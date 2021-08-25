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Новости Видео Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Австрия (734) Крым (26014) Лавров (2204) Шалленберг Александр (37)

Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву и оккупированный Крым. Его приглашение было отвергнуто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Лавров обвинил Шалленберга в том, что у министра "нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".

Тот ответил, что не намерен направлять делегацию в Крым.

"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия", - сказал он.

Шалленберг добавил, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".

Австрийский министр сделал такое заявление после того, как Лавров заявил о том, что Россия согласна допустить международные миссии и делегации на полуостров, но не через украинские КПВВ на административной границе, то есть самолетом в Симферополь или по Керченскому мосту.

Читайте также: Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+41
Лошадь нагнули, падаль рашискую Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 2576
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25.08.2021 15:16
+24
Гапота мовзолейная лохов подыскивает...
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25.08.2021 15:19
+21
Как же цинично предлагать идти на преступление человеку, родину которого аннексировали нацисты Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 7837
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25.08.2021 15:23
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Лошадь нагнули, падаль рашискую Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 2576
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25.08.2021 15:16 Ответить
"ах, идите, идите тьотя Лошадь, со своими крымскими коврижками !" -
ответил австрияка Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 7382
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25.08.2021 15:38 Ответить
между "вонючим Крымом" и "вонючим креслом в Гаспроме" -

дистанция огромного размера Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8708
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25.08.2021 15:40 Ответить
В ответ нужно было пригласить Лаврова приехать в Австрию и прогуляться полем где выращивают отличный овёс!
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25.08.2021 16:47 Ответить
Типа, не сезон сейчас там для посещений.
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25.08.2021 15:16 Ответить
типа да - холодно и грязно.....
но это как все время Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 6074
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25.08.2021 15:46 Ответить
удивлен, Австрия оказалась крепче чем я думал.
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25.08.2021 16:36 Ответить
не вся Австрiя, а лише деякi ii представники.
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26.08.2021 20:08 Ответить
Вот кого орденом надо было наградить,вместо продажной шкуры.
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25.08.2021 15:17 Ответить
Гапота мовзолейная лохов подыскивает...
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25.08.2021 15:19 Ответить
А що в Криму происходит. Ріки міліють, дерева сохнуть, нема де повісити москаля.
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25.08.2021 15:20 Ответить
Не панікуйте, недаремно древні укри море викопали, є ще де топити.
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25.08.2021 15:36 Ответить
суха гиляка - самий сок ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 531
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25.08.2021 15:42 Ответить
Як нема де?... На кримський міст, по всій довжині, по обидві сторони.
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25.08.2021 17:58 Ответить
Талибов пригласите
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25.08.2021 15:22 Ответить
Как же цинично предлагать идти на преступление человеку, родину которого аннексировали нацисты Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 7837
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25.08.2021 15:23 Ответить
шось забагато Лаврова в новинах. Навіщо нам взагалі знати, що він там кому сказав? Новини з таежного царства українців не цікавлять.
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25.08.2021 15:23 Ответить
Незгоден з вами, ворога потрібно вивчати. Не цікавитись можливо коли ти набагато сильніше в військовому та економічному розвитку. Алє на превеликий жаль це не є так.
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25.08.2021 15:31 Ответить
О как заерзали после крымский платформы
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25.08.2021 15:24 Ответить
Москва заваливает Крым деньгами. Проукраинских граждан в Крыму практически не осталось. И дело вовсе не в том, что угрюмая лошадь хочет это продемонстрировать кому-то. Вопрос в том как мы собираемся Крым возвращать?
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25.08.2021 15:31 Ответить
он сам упадёт к ногам Украины в своё время.. или Турции - тут уже кто ловчее окажется..
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25.08.2021 15:33 Ответить
Как-то не вдохновляет стратегия "сам упадет". Если у тебя угнали машину, то ... сама найдется?
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25.08.2021 15:51 Ответить
Япония помощнее Украины будет,но терпеливо ждёт возвращения Северных Территорий..
Подождёт и Ненька,а за время ожидания поднакачает мышцы и хорошо поставит удар..
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25.08.2021 21:36 Ответить
Ты уж определись: или "сам упадет", или "поднакачает мышцы и хорошо поставит удар". Это, как говорят в Одессе - две большие разницы.
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30.08.2021 10:20 Ответить
в Одессе много чего говорили,но мощный Совок рухнул в течение недели,да так,что даже добивать не пришлось..
с нарасией будет еще смешнее
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30.08.2021 13:29 Ответить
Съезд с темы не зачетный.
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30.08.2021 14:33 Ответить
сочуствую..
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30.08.2021 14:36 Ответить
Яке завалює?! А хто сказав "дєнєг нєт, но ви дєржітесь", ще будучи прем*єр-міністром рашки. Прізвище його якесь ведмеже.
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25.08.2021 15:39 Ответить
75 % бюджета Крыма - дотации из Москвы!
и это не считая целевых программ: на воду, канализацию, дороги, засуху, потоп... Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3149

золотой Крым для рашкованов Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 517

а всьо одно - ..опа ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 2084
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25.08.2021 15:45 Ответить
Так бачили ж очі що відбирали! Це ж треба такими іпанутими бути!
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25.08.2021 16:02 Ответить
Было такое. За это от пуйла получил по шапке. Увы, но это "денег нет ..." не более чем мэм.
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25.08.2021 15:49 Ответить
хотів почастувати лайном, замаскованим під "вкусниє рапани"
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25.08.2021 15:32 Ответить
Потрібно було спочатку запросити на танець, а потім...
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25.08.2021 15:36 Ответить
Щоб копитами ноги відтоптав, краще нехай Машка "калінку" збацає, може "звабить".
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25.08.2021 15:42 Ответить
така звабить тільки після прийнятих двох літрів Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8912
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25.08.2021 15:48 Ответить
Та ви шо? Після такої дози "копита можна відкинути".
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25.08.2021 15:59 Ответить
хай буде так, аніж ніж спокуситись такою "звабою" Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3107
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25.08.2021 17:39 Ответить
Лошадь опустили. Новая порода-конь дырявый,подшконарный.
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25.08.2021 15:42 Ответить
дружьілі 2 товаріщя ісаєв з шАленбергом)
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25.08.2021 15:46 Ответить
вы ошибаетесь !
Шалленберг это не родственник и даже не однофамилец Шелленберга ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 7178
да и политические убеждения у них разные..... Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 2261
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25.08.2021 15:50 Ответить
ну даже если австрияки отказались, то фрау комсомолка должна задуматься, стоит ли ей идти в "грязьпром".
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25.08.2021 15:47 Ответить
в нефтяной жиже тепло и сытно Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 844
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25.08.2021 15:51 Ответить
Вот это ,я понимаю, дипломат:со всем уважением,мол,идите *****.И совсем не скрывает направления движения кацапам.
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25.08.2021 15:52 Ответить
Москалям остаётся применять старые проверенные способы из арсенала гопников.А именно,посылать к чиновникам ЕС,Маш Бутиных с клофелином и доведя клиента в состояние сна,перемещать тело в Крым дипломатическим багажом Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 5422
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25.08.2021 15:56 Ответить
и только старый мерин пасётся на украденной земле...
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25.08.2021 15:57 Ответить
Для начала пусть сбербанк россии откроет в Крыму своё отделение...
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25.08.2021 15:58 Ответить
😂🌷××××
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25.08.2021 16:02 Ответить
Смачно плюнув в конячу пику Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8922
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25.08.2021 16:16 Ответить
сплошная русофобия какая-то!
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25.08.2021 16:25 Ответить
Не сошлись в цене, кацапы же бесплатно туда никого не возят, наверное чел цену заломил слишком высокую или должность в Газпроме 😁😁😁😁
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25.08.2021 16:30 Ответить
семи пядей во лбу кацапская кляча... сама себя подставила.. оно наверно думало что австриец будет выкручиваться как бы вежливо отказать .. а тот просто плюнул в рыло.. молодец австрияка
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25.08.2021 16:43 Ответить
Акции Газпрома предлагали?
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25.08.2021 17:01 Ответить
ілі жомовую яму?)
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25.08.2021 17:09 Ответить
Ой кацапню на тряпки порвёт сейчес... Это же почти Шелленберг Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3364
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25.08.2021 18:22 Ответить
эх,шайзе,не тот Шелленберг нынче в Рейхе пошёл,не тот..
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25.08.2021 21:37 Ответить
а молодуха кнайсль ему бы не отказала, как и ***** ))
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25.08.2021 21:42 Ответить
Жаль, что не плюнул в харю
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25.08.2021 21:54 Ответить
Лошадке дали соснуть...
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25.08.2021 22:06 Ответить
Вот это харкля в харю лошади! Теперь долго глазки-то промывать будет. Респект Шалленбергу и Австрии вообще.
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25.08.2021 22:13 Ответить
 
 