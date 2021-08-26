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Елисеев (311) нападение (2122) Порошенко (19359) посольство (1044) США (23157)

Елисеев о реакции США из-за нападения на Порошенко: Это сигнал Банковой. Вашингтон такие вещи не пропускает. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Известный украинский дипломат Константин Елисеев прокомментировал заявление посольства США о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Я приветствую реакцию Соединенных Штатов на этот совершенно непристойный и недопустимый инцидент", – сказал Елисеев в эфире "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.

Он не исключил, что в ближайшее время произойдут аналогичные реакции со стороны и Европейского Союза.

"Потому что это было воспринято очень болезненно нашими партнерами. И даже Вице-Президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис это сравнил с нападением на Навального в России", – сообщил дипломат.

"Такие вещи, особенно когда речь идет о лидере демократической оппозиции, и о вообще любом гражданине Украины, такие нападения являются абсолютно неприемлемыми", – отмечает Елисеев.

"Поэтому я думаю, это сигнал Банковой, и конечно это очень плохо, что происходит накануне визита президента Зеленского в Вашингтон. Поскольку как вы видите из реакции США, Вашингтон такие вещи не пропускает", – резюмирует Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+46
дело не в порохе а в нападении на бывшего Президента страны , которого обязано охранять УДО (охрану сняли накануне нападения). К тому же, Порох -- лидер оппозиционной партии...
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26.08.2021 09:27
+35
Для наркоші Порох все ще президент і він з ним продовжує воювати. Шизонутий недоумок.
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26.08.2021 09:24
+30
где бы не появились зеленые. к чему бы они не прикоснулись. сразу же возникает густой и устойчивый запах говна
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26.08.2021 09:28
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А скажіть хто прибрав строку Проти Всіх в бюлетенях другого туру?
І взагалі я думаю, що рахувати треба по першому туру - ото і є настоящий рейтинг підтримки у Порошенка 14% , у Зеленського 30% та й то там більшість молоді що по приколу, бо чекали на Вакарчука котрий навчався в США а він пасонув( може і правильно зробив бо політик з нього ніякий... так двічі "дезертир")
Я наприклад, підтримувала Ігоря Петровича.
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26.08.2021 15:40 Ответить
За Зе і 30% забагато, бо до булави треба голови!
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26.08.2021 15:46 Ответить
Я теж. В першому турі голосував за Смєшка, а в другому турі дописав його в бюлетень.
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27.08.2021 10:15 Ответить
Менти, кіберполіція знайдуть "мінера" суду, який міг би сьогодні випустити з-під арешту невгодного зеленським, єрмакам генерала Павловського?
Напевно що ні, бо то свої люди.

@es_desna
12 хв

Сьогодні, 26 серпня, о 12.00 в Апеляційному суді мало відбутися засідання по справі генерала Павловського.
Багато небайдужих киян прийшли підтримати бойового генерала, але.... суд, ніби-то, "замінували".
У зв'язку з так званим «мінуванням» засідання перенесене на 6 вересня.
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26.08.2021 12:31 Ответить
Ежели ПАПа так ненавистен"зелени",что дело и до зеленки доходит,значит верной дорогой идет Петр вкупе с порохоботами..
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26.08.2021 12:41 Ответить
значит верной дорогой идет Петр вкупе с порохоботами.. -прямісінько в дупу
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26.08.2021 14:11 Ответить
смешкова? Гандониха, перелогінься на справжнє ФИО
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26.08.2021 14:18 Ответить
Ти ще з дерева не злізло а вже пробуєш щось гавкати про Доктора Наук Їгоря Петровича Смішко. Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 9750
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26.08.2021 16:08 Ответить
Вы,зебилы,уже в дупе..
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26.08.2021 14:25 Ответить
Скажите кто-нибудь Зеленскому, что чем больше он старается унизить президента Порошенко, тем более ничтожным шутом по-вызову и юмористом для корпоративов в саунах он выглядит. Думаете. Зеленскому падать дальше уже некуда? Ошибаетесь, у него талант по самообСиранию...Он уже прочно вошёл в историю. как неудачник и жалкое, ватное чмурло.
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26.08.2021 12:48 Ответить
А тепер в Одесі його вже вважають і "******" Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 8896
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26.08.2021 21:44 Ответить
ага, ви тепер з куликовим полем братаєтесь?
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26.08.2021 21:59 Ответить
+++++++++++++++++ в бензлколонке ***** --- у нас зеленое чмурло
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27.08.2021 06:00 Ответить
я сильно извиняюсь за версию шо это "самообливание" тут же несколько петеборцев мне объ
яснили шо я такое и откуда но вопрос повис ответа нет... а вопрос то простой - куда делся или
даже делась целая тема "львовского мусора" она както исчезла одновременно со снятием кан
дидатуры Садового а после выборов уже никто и не вспоминал её даже.... странно както... так
шо там Садовый, подлец эдакий, так и продолжает развозить мусор по стране? наверно стал
мастером маскировки....
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26.08.2021 12:53 Ответить
Ти, дурнуватий кацап, мусиш сидіти в бані безвилазно.
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26.08.2021 12:58 Ответить
та я ж не то спрашиваю дядя.... пусть я засланная пукинская какашка я про мусор
львовский спросил
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26.08.2021 13:09 Ответить
А что тебе ,идиоту,ещё объяснять ,если ты при существовании сотен свидетелей,видевших,как гопника менты затащили в офис зекрысы,пытаешься втюхнуть свой заказной бред про "самообладание")
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26.08.2021 13:54 Ответить
"самообливание "
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26.08.2021 13:56 Ответить
Емм, так Садовий кандидатуру не на користь Пороха зняв, а на користь Гриценка взагалі-то! А Гриценко критикував Петю значно більше, ніж Садовий (зараз уже прозрів і Зєлю критикувати почав!)
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26.08.2021 15:31 Ответить
Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 6524 Dima qwe

