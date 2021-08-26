"Шахтер" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов в матче с "Монако". ВИДЕО

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с "Монако" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по итогам двух поединков вышел в групповой этап.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд после победы в первой игре (1:0).

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Первый тайм получился провальным для украинского клуба - "Монако" забил дважды усилиями Бен-Йеддера. После перерыва ситуация не слишком изменилась, но на 74-й минуте Марлос сократил отставание точным ударом в нижний угол.

С учетом отмены правила выездного гола команды продолжили борьбу в овертаймах. Судьбу путевки в группу ЛЧ решил эпизод во втором овертайме на 114-й минуте, когда Мудрик делал передачу в центр штрафной, а мяч от ноги Агилара залетел за спину вратарю и принес "горнякам" ничью.

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Результат поединка в Харькове позволил "Шахтеру" пройти "Монако" по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле (Турция).