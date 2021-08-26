Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров. ВИДЕО

Восемь сильнейших украинских стронгменов смогли сдвинуть с места легендарный самолет АН-225 "Мрія", протянули его 4 метра 30 сантиметров и установили мировой рекорд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рекордного результата спортсменов опубликовали в соцсетях.

Историческое событие произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

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