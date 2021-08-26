Елисеев о реакции США из-за нападения на Порошенко: Это сигнал Банковой. Вашингтон такие вещи не пропускает. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Известный украинский дипломат Константин Елисеев прокомментировал заявление посольства США о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.
"Я приветствую реакцию Соединенных Штатов на этот совершенно непристойный и недопустимый инцидент", – сказал Елисеев в эфире "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.
Он не исключил, что в ближайшее время произойдут аналогичные реакции со стороны и Европейского Союза.
"Потому что это было воспринято очень болезненно нашими партнерами. И даже Вице-Президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис это сравнил с нападением на Навального в России", – сообщил дипломат.
"Такие вещи, особенно когда речь идет о лидере демократической оппозиции, и о вообще любом гражданине Украины, такие нападения являются абсолютно неприемлемыми", – отмечает Елисеев.
"Поэтому я думаю, это сигнал Банковой, и конечно это очень плохо, что происходит накануне визита президента Зеленского в Вашингтон. Поскольку как вы видите из реакции США, Вашингтон такие вещи не пропускает", – резюмирует Елисеев.
Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.
Пожалуйста, подождите...
І взагалі я думаю, що рахувати треба по першому туру - ото і є настоящий рейтинг підтримки у Порошенка 14% , у Зеленського 30% та й то там більшість молоді що по приколу, бо чекали на Вакарчука котрий навчався в США а він пасонув( може і правильно зробив бо політик з нього ніякий... так двічі "дезертир")
Я наприклад, підтримувала Ігоря Петровича.
Напевно що ні, бо то свої люди.
@es_desna
12 хв
Сьогодні, 26 серпня, о 12.00 в Апеляційному суді мало відбутися засідання по справі генерала Павловського.
Багато небайдужих киян прийшли підтримати бойового генерала, але.... суд, ніби-то, "замінували".
У зв'язку з так званим «мінуванням» засідання перенесене на 6 вересня.
яснили шо я такое и откуда но вопрос повис ответа нет... а вопрос то простой - куда делся или
даже делась целая тема "львовского мусора" она както исчезла одновременно со снятием кан
дидатуры Садового а после выборов уже никто и не вспоминал её даже.... странно както... так
шо там Садовый, подлец эдакий, так и продолжает развозить мусор по стране? наверно стал
мастером маскировки....
львовский спросил
я сильно извиняюсь за версию шо это "самообливание" тут же несколько петеборцев мне объ
яснили шо я такое и откуда но вопрос повис ответа нет... а вопрос то простой - куда делся или
даже делась целая тема "львовского мусора" она както исчезла одновременно со снятием кан
дидатуры Садового а после выборов уже никто и не вспоминал её даже.... странно както... так
шо там Садовый, подлец эдакий, так и продолжает развозить мусор по стране? наверно стал
мастером маскировки....
Почитайте що говорять адепти олігарха на майже весь нарід та зверніть увагу на їхню "культуру та виховання", а також на відсутність інтелекту.
То хіба людина-розумна , то агресивна отара (більшість із них сидять в офісі шефа на вул. Закревського) а звісно ЯКИЙ ПАСТИР така і отара.
Ніколи не підтримуйте їх.!!!
Привертати увагу до основних важливих заслуг Пороха і сприймати спокійно критику промахів. Старатись агітувати а не викликати ненависть.
Ферштейн.
Український народ їм не подобається мліін, не так голосують..
Другого народа у меня для вас нет. Джугашвили.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
А теперь --в спам!
Теперь каждый его шаг будут отслеживать и ЗЕбеня не отмоется. Уже и Байден сказал свое слово, а приписдент, генпрокурор не промычали ничего по этому поводу. В общем\, эти зебанутые дебилы палятся на каждом шагу
зывает малятам телесериал прямо на улице а тем временем всех орущих и спорящих кто кого
чем пообливал, в очередной раз ограбили, на этот раз окончательно забрав себе землю
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/21/673220/ - и пока все заняты целебными облива-
ниями психоделического характера с последующим взаимным говнометанием все теже самые
окончательно и бесповоротно не законодательном уровне закрепят спижженное.
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.