяде ще тиждень.
А може навіть і два тижні.
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25.08.2021 20:08 Ответить
Будем надеяться,что в скором времени там появится и украинский солдат.
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25.08.2021 22:17 Ответить
 
 