Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках. ВИДЕО

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Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках. ВИДЕО
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Белорусские и российские военные организовали во время танкового биатлона в подмосковном Алабино небольшую постановку по мотивам балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на площадке полигона в Алабино синхронно двигались танк и боевая машина десанта армии РФ. Затем выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров. Молодые люди были одеты в комбинезоны танкистов, девушки появились в пачках и пуантах. Солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из "Лебединого озера". В конце партнеры достали из танковых ящиков по букету цветов, после чего балерины залезли обратно в люки.
Фрагмент танца на танках опубликован в соцсетях.
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+60 Роман с камнем
показать весь комментарий26.08.2021 16:15
+49 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+39 Роман с камнем
показать весь комментарий26.08.2021 16:16
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тюрматанк !"
для кого делался продукт-те и хавают
а запад всё жалеет..- чем 140млн лаптей кормить..- чине (китаю) отдайте- та откормит лаптей)))
https://www.youtube.com/watch?v=2HWs9JRv3Yo
Москалі традиційно придурасти...
В Волгограде жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили современный боевой танк.
Боевая машина одиноко стояла посреди заросшего сорняками поля, пишет «v1.ru».
Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охранялся, но пока (?) не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа.
Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. В пресс-службе Южного военного округа, танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.
- Танк не брошен, - заявили в ведомстве. - Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут.
небезпечно скажена кацапо-орда,що потребує міжнародної ізоляції.
это они могут и даже повторить могут...
...
Всегда пожалуйста!
Несподіваний тактичний хід! )) Але якщо не спрацює, то навідник Снайперченко до скону пам'ятатиме біленькі труселя на акації.