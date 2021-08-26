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Кабмин вовремя передаст ВР проект госбюджета на 2022 год, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Правительство вовремя передаст Верховной Раде законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно законодательству, его нужно внести не позднее 15 сентября.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Шмыгаля.

"Уже скоро правительство утвердит и передаст Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Подать то подаст... но насколько адекватным будет проект?
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26.08.2021 14:49 Ответить
Если посмотреть на поступления в бюджет этого года, там цифры очень хорошие, так что посмотрим.
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26.08.2021 14:53 Ответить
Вот почему Украину нельзя победить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
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26.08.2021 14:57 Ответить
Сам ти , Шмигаль, передаст.
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26.08.2021 14:59 Ответить
Пусть гоги передаст.
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26.08.2021 16:55 Ответить
 
 