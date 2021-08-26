Елисеев о реакции США из-за нападения на Порошенко: Это сигнал Банковой. Вашингтон такие вещи не пропускает. ВИДЕО

Известный украинский дипломат Константин Елисеев прокомментировал заявление посольства США о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Я приветствую реакцию Соединенных Штатов на этот совершенно непристойный и недопустимый инцидент", – сказал Елисеев в эфире "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.

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Он не исключил, что в ближайшее время произойдут аналогичные реакции со стороны и Европейского Союза.

"Потому что это было воспринято очень болезненно нашими партнерами. И даже Вице-Президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис это сравнил с нападением на Навального в России", – сообщил дипломат.

"Такие вещи, особенно когда речь идет о лидере демократической оппозиции, и о вообще любом гражданине Украины, такие нападения являются абсолютно неприемлемыми", – отмечает Елисеев.

"Поэтому я думаю, это сигнал Банковой, и конечно это очень плохо, что происходит накануне визита президента Зеленского в Вашингтон. Поскольку как вы видите из реакции США, Вашингтон такие вещи не пропускает", – резюмирует Елисеев.

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Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.