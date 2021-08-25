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На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Минувшей ночью на месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию "Никольская слободка" в соцсети Фейсбук.

Внимание! Ненормативная лексика!

Подчеркивается, что есть пострадавшие.

"Застройщик ООО "Новая Слободка" с нанятым подрядчиком похитили общественное имущество (бетонные блоки, арт-объект, который вчера разрисовывали дети Слободки. Украденные блоки сейчас находятся на территории застройщика. Зафиксировано, как рабочие зачищали блоки от краски, покрывали баллонами другой краской, скрывая следы преступления. Полиция бездействует!", - подчеркивают активисты.

Также сообщается, что завтра в 10.00 они намерены прийти с митингом под КГГА, чтобы привлечь внимание властей Киева к попытке незаконной застройки. 

Читайте также: Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

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Топ комментарии
+3
Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
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25.08.2021 10:44
+2
Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
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25.08.2021 10:00
+2
На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

=================
спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 12:20
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цензор, поставьте пожалуйста новость о том, что харьковчан сегодня сильно травят На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты - Цензор.НЕТ 2017

Харьковчане в соцсетях массово жалуются на вонь в отдельных районах города. В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
В соцсетях пишут, что жалобы поступали с юго-запада Харькова - Новожаново, улицы Власенко, Селянской, Бажана, с Новосёловки, ул. Ак. Богомольца, Москалёвской и так далее, а также с Новых Домов и даже Салтовки. Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Автор: Алина Дыхман
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25.08.2021 09:52 Ответить
Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
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25.08.2021 10:00 Ответить
никакой управы нет, власть или беспомощна и не заинтересована решать этот вопрос.
Сейчас с семьей решаем в какой район выехать, так как дышать нечем даже при наглухо закрытых дверях и окнах..
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25.08.2021 10:09 Ответить
Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
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25.08.2021 10:44 Ответить
Нафіга нам новость як травлять харьковчан? Нехай виходять та розбираються з можновладцями! За них ніхто цього робити не буде-совок вже закінчився.Мене чомусь на заході України ніхто нічим не травить.Чого б це? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 4274
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25.08.2021 12:18 Ответить
А супер-мер был или за Меркель бегал?
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25.08.2021 11:14 Ответить
Не підкажете, чим зайянті 200% дерьмаковий монастирський та крищенко?
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25.08.2021 12:12 Ответить
На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

=================
спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 12:20 Ответить
техніка можливо і незаконно, але палити її це ніяк не дозволяє нажаль.
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25.08.2021 13:24 Ответить
 
 