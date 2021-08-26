10 786 35
Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт Шоу-бизнес
Восемь сильнейших украинских стронгменов смогли сдвинуть с места легендарный самолет АН-225 "Мрія", протянули его 4 метра 30 сантиметров и установили мировой рекорд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рекордного результата спортсменов опубликовали в соцсетях.
Историческое событие произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле.
Топ комментарии
+26 Шрек Баблокат
показать весь комментарий26.08.2021 13:30
+23 Беларусь
показать весь комментарий26.08.2021 13:26
+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.08.2021 13:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://apostrophe.ua/news/society/2021-08-26/na-donbasse-ukrainskiy-boets-v-odinochku-unichtojil-5-naemnikov-iz-rf/242253
в яблоках !
но я мечтаю, что бы 8 сильнейших следаков НАБУ сдвинули Каломойского, Ахметова, Боголюбова, Григоришина, Новинского до тюрьмы на пожизнено..
Всё равно это рекорд спортсменов.
А самолёт ставит рекорды, поднимая грузы на высоту, или перевозя их на расстояние.
-Так.А в экзоскелетах,вони цю Мрию,як повiтряного змiя у небо запустят.
-Так.Козацькому роду нема переводу.Ну будьмо куме