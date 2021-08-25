Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020. ВИДЕО

В первый день соревнований Елизавета Мерешко и еще одна украинка Анна Гончар завоевали медали Паралимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

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К соревнованиям в Токио Мерешко подходила в статусе действующей олимпийской чемпионки. В Рио-2016 украинка выиграла четыре золотые медали, одна из которых - именно на этой дистанции 50 метров. Кроме того, она была одной из двух знаменосцев на церемонии открытия Паралимпийских Игр.

В финале дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 Мерешко выступила вместе с еще двумя украинками - Анной Гюнтер и Викторией Савцовой. Причем Мерешко и Гюнтер были основными претендентками на медали: в квалификации они показали второе и третье время, Савицева была седьмой.

Главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее почли догонять Мерешко - и, наконец, смогла опередить.

Украинка Елизавета Мерешко финишировала со временем 33.11 сек, опередив на 0.04 сек американку Маркс. А "бронза" досталась 17-летней Анне Гюнтер - украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка - Виктория Савцова - закончил финал на пятом месте.

Плавание. 50 м вольным стилем (класс - S6)

Елизавета Мерешко (Украина) - 33.11 (рекорд Паралимпийских игр)

Элизабет Маркс (США) - 33.15

Анна Гонтарь (Украина) - 33.40

Юан Джанг (Китай) - 33.54

Виктория Савцова (Украина) - 33.68





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Елизавета Мерешко - 29-летняя параатлетка, которая представляет Херсон и выступает в параплавании. Четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Также в активе имеет бронзовую медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем. 5-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы.

На Паралимпиаде будет выступать в категориях S6, S7, SB5 и SM6, в которых соревнуются параатлеты, использующие для движения только туловище и руки, в частности, те спортсмены, которые имеющие ампутированные конечности или церебральный паралич.

Мерешко - параатлетка с церебральным параличом. Начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.

Анна Гонтарь - 17-летняя параатлетка, представляющая Херсон и выступает в параплавании. Паралимпиада в Токио - дебютная для Гонтарь. Она - самая молодая участница сборной Украины по параплавания в Токио-2020. Бронзовый призер чемпионата мира в микст-эстафете 4х50 метров. Двукратная чемпионка Европы на дистанциях 100 метров на спине и в индивидуальном комплексном плавании на 200 метров. Также в активе 2 серебряные и 4 бронзовые награды континентального первенства.

У Гонтарь церебральный паралич и выступает в паралимпийских категориях S7, SB6, SM7. К ним относятся спортсмены, которые используют для движения только туловище и руки, в частности, те параатлеты, у которых ампутированы конечности или церебральный паралич.