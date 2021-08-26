Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России. Однако работа Украины в данном направлении продолжается.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.
"Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России", - заявил Кулеба.
Отметим, на 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.
Топ комментарии
+6 Tema9
показать весь комментарий26.08.2021 12:00
+6 Igor Budnik b2adf589
показать весь комментарий26.08.2021 12:04
+5 Герхард
показать весь комментарий26.08.2021 12:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.
Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
Это ж не больницам помогать или ВСУ за свой счет поддерживать.
1) Какая программа действий рассмотрена?
2) что принято и какая страна(ы) и Украина что будут делать?