я сильно извиняюсь за версию шо это "самообливание" тут же несколько петеборцев мне объ
яснили шо я такое и откуда но вопрос повис ответа нет... а вопрос то простой - куда делся или
даже делась целая тема "львовского мусора" она както исчезла одновременно со снятием кан
дидатуры Садового а после выборов уже никто и не вспоминал её даже.... странно както... так
шо там Садовый, подлец эдакий, так и продолжает развозить мусор по стране? наверно стал
мастером маскировки....
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26.08.2021 22:35 Ответить
Почему нас должна интересовать реакция запада, больше, чем наша собственная? Почему молчит пресс-служба Президента, полиция, которую обвинили в том, что она "спрятала" нападающего? Это все плохо. Как и плохо, что нами до сих пор владеет ощущение меншовартості, мы никак не станем на твердь обеими ногами. Нам все время нужны подпорки, мы все время на кого-то оглядываемся, ищем помощи, даже в таких вопросах, в которых легко сами можем справиться. Это и есть отчасти то, о чем недавно сказала лидер Эстонии, о чем сказал Ющенко. Мы не способны самостоятельно справиться даже с несложными вопросами. Молчание официальных лиц - тоже плохо, так же, как и само нападение. Мы ждем ответа. Общество интересуется кто этот нападавший человек, какие преследовал цели, кто был заказчиком нападения на Порошенко?
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26.08.2021 13:07 Ответить
кацаров тоже не интересует реакция цивилизованного мира -поэтому и сидят под санкциями за свой беспредел
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26.08.2021 13:57 Ответить
тут, на сайті, є інфи від колишнього заст. голови СБУ, нині депутата Київради Віктора Кононенка. Можеш знайти їх і на сайті Прямого, там навіть відухи. є. Так от, там - чиста інфа про те, що то за придурок, який зеленив. В двох словах: наркоман, тітушка, агент ментів.
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26.08.2021 14:16 Ответить
Если Елисеева покрасить-будет похож на Обаму)
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26.08.2021 14:22 Ответить
А если тебя то на нелоха.
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26.08.2021 14:26 Ответить
Шановний НАРОДЕ УКРАЇНИ!
Почитайте що говорять адепти олігарха на майже весь нарід та зверніть увагу на їхню "культуру та виховання", а також на відсутність інтелекту.
То хіба людина-розумна , то агресивна отара (більшість із них сидять в офісі шефа на вул. Закревського) а звісно ЯКИЙ ПАСТИР така і отара.
Ніколи не підтримуйте їх.!!!
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26.08.2021 14:48 Ответить
))))и это строчит ,дегенератка,которая в 2019м поддержала пуйло,выбрав ,в воюющую страну с кризисной экономикой,главнокомандующего "рассмеши комика"
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26.08.2021 14:51 Ответить
За що він тільки вам платить? За те що ви його закопуєте... Може Деякі люди і проголосували за ПС та Пороха так ви ж їх називаєте Біологічним Сміттям і .... наф нам така влада..якщо 73% Українців для них біо сміття.?
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26.08.2021 15:13 Ответить
вас 73% из 40% -нечего лапшу всем вешать,а теперь вообще почти не осталось.А то что вы поддержали пуйло и специально ослабили воюющую страну ,что б ее легче было захватить-факт,от которого не отмоетесь
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26.08.2021 15:20 Ответить
Ви дійсно не розумієте, що справа не в тому, що 73% не проголосували за Пороха в 2019, а в тому, що з усіх альтернатив вибрали найбільш недолугу?
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26.08.2021 15:33 Ответить
А що на Вашу думку повинні прихильники Порошенка робити стосовно таких як Ви прихильників так званих "слуг" - просити у Вас вибачення за те що Ви до влади не просто ідіотів привели а хапуг з ідіотами в одній особі ? До схожих на Вас як не звертайся і не пояснюй - вам хоч на голові кілок теши , все мантру повторюєте про світле ЗЕмайбуття Ви ж навіть у пості своєму пишете казна про що - яка ПС у Пороха ? може Вам і "какая разніца" , як і вашому обранцю , але ПС і ЄС трішки по-різному пишеться , читається і розуміється
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26.08.2021 18:21 Ответить
Партия Солидарность зовсім недавно стала називатись Європейська Солидарність, а розумні прихильники Пороха (не ботяри з Вул Електротехнічної 11грн строка) якщо хотять допомогти то повинні показати чемність і повагу до всіх громадян України незалежно від того хто за кого голосував у Демократичній країні на Демократичних виборах!
Привертати увагу до основних важливих заслуг Пороха і сприймати спокійно критику промахів. Старатись агітувати а не викликати ненависть.
Ферштейн.
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26.08.2021 19:36 Ответить
Ніхтферштеєн До чого тут заслуги Порошенка якщо вас усіх ковбасить від критики бездарності зеленого чуда ? Міг написати розлого , але буду економити кошти з вулиці Електротехнічної (((( тому коротко : "Горбатого могила виправить" - продовжуйте і далі чекати вибачень інших за дурість вашу ((( Вклався у 44 гривні))))
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26.08.2021 21:05 Ответить
ну тоді насолоджуйтесь 14% та своєю жовчю (
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26.08.2021 21:13 Ответить
Я маю інші смаки аніж 14 % тому насолоджуватимуся твоєю кровушкою , жовч гіркувата ((((
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26.08.2021 21:19 Ответить
а що роблять з комариками знаєш?

