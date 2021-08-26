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"Шахтер" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов в матче с "Монако". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с "Монако" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по итогам двух поединков вышел в групповой этап.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд после победы в первой игре (1:0).

Видео MEGOGO СПОРТ

Первый тайм получился провальным для украинского клуба - "Монако" забил дважды усилиями Бен-Йеддера. После перерыва ситуация не слишком изменилась, но на 74-й минуте Марлос сократил отставание точным ударом в нижний угол.

С учетом отмены правила выездного гола команды продолжили борьбу в овертаймах. Судьбу путевки в группу ЛЧ решил эпизод во втором овертайме на 114-й минуте, когда Мудрик делал передачу в центр штрафной, а мяч от ноги Агилара залетел за спину вратарю и принес "горнякам" ничью.

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Результат поединка в Харькове позволил "Шахтеру" пройти "Монако" по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле (Турция).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Смотрел игру, из-за отсутствия альтернативы, по русскому тв. Кроме победы, обрадовал взрыв москальских пуканов) смотрите Футбик по рус тв) испытаете двойное удовольствие)
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26.08.2021 02:15
+9
Не матч,а какой-то трэш. С отменой правила выездного гола повезло.
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26.08.2021 01:47
+7
А еще в двойне приятно ,что прошли команду ,которой владеет на две трети газпромовские питарасы.
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26.08.2021 08:05
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Ура!
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26.08.2021 01:37 Ответить
Не матч,а какой-то трэш. С отменой правила выездного гола повезло.
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26.08.2021 01:47 Ответить
Мудрика в збірну!!!
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26.08.2021 01:55 Ответить
ФК Валидол (а как иначе?) тока смог пройти мощный Монако) и это здорово)
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26.08.2021 01:58 Ответить
кроти весь динамівський сортір на НСК виїли
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26.08.2021 01:59 Ответить
"Шахтер" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов в матче с "Монако" - Цензор.НЕТ 7234
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26.08.2021 02:04 Ответить
Смотрел игру, из-за отсутствия альтернативы, по русскому тв. Кроме победы, обрадовал взрыв москальских пуканов) смотрите Футбик по рус тв) испытаете двойное удовольствие)
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26.08.2021 02:15 Ответить
А что за херня с трансляцией,не подскажешь?И где именно на раше смотреть?
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26.08.2021 06:50 Ответить
Трансляции ЛЧ в Украине выкупило мегого. Смотреть можно на gooool.tv где можно смотреть как в броузере так и в AceStream приложении.
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26.08.2021 09:36 Ответить
Спасибо
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26.08.2021 09:39 Ответить
Только не получается,пишет соединение не конфиденциальное и дальше никак
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26.08.2021 11:49 Ответить
купи подписку кинопаб там за 300 грн на пол года есть футбол 1.2.3и по парашенским матч тв показывают+ фильмов полно и новинки и в 4 к а то неше свит тв с мегого зажрались
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26.08.2021 12:55 Ответить
Смотрел по матч тв, украинские футболы не показывают еврокубки в этом сезоне.
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26.08.2021 17:12 Ответить
А еще в двойне приятно ,что прошли команду ,которой владеет на две трети газпромовские питарасы.
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26.08.2021 08:05 Ответить
ну, не газмпромовские. там спонсор некий рыболовлев, который в 90х наворовал добра у руцкава нарота, в нулевых поделился с кремлевскими и теперь красиво тусуется по мерзким Гейропам, картины-дворцы покупает. в рашку - ни ногой
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26.08.2021 13:11 Ответить
Среднестатистический болельщик в Украине лишен возможности смотреть Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций.. да чего там даже Премьер Лигу Украины ( не все могут). Позорище. ( так и хочется написать не патриотичное " что даже в СССР такого и представить нельзя было", и то что даже люди более продвинутые с наличием компа и интернета вынуждены рыскать по рашен сайтам что бы посмотреть украинские команды, и то если честно это не всем удается) Вот такая сэ- ля- ви. С каждым годом все это становится все более не доступно. В связи с этим популярность футбола будет только падать, и не за горами когда она достигнет популярности " украинского хоккея". В общем чего болеть за клубы если ты не можешь их смотреть. За то ахметовские каналы стали показывать "первую лигу", "чемпионат Турции" и т.д. УРЯ !!!
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26.08.2021 09:41 Ответить
Ахметовские каналы показывали в полном объеме и в одном пакете УПЛ и еврокубки. Но поскольку каналы ахметовские, это многим не нравилось. В прошлом году футбольные трансляции выкупило Мегого. УРЯ, закричали все, неахметовское! В итоге оказалось, что для просмотра международного и украинского футбола нужно иметь несколько подписок вместо одной, причем каждая дороже, чем была ахметовская. УРЯ.
