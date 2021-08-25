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Проект "Без цензуры": Треш и истерика. Как "русский мир" порвало от Дня Независимости Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Как поджечь "вату"? Рецепт очень прост и незатейлив: День Независимости Украины, зрелищный военный парад, патриотический марш защитников и успешная Крымская платформа.
Ну что, уже чувствуете запах жареного? Итак! Готовьтесь поднимать боевой дух и смеяться, потому что вас ждет оптимистино-боевой выпуск "без цензуры" от Богдана Буткевича.
Пока мы дискутировали о том, нужно ли масштабно праздновать 30 лет Независимости, вручать ордена и пускать технику по Крещатику, у врагов Украины как здесь, так и за поребриком, не на шутку пылало.
Топ комментарии
+33 Омерзительный
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+25 Підлога Маккартні
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+14 Fizko Kyiv
показать весь комментарий25.08.2021 17:08
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- Василий Иванович, я муху кочергой убил!
- А где ты, Петька, кочергу взял?
- Да у печки стояла.
- Значит так, Петька, ещё раз мои носки без спросу возьмешь - я твои штаны на куски изломаю!
все, панове, ніякої незалежності в нас більше нема! прапаганднони абнулілі!
а то шо по подобию сотворил - так стесняюсь спросить - почему Боб - "оН", а не "онО" тогда, а?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!