На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Минувшей ночью на месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию "Никольская слободка" в соцсети Фейсбук.
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Подчеркивается, что есть пострадавшие.
"Застройщик ООО "Новая Слободка" с нанятым подрядчиком похитили общественное имущество (бетонные блоки, арт-объект, который вчера разрисовывали дети Слободки. Украденные блоки сейчас находятся на территории застройщика. Зафиксировано, как рабочие зачищали блоки от краски, покрывали баллонами другой краской, скрывая следы преступления. Полиция бездействует!", - подчеркивают активисты.
Также сообщается, что завтра в 10.00 они намерены прийти с митингом под КГГА, чтобы привлечь внимание властей Киева к попытке незаконной застройки.
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Харьковчане в соцсетях массово жалуются на вонь в отдельных районах города. В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
В соцсетях пишут, что жалобы поступали с юго-запада Харькова - Новожаново, улицы Власенко, Селянской, Бажана, с Новосёловки, ул. Ак. Богомольца, Москалёвской и так далее, а также с Новых Домов и даже Салтовки. Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.
"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Автор: Алина Дыхман
Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
Сейчас с семьей решаем в какой район выехать, так как дышать нечем даже при наглухо закрытых дверях и окнах..
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спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно?