Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане, эвакуируют людей из ближайших сел. ВИДЕО+ФОТО

В Жамбылской области на юге Казахстана произошел взрыв на складе воинской части. Из ближайших сел эвакуируют население. По официальным данным, ранены около 60 гасивших пожар на складе спасателей и военных.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сначала на складе произошло возгорание, следом за ним - взрыв "неустановленных предметов".

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"На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев.

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Сейчас склад гасят военные спасатели на гусеничных спецмашинах. Местные власти сообщили, что ранения при тушении пожара получили 60 человек, 11 из них - военнослужащие, информирует Telegram-канал Qumash.

Причины случившегося выясняет специальная комиссия минобороны.



