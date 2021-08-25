"Мы же братья" - это годами взращивалось в промышленных городах. На войну я пошел один. Никто из коллег меня не поддержал", - экс-чиновник и офицер 58-й бригады Дорошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Бывший госчиновник из Запорожья, а ныне офицер 58-й бригады Сергей Дорошенко рассказал о своем участии в военых действиях на Донбассе и о тех днях, когда в 2014-м году он примал трудное для себя решение - оставить семью, работу чиновника и уйти защищать Украину от российских оккупантов.
Об этом Дорошенко рассказал в новом выпуске проекта Цензор.НЕТ "Окопная война".
"Среди коллег, возможно, была какая-то пассивная поддержка. Возможно была. Сейчас я с некоторыми общаюсь и у них проукраинская позиция. Но на тот момент я был один. Запорожье - русифицированный город. 80% - это в лучшем случае, - не определившиеся. "Мы же братья" - это извечная традиция, которая взращивалась в промышленных городах востока и юга Украины", - сказал Дорошенко.
Сейчас Сергей проходит службу вблизи донецкого аэропорта, а раньше защищал Широкино и участвовал в тяжелых боях на Светлодарской дуге.
Пожалуйста, подождите...
Новини появляються швидко і актуальні. Але, коментатори там вата ватою. При чому, судячи з підтримки коментів, адміністрація не ліпша.
Треба затролити суче вим'я.
Вони фашисти, або по новому - рашисти, але ні в якому разі не нацисти. Нацистами в часи Гітлера були німці, бо в них є своя нація, є і історія своєї нації, росіяни апріорі не можуть бути нацистами у зв'язку з відсутністю нації, а тим паче історії... «русские» не нація, це ментальність... стан душі... або клінічний діагноз...
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
Подробнее -- 14 признаков русского фашизма
Коли їм щось від когось потрібно. Тоді вони брати з "правільнимі" сірійцями, афганцями, бєлорусами, українцями, да хоч з чортами, аби надурняк щось отримати, або вкрасти.
Як тільки на обмін щось мають дати вони, відразу "риночниє отношенія" згадують.
на душі , що є такі патріоти в нашій краіні, які йдуть захищати краіну за покликом серця 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Та дякуємо від щирого серця!