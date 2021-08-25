Проект "Без цензуры": Треш и истерика. Как "русский мир" порвало от Дня Независимости Украины. ВИДЕО

Как поджечь "вату"? Рецепт очень прост и незатейлив: День Независимости Украины, зрелищный военный парад, патриотический марш защитников и успешная Крымская платформа.

Ну что, уже чувствуете запах жареного? Итак! Готовьтесь поднимать боевой дух и смеяться, потому что вас ждет оптимистино-боевой выпуск "без цензуры" от Богдана Буткевича.

Пока мы дискутировали о том, нужно ли масштабно праздновать 30 лет Независимости, вручать ордена и пускать технику по Крещатику, у врагов Украины как здесь, так и за поребриком, не на шутку пылало.