Український народ їм не подобається мліін, не так голосують..

Другого народа у меня для вас нет. Джугашвили.
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26.08.2021 21:28 Ответить
Це ти і тобі подібні український народ ? ви п"явки на його тілі а знаєш що із п"явками роблять як вони присмокталися ? "голосувальниця" нещасна .
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27.08.2021 10:55 Ответить
Йо-мое,по 11 грн.строка....10 строк-вже сотня.....А як оцінюються іменні лайки та відповіді --я стільки писав,і все на ..ентузизізьмі.., а так вже ,мабуть, на нову куртку на зиму заробив би... Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 3052
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26.08.2021 21:35 Ответить
Дима, могу тебя огорчить, но я трохы ворона , кому між одиницями не поставила , а ти подумав що цей патологічно скупий Пан , кине більше ніж кісточку Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 886
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26.08.2021 22:35 Ответить
Пані Ганно,так що- по 1.1грн? Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 3021,тоді краще від душі просто писати.........
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27.08.2021 07:18 Ответить
А я мабуть на 2 курткі , шкіряні...🤔 🤫🤣.... Боти тут міняються як у новинах Накриють якийсь «кал 💩центр» зі школотою....
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26.08.2021 23:59 Ответить
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 15:45 Ответить
ну біля ДБР на машині танцював сам Боцман Коротких, йому зразу ж поц дав громадянство України. Боцман великий кореш Авакова молодшого і одночасно агент КГБ Білорусії. Це підлянка від подоляка. у 2013 році в нього була такаж ідея з БРДМом, на якому намалювали зайця схожого на Яценюка, а сам міністр МВД реготав на даху будинку, замаскувавшись темними окулярами. Сцикуни.
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26.08.2021 16:10 Ответить
Если я правильно понимаю, сразу после задержания он говорил, показывая на полицейских в форме, вы сами сказали мне сделать это. Допустите к задержанному журналистов, немедленно.
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26.08.2021 15:52 Ответить
Хватит того ,что его потащили менты в офис зекретина ,а не в полицию -при сотне свидетелях
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26.08.2021 16:11 Ответить
та то загосп набиває собі ціну. А як сиділи перед Санду в Грузії, пятеро проти одної -завгосп хотів щось сказати, поц образився. А Санду їм вилила на голову всю свою жовч. Потім навіть Козак особисто літав на годинку в Кишинев через Чауса. А пятірочка сиділа як двійочники. Так хотіли привязати Чауса до Пороха, як Байдена молодшого. Нічого не вийшло, все як завжди завершилось позорищем. А вони ще хочуть в Америку -оплот демократії. А буде класно-приклеять носи, напялять блазнівські чепчики і вперед танцювати в овальному кабінеті.
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26.08.2021 15:59 Ответить
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
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26.08.2021 17:59 Ответить
ага там Кононенко -2 ще розповідає хто ввів моду обливать зеленкою та кидати людей в сміттєві баки, де і який срок мотають порохоботи обливавші зеленкою Вілкула та багато інших, не верещіть якщо вашого сивочолого чого доброго (чи поганого)ще й в сміттєвий бак закинуть , це ж ви навчили та ваші методи.
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26.08.2021 22:08 Ответить
100% відсотків правда - драпали швидше конь та грань через хранцію у Ізраїль.... от ба Ізраїль не видає політичних..... Кловун це лялька - там в голові тирса .... А от соєіди дуже хитрі..... Як там діточки у Лондоні.... та найстарший на якого бізнес переписан.... Спамте))))
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27.08.2021 00:03 Ответить
і вілкула, і допкіна зеленкою обливали нацсуки сабакова. Аваков і мав би і розслідувати ці напади. А от сміттєконтейнерна люстрація... ну, там так, були всі, і наші також "допомогали", було... Але всі ці ********* і дрібні злочини має розслідувати поліція, так що всі претензії - до Авакова!
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27.08.2021 10:31 Ответить
