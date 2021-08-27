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Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане, эвакуируют людей из ближайших сел. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Жамбылской области на юге Казахстана произошел взрыв на складе воинской части. Из ближайших сел эвакуируют население. По официальным данным, ранены около 60 гасивших пожар на складе спасателей и военных.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сначала на складе произошло возгорание, следом за ним - взрыв "неустановленных предметов".

"На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев.

Читайте: Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие

Сейчас склад гасят военные спасатели на гусеничных спецмашинах. Местные власти сообщили, что ранения при тушении пожара получили 60 человек, 11 из них - военнослужащие, информирует Telegram-канал Qumash.

Причины случившегося выясняет специальная комиссия минобороны.

Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане, эвакуируют людей из ближайших сел 01
Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане, эвакуируют людей из ближайших сел 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+136
кацапи
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26.08.2021 20:03
+72
Совпадение? Не думаю
Как только участились случаи щемления русского языка, так пожалуйста получите.
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26.08.2021 20:07
+64
Казахи начали массово щемить местную русню за неуважение к Казахскому языку. В Казахстане взываются склады боеприпасов.
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26.08.2021 20:14
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Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 3687/
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27.08.2021 00:48 Ответить
...оставьте акынов в пакое. Сваё забыли как Петька под покровом ночи чиркал спичками на наших складах
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27.08.2021 05:08 Ответить
...осенью придёт к власти Гуля (по восточному Гульсара) и посадит всех на кичу
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27.08.2021 05:10 Ответить
...или Гюльчатай.. и как откроет личико, всем мало не покажеться (вроде в петьку винтовку воткнёт)
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27.08.2021 05:15 Ответить
Ищите следы от лаптей
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27.08.2021 06:27 Ответить
Брошенный меч империи или записки потенциального шпиона.

Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 6154

достопримечательности в пунктах
Эмба-5,
Аральск-5
и Аральск-6,
Байконур, пустыня Бетпак-Дала с Сары-Шаганским полигоном,
Приозерск, Балхаш-9.
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27.08.2021 07:48 Ответить
почалось
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27.08.2021 08:18 Ответить
Без кацапа не обійшлося
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27.08.2021 08:26 Ответить
рюский мир подкрадывