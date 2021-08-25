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Проект "Без цензуры": Треш и истерика. Как "русский мир" порвало от Дня Независимости Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Как поджечь "вату"? Рецепт очень прост и незатейлив: День Независимости Украины, зрелищный военный парад, патриотический марш защитников и успешная Крымская платформа.

Ну что, уже чувствуете запах жареного? Итак! Готовьтесь поднимать боевой дух и смеяться, потому что вас ждет оптимистино-боевой выпуск "без цензуры" от Богдана Буткевича.

Пока мы дискутировали о том, нужно ли масштабно праздновать 30 лет Независимости, вручать ордена и пускать технику по Крещатику, у врагов Украины как здесь, так и за поребриком, не на шутку пылало.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+33
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 5112
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25.08.2021 17:12
+25
Да ********* вчера была в ударе Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1505
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25.08.2021 17:04
+14
поїхати на євробачення з піснею про ***** треба)))
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25.08.2021 17:08
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Да ********* вчера была в ударе Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1505
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25.08.2021 17:04 Ответить
😄
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25.08.2021 17:10 Ответить
Тая Холєра-такая то є Матка Боска Інтерова Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3363
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25.08.2021 18:11 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1101 Или в УГАРЕ?
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25.08.2021 20:12 Ответить
поїхати на євробачення з піснею про ***** треба)))
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25.08.2021 17:08 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 5112
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25.08.2021 17:12 Ответить
....кругом ...опа ! Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 5119
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25.08.2021 18:12 Ответить
Як не крути, а маєте рацію, пане!
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25.08.2021 21:27 Ответить
ФОП -- це українська національна ідея

Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8853
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25.08.2021 17:14 Ответить
Як і порохоботів
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25.08.2021 17:14 Ответить
что то Петя не возражал против этого Герба и заседал под ним, а теперь пЕСиков прорвало в истерииПроєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4238
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25.08.2021 17:19 Ответить
а інапланітяні сущіствуют?
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25.08.2021 17:24 Ответить
ШТО, чюрка?
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25.08.2021 17:41 Ответить
пойди заШТОпай свой пукан, а то прорвало и воняешь тут своим ШТО
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25.08.2021 17:46 Ответить
ШТО, чюрка?
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25.08.2021 17:48 Ответить
русский, компьютер запахов не передает, так шо если тебе воняет, то это ты. Мыться не пробовало, зверушка?
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25.08.2021 18:31 Ответить
Толченым кирпичем? Макс, мыться таким способом старинная кацапская забава.
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25.08.2021 19:41 Ответить
Не, они на 40-ой день с разбегу об дерево - вся грязь и слетает. Вместе с майкой. Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 669
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25.08.2021 19:43 Ответить
Вбегает в избу радостный Петька:
- Василий Иванович, я муху кочергой убил!
- А где ты, Петька, кочергу взял?
- Да у печки стояла.
- Значит так, Петька, ещё раз мои носки без спросу возьмешь - я твои штаны на куски изломаю!
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25.08.2021 19:54 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 6471
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25.08.2021 20:30 Ответить
Макс, тебя когда-нибудь за такие советы "зеленые" расстреляют. Деревце тебе не жалко? Дерево же не виноватое, что кацап немытый.
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25.08.2021 20:32 Ответить
Так у них жеж бЯЯрезки. А береза - сорное дерево, только печки им топить.
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25.08.2021 20:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 9158
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25.08.2021 17:26 Ответить
всьо, абнуляєм нєзалєжнасть Украіни! дайю абратний атсчьот: трі, два, адін - абнулєно!
все, панове, ніякої незалежності в нас більше нема! прапаганднони абнулілі!
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25.08.2021 17:23 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8079
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25.08.2021 18:11 Ответить
бред
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25.08.2021 20:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2062
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25.08.2021 18:12 Ответить
В Біблії написано, що Бог створив людину по образу і подобію своєму. Тоді логічно, що Богові інколи також є потреба сходити до туалету. Очевидно, коли Бог одного разу сходив у туалет, то в результаті цього утворилась недоімперія московитів. Ось чому там, на московії "цвітуть" і "пахнуть" (ну тобто смердять) такі скабєєви, кісєльови, соловʼови та інша різна мерзота на чолі з хуʼлом моржовим кремлівським.
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25.08.2021 18:34 Ответить
Странно, миру 7000 лет, а Египту - чуть больше, значит египтяне создали Боба или как?
а то шо по подобию сотворил - так стесняюсь спросить - почему Боб - "оН", а не "онО" тогда, а? Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8310
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25.08.2021 20:07 Ответить
не стесняйся... "по образу своему" это не значит похожим лицом на себя, по образу своему - способным думать и делать добро для других! (одна из заповедей - "человек должен жить для другого, а не за счет ближнего своего!"
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25.08.2021 20:48 Ответить
учение о Боге буддисты ведут за 8000 лет до рождества Иисуса Христа!
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25.08.2021 20:50 Ответить
та за "иисуса" только в писсанине и написано - римляне об этом парне и не слышали даже, хотя записывали все, а такое что по пустыне бегают тысячи здоровых быков в мятежной провинции и воскрешаюся дохлые и прочие чудеса .... записать забыли Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2358
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26.08.2021 08:50 Ответить
біднесенький, тебе аж пожаліти захотілося, отаке верзти...
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26.08.2021 13:35 Ответить
ты читал Библию? тогда напомню: "... любой грех простится, кроме **** на Бога своего, не простится во век!"...
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25.08.2021 20:45 Ответить
... треба по іншому приклади приводити...
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25.08.2021 20:54 Ответить
А ти, судячи з риторики, гуньдяєвський послєдователь? У тебе занадто обмежений розум, щоб мене повчати. Я можу вести дискусію з адекватною людиною, а не з тобою.
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25.08.2021 22:03 Ответить
это ты правда сказал, дураку с дураком легче разговаривать... скорее вокруг одни дураки... по этому я больше не буду отвечать, не дай Бог скатиться до твоего уровня...
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26.08.2021 13:26 Ответить
треба було підписатися _ Воланд!
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26.08.2021 13:28 Ответить
людині потрібно сходити до туалету (вбиральні, нужніку, сартиру...) - бо вона ізначально грішна...
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25.08.2021 20:52 Ответить
Пам'ятаю який тут був вереск на рахунок скотчу на танку. Мабуть випадково співпало з кацапським воланням. 😏
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25.08.2021 18:46 Ответить
Не только вату жжет. У либералов, споткнувшихся на украинском вопросе, тоже знатно припекает! Кацапская консерва - марк солонин, сегодня выдал ролик о том, что наша "мова и вира" зло и это после Дня Независимости..Такие как это чмо в 1917-18 от большевиков в Киев бежали,а потом срали на голову украинцам.
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25.08.2021 18:58 Ответить
Солонин же вроде как раз в Украине сейчас?
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25.08.2021 19:15 Ответить
Вроде да. Неплохой технарь и историк не ударенный "дедовоевательством". но вопрос существования Украины и её патриотов коробит даже таких. Сравнить нас с Бургундией для Франции - явный перебор!
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25.08.2021 19:38 Ответить
У меня сейчас как раз в коментах под этим видео идет дискуссия с русскими Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8601
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25.08.2021 19:40 Ответить
Я тоже комментировал. Понравился комент если бы он в Иерусалиме заявил, что иврит и иудаизм "уйдут в историю".!
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25.08.2021 19:55 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 21:12 Ответить
Буткевич молодець, чудово потролив кацапську мерзоту.
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25.08.2021 23:21 Ответить
путинские лизопопы и смоктуны его червячка С НОВЫМ УСЕРДИЕМ стали млямкать и чмокать ...
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 229
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26.08.2021 04:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 5599
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26.08.2021 08:38 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 6899
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26.08.2021 08:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 751
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26.08.2021 08:39 Ответить
А цікаво , на якомусь з центральних українських каналів в прайм-тайм, обговорювали святкування якогось свята в росії?. Я дійсно не знаю. Думаю ні.
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26.08.2021 11:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8382
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26.08.2021 20:12 Ответить
 
 