Неужели Петро не может нанять бойцов которые будут выбивать зубы тем кто только приблизится к 7 ПРЕЗИДЕНТУ?
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26.08.2021 18:30 Ответить
Всю методичку переписал, набутылочник?
А теперь --в спам!
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27.08.2021 01:04 Ответить
Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 1060
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26.08.2021 19:28 Ответить
Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 780
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26.08.2021 19:29 Ответить
Теперешний Вашингтон кинул своих граждан в занятой талибами стране ,а вы про Порошенко ******** зеленкой .
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26.08.2021 21:47 Ответить
Ха-ха на 3 мільярди податків з чемних платників.... Раджу передивитись Фарергейт 911
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27.08.2021 00:05 Ответить
тут и коню понятно что это заказуха от офиса шимпан-зе ---- это чмурыло даже в речи перед парадом унизил ПОРОШЕНКА не вспомнив про пятого . как вроде его и не было --- убрали трех телохранителей перед маршем ---- уши ослиные просто торчат с банковой --- и вот такое мелкое . мстительное ничтожество зебуины выбрали президентом ---- ганьба . больше добавить нечего
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27.08.2021 06:14 Ответить
У Пороха очень грамотные юристы. И не только, а все его избиратели. Поэтому, уже начали разматывать по-минутно. Почему поменяли маршрут хотьбы патриотов и направили его под мостом, с которого убрали полицаев и с которого была проведена первая атака на Пороха, с моста бросали куринные яйца и зеленку. Не попали. Потом убрали охрану из УДО, перед тем когда этот наркоша бросал зеленку. Куда отвели нападавшего? В ОПу, под защитой полицаев. А вечером по Прямому канале показали, что этого нарика обнаружили в больнице по месту проживания. Его привезли с Киева в стельку пьяного и поместили в больницу.
Теперь каждый его шаг будут отслеживать и ЗЕбеня не отмоется. Уже и Байден сказал свое слово, а приписдент, генпрокурор не промычали ничего по этому поводу. В общем\, эти зебанутые дебилы палятся на каждом шагу
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27.08.2021 08:02 Ответить
Ага, Байдену зараз якраз до цього. Ну дуже він озабочений обливанням Порошенка зеленкою. ))
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27.08.2021 10:19 Ответить
в Байдена є кому відслідковувати ситуацію, і доповідати, і готувати його до рандеву.
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27.08.2021 21:33 Ответить
Так что не ясно? Весь парад делали для того чтобы Петю зелёнкой облить.
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27.08.2021 08:13 Ответить
а теперь о главном - и пэтя и зюзя это та же самая система олигархического директората пока
зывает малятам телесериал прямо на улице а тем временем всех орущих и спорящих кто кого
чем пообливал, в очередной раз ограбили, на этот раз окончательно забрав себе землю
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/21/673220/ - и пока все заняты целебными облива-
ниями психоделического характера с последующим взаимным говнометанием все теже самые
окончательно и бесповоротно не законодательном уровне закрепят спижженное.
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27.08.2021 08:19 Ответить
Ну облили пороха зеленкой и шо?? Прямо целую волну подняли, до янки аж долетело... Какое их собачье дело по большому счету?? Целое событие за все празднование дня независимости. Облили, значит есть за что.
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27.08.2021 09:43 Ответить
Гей, порохоботи, з вашого Шефа 1грн 10 коп за те, що я майже одна витягла "замєтку про вашєго мальчика" в ТОПову Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає - Цензор.НЕТ 2367
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27.08.2021 15:46 Ответить
Влада не зацікавлена розслідувати напад на Петра Порошенка на День Незалежності
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.
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31.08.2021 15:47 Ответить
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