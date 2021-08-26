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Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес

Белорусские и российские военные организовали во время танкового биатлона в подмосковном Алабино небольшую постановку по мотивам балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на площадке полигона в Алабино синхронно двигались танк и боевая машина десанта армии РФ. Затем выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров. Молодые люди были одеты в комбинезоны танкистов, девушки появились в пачках и пуантах. Солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из "Лебединого озера". В конце партнеры достали из танковых ящиков по букету цветов, после чего балерины залезли обратно в люки.

Фрагмент танца на танках опубликован в соцсетях.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+60
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 4411
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26.08.2021 16:15
+49
Кацапы больные животные
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26.08.2021 16:09
+39
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 5865
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26.08.2021 16:16
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Писець х....лу.
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26.08.2021 16:09 Ответить
Если вспомнить 80-е годы- в тот момент, когда Лебединое озеро доминировало на ТВ это символизировало, что очередной генсек почил в бозе, получается весьма оригинальный намёк. Ждём продолжения. Интересно: танкистов не разжалуют за намёк?
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26.08.2021 16:26 Ответить
Ждем. На всех каналах РФ.
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26.08.2021 18:26 Ответить
Шойгу натякає, що буде якщо він не виграє вибори мирно
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26.08.2021 16:28 Ответить
Это просто клиника какая -то, чессно слово! Скрепный балет на танках. У них уже все через такни, искандеры, кровь и смерть. Скоро публичные скрепные роды на танках будут устраивать, типа шоб личинка была патриотом. Дебилы бл....
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26.08.2021 16:39 Ответить
До путчу готуються?
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26.08.2021 16:43 Ответить
Там ещё и белорусские танки были.Таракан тудаже? "РЕПЕТИЦИЯ"!
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26.08.2021 17:32 Ответить
"твой дом - тюрма танк !" Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5140
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26.08.2021 18:11 Ответить
Кацапы больные животные
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26.08.2021 16:09 Ответить
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 8840
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26.08.2021 16:12 Ответить
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 4411
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26.08.2021 16:15 Ответить
https://major7007.livejournal.com/1274217.html
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26.08.2021 17:34 Ответить
Рівень 95 кварталу.
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26.08.2021 16:09 Ответить
так потому на расейке и аншлаг 95 квартала всегда Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8771.
для кого делался продукт-те и хавают
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26.08.2021 16:38 Ответить
ага, и в процессе потеряли один танк на мусорке (см вчерашние новости)
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26.08.2021 16:10 Ответить
та то он себе там балерунскую пачку б\у шукал Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5073.и пуанты.
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26.08.2021 16:39 Ответить
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 5865
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26.08.2021 16:16 Ответить
Танки і балет.... колись це вже було на расії. Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 6776
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26.08.2021 16:11 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 9009 Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8591
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26.08.2021 17:59 Ответить
там еще не раз повторится, если её (рашку) не рассыпать на шмотья...
а запад всё жалеет..- чем 140млн лаптей кормить..- чине (китаю) отдайте- та откормит лаптей)))
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27.08.2021 00:25 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 9973
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26.08.2021 16:23 Ответить
Хоспаде.
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26.08.2021 17:31 Ответить
Москали, то хвори люди
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26.08.2021 16:15 Ответить
Платят дань Кадырову, а балеты называют имперскими)))
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26.08.2021 16:17 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4226
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26.08.2021 16:23 Ответить
Пийте на здоровля )))))

Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4684
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26.08.2021 16:37 Ответить
слышишь,чорт баный,а почему вы все на улице перед кавказцами ягнята,а тут - витязи былинные ? давно на бутылке не сидел,чмырдяй курносый ?
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26.08.2021 17:07 Ответить
привет из крутого Крыма
https://www.youtube.com/watch?v=2HWs9JRv3Yo
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26.08.2021 17:09 Ответить
Это что такое? Фуу.
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26.08.2021 16:18 Ответить
Кожній балерині по букету із гімна. Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8489
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26.08.2021 16:19 Ответить
Придурасти....
Москалі традиційно придурасти...
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26.08.2021 16:21 Ответить
Бедный Чайковский!
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26.08.2021 16:22 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 319Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4633Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 1535Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5214Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4318

В Волгограде жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили современный боевой танк.
Боевая машина одиноко стояла посреди заросшего сорняками поля, пишет «v1.ru».
Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охранялся, но пока (?) не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа.
Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. В пресс-службе Южного военного округа, танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.
- Танк не брошен, - заявили в ведомстве. - Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут. Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 7523
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26.08.2021 16:30 Ответить
Точно больные животные
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26.08.2021 18:52 Ответить
вони всi хворi на голову...
небезпечно скажена кацапо-орда,що потребує міжнародної ізоляції.
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 1494
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26.08.2021 16:34 Ответить
танки и балет... совместить не совместимое!
это они могут и даже повторить могут...
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26.08.2021 16:35 Ответить
Балерины счастливы наверное
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26.08.2021 18:29 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 3553

...
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26.08.2021 16:37 Ответить
Поговорка москалей"Хорошо там,где нас нет"приобрела новый смысл.Действительно,хорошо там,где нет москалей Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 3002
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26.08.2021 16:40 Ответить
Лебедине озеро, як символічно! Комусь готуватись в мавзолей
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26.08.2021 16:46 Ответить
Вы правы - скоро кремлёвскую крысу или отравят, или удавят....
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26.08.2021 16:49 Ответить
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 619
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26.08.2021 16:46 Ответить
Медицина считает, что такое уже не лечится....
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26.08.2021 16:46 Ответить
Зовсім розумом тронулись ! І дійсно бідний П. І. Чайковський і все балетне мистецтво! Це ж навіть психічно хворі до такого не додумаються !
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26.08.2021 16:50 Ответить
Это они так тонко намекают на грядущий железный капут?
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26.08.2021 16:54 Ответить
це вони лукашєнка троллять
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26.08.2021 17:14 Ответить
Помнят, сук@, 91-й год. )))))

Всегда пожалуйста!
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26.08.2021 18:01 Ответить
Мужик явно не балерина. Хорошо что с танка не уронил.
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26.08.2021 18:18 Ответить
Дно не заканчивается нигде!
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26.08.2021 18:42 Ответить
Боюсь это только начало, скоро этим недодумкам само дно стучать будет!
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26.08.2021 18:52 Ответить
... по танку бе-е-егалі клопи по танку бе-е-егалі клопи туди-сюди, і та-та-та-та-а-а!
Несподіваний тактичний хід! )) Але якщо не спрацює, то навідник Снайперченко до скону пам'ятатиме біленькі труселя на акації.
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26.08.2021 18:58 Ответить
хорошо бы в тот момент их достать джавелинами
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26.08.2021 19:26 Ответить
нічого дивного. то млинці з лопати. то памятник з какашок, то балет на танках
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26.08.2021 20:12 Ответить
******
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26.08.2021 22:16 Ответить
маразм крепчал ...
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26.08.2021 23:18 Ответить
Можемо їм підіграти, тут госдєп разом з англійською королевою прислали нам гарні трамбони!
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24.01.2022 19:19 Ответить
 
 