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26.08.2021 13:30 Ответить
Отож... паны дерутся, а у холопов чубы трещат... Наше все.
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26.08.2021 13:42 Ответить
адреналин однако !!! .. смотреть росийские Матч тв , 1, 2, 3 на 36 градусе кто см спутниковое , как альтернатива четыре кан Арена спорт сербии на 1.9 е в кодировке тандберг , там бесплатно !! наши милиардеры цуки зажрались так шо лишили народ любого просмотра !
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26.08.2021 07:34 Ответить
Та то так.. Но у людей не у всех спутниковое, не у всех интернет возможности ( хотя и там что то найти ну очень проблематично), те каналы что в кабельном ( ахметовские) перешли на трансляцию " первой лиги" и турецкого чемпионата.. Блин горелый. Среднестатистического украинца лишили возможности смотреть Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, даже Премьер лига Украины не всем доступна ( разделенная между Футбол 1, Футбол 2, УНИАН, и т.д.) В общем ж-па. Про хозяев жизни.. и вправду ЦУКИ...Это все просто сведет популярность футбола до популярности " украинского хоккея".
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26.08.2021 09:48 Ответить
не завоевали а вымучили этот выпендреж бразильцев с пасом назад постоянно даже когда доходят до штрафной под натиском петляют аж до голкипера попытка дразнить когда соперник налетает а наши пытаються обыграть с опасными обрезками в своей штрафной вместо того чтобы пассовать и частые потери при этом у нас, подборы выиграл соперник в общей игре
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26.08.2021 08:10 Ответить
монако очень хотело выиграть, но....оно проиграло
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26.08.2021 08:43 Ответить
Хорошо что выиграли. Два представителя от Украины теперь в Лиге чемпионов, но прошли " на тоненького" Вариант что " Динамо" прошло бы сетку отбора ( в случае чего) тоже так сказать вызывает большие сомнения. Ворскла и Колос вылетели с треском от скромных финнов и казахов (плетущихся в хвосте "казахской лиги") Заря с треском провалилась проиграв в первом матче 3 - 0 Рапиду ( с которым в принципе было можно играть), ответный матч.. это так типа , поедем побуцаем мяч. А значит в Лиге Европы Украина вообще не будет представлена, как минимум пока Динамо или Шахтер в нее не впишутся после вылета из Лиги Чемпионов. Ну да Заря попала в лигу конференций для убогих.. но тоже думаю не надолго. Так шо маемо шо маемо. Но главное даже не это, по сути среднестатистического украинского болельщика лишили возможности смотреть матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, ( возможно даже Лиги конференций), да чего там и премьер лигу Украины смотреть стало не так простою и не всем доступно. В общем позорище. ( как не смешно прозвучит, но подобного даже в СССР не возможно было бы представить) Зато политических каналов у нас ( не смотря на закрытие медведчуковского пула) у нас хоть 24 часа в сутки смотри, куда не переключишь " знакомые все лица"
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26.08.2021 09:34 Ответить
Ну кто то же должен финансировать вьісокие зарплатьі и дорогие трансферьі игроков топ европейских клубов, вот права на трансляцию и продаются втридорого. В Германии тоже не показьівают футбол на бесплатньіх каналах, правда за 15 евро в месяц можно подписаться на D.A.Z.N где транслируют матчи еврокубков и некоторьіх чемпионатов, или SKY за 50 евро в месяц, но там показьівают все, и не только футбол, и не только спорт. А готовьі ли вьі платить такие деньги каждьій месяц поддерживая многомилионную трансферную и зарплатную спираль каждьій решает сам.
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27.08.2021 08:15 Ответить
Оно то так. Но не нужно сравнивать платежеспособность населения Германии и Украины . Кроме того сейчас бесплатного ничего нет. У всех кабельные операторы ( по 50 каналов), интернет - все платное. А футбола посмотреть все равно получается нельзя. Нужно еще и еще что то.
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27.08.2021 08:38 Ответить
Яремчук+Мудрик+Довбик: похоже что-то наклевывается!
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26.08.2021 10:09 Ответить
самий красивий автогол який я коли небудь бачив)
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26.08.2021 13:24 Ответить
Да, украинский футбол по телевизору посмотреть уже нельзя. Зато полно политических ток-шоу с мега-экспертами, часами занимающимися пробуксовкой челюстями без подачи мысли.
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26.08.2021 13:51 Ответить
Зачем мне такая власть при которой в Украине не возможно посмотреть украинские команды по украинским каналам? Футбол стал недоступен. Я плачу за кабельное, за интернет, а теперь еще должен покупать подписку на Мегого. Говорят что по рашенским каналам Матч можно Шахтер посмотреть. Но я вчера там не нашел. Там есть Матч футбол 1,2,3. Это они или есть еще другие? Кто знает, подскажите.
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26.08.2021 14:20 Ответить
Трансляция была на "Матч"
При большом количестве матчей в один день возможны трансляции на перечисленных вами каналах. Кажется я не ошибаюсь - на "Матч Премьер" транслируются все матчи он-лайн одновременно (перекличка).
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26.08.2021 18:31 Ответить
Спасибо.
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26.08.2021 23:50 Ответить
просто чудесное везение...
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26.08.2021 16:20 Ответить
 
 