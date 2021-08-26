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рекорд (240) самолет (3325) АН (62) Мрия (67)

Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт Шоу-бизнес

Восемь сильнейших украинских стронгменов смогли сдвинуть с места легендарный самолет АН-225 "Мрія", протянули его 4 метра 30 сантиметров и установили мировой рекорд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рекордного результата спортсменов опубликовали в соцсетях.

 Историческое событие произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+26
новость супер!
но я мечтаю, что бы 8 сильнейших следаков НАБУ сдвинули Каломойского, Ахметова, Боголюбова, Григоришина, Новинского до тюрьмы на пожизнено..
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26.08.2021 13:30
+23
​На Донбассе украинский боец в одиночку уничтожил 5 наемников из РФ. Четверг, 26 августа 2021, 11:26

https://apostrophe.ua/news/society/2021-08-26/na-donbasse-ukrainskiy-boets-v-odinochku-unichtojil-5-naemnikov-iz-rf/242253
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26.08.2021 13:26
+6
Вот им делать то нехрен Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 293
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26.08.2021 13:27
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​На Донбассе украинский боец в одиночку уничтожил 5 наемников из РФ. Четверг, 26 августа 2021, 11:26

https://apostrophe.ua/news/society/2021-08-26/na-donbasse-ukrainskiy-boets-v-odinochku-unichtojil-5-naemnikov-iz-rf/242253
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26.08.2021 13:26 Ответить
А лижет, потому что может Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 1507
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26.08.2021 13:28 Ответить
Вот им делать то нехрен Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 293
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26.08.2021 13:27 Ответить
так пусть вместо "Мрии" грузы возят, дыбилы ! Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 2763
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26.08.2021 13:29 Ответить
мерины ! Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 5841
в яблоках ! Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров - Цензор.НЕТ 5841
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26.08.2021 13:30 Ответить
Ага. А к балеринам прицепить генератор, пусть электричество вырабатывают, а не даром крутят фуету.
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26.08.2021 14:56 Ответить
теперь пусть слепят варэнык на 300 тонн.....идиоты....уже стыдно становится за то,во что превращают Украину
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26.08.2021 19:12 Ответить
новость супер!
но я мечтаю, что бы 8 сильнейших следаков НАБУ сдвинули Каломойского, Ахметова, Боголюбова, Григоришина, Новинского до тюрьмы на пожизнено..
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26.08.2021 13:30 Ответить
там одни дрыщи.
Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів - Цензор.НЕТ 8713
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26.08.2021 13:38 Ответить
Протянули бы Украину в НАТО.
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26.08.2021 14:07 Ответить
И обязательно Медведчука и Порошенко, они из той же компании
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26.08.2021 14:57 Ответить
вирастюковщина
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26.08.2021 13:30 Ответить
Да на них пахать надо!
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26.08.2021 13:33 Ответить
Вот так тренеруются, витаминки пьют и в 50 лет в ящик. А то и раньше сердечко отказывает.
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26.08.2021 13:34 Ответить
Не країна, а балаган якийсь.
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26.08.2021 13:38 Ответить
это вы не видели, как развлекаются ирландцы, шотландцы и прочие всякие англичане с французами и немцами ))
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26.08.2021 13:49 Ответить
А "депутат" там теж був?
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26.08.2021 13:47 Ответить
неуместно слово "легендарный" - таковым например возможно был .... ну например Тор - легенды есть? да. Тора нет? да/нет. А самолет - вот он - так что за такие "легенды" о нем сложил и кто(что за дурак)?
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26.08.2021 13:53 Ответить
..рекорд из разряда пожирания хотдогов на время
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26.08.2021 14:06 Ответить
А спроектировать и построить новый АН-227? Или хотя бы достроить второй АН-225? Разуму хватит?
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26.08.2021 14:12 Ответить
Лимит времени был 1 минута, судя по хронометражу
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26.08.2021 14:29 Ответить
Хай би крутили лопаті генератора на ГЕС. Хочь якось користь....
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26.08.2021 14:47 Ответить
Чудовий рекорд - такі новини з України пройдуть тепер світовими ЗМІ, і це позитив для іміджу країни, звичайно.
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26.08.2021 15:00 Ответить
Серйцозно?!!! Ну кинеш нам ссилку хоч на одне світове змі з цею новиною, і ми теж порадіємо.
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26.08.2021 15:18 Ответить
А в чём новый рекорд самолёта ? Он что, стоял на тормозах ?
Всё равно это рекорд спортсменов.
А самолёт ставит рекорды, поднимая грузы на высоту, или перевозя их на расстояние.
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26.08.2021 15:16 Ответить
Ти дивись,що роблять!.Дай хлопцям точку опоры,они и Землю перевернут куме.
-Так.А в экзоскелетах,вони цю Мрию,як повiтряного змiя у небо запустят.
-Так.Козацькому роду нема переводу.Ну будьмо куме
Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів - Цензор.НЕТ 8594 Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів - Цензор.НЕТ 2557
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26.08.2021 15:35 Ответить
интересно конечно) лучше бы пробовали сдвинуть с места огромный ротор и сгенерировали немного энергии.
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26.08.2021 16:35 Ответить
это тупость так как толкать оно ж на колесах
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26.08.2021 17:07 Ответить
краще б плуг тягали.
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26.08.2021 18:18 Ответить
Экономику надо так двигать, а не самолет!
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26.08.2021 20:10 Ответить
Дом на Банковой пусть сдвинут.
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26.08.2021 20:55 Ответить
До Вірастюка підтягуються ще 8 потенційних законотворців. Треба ще пошукати факірів та шаблековтачів.
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26.08.2021 21:39 Ответить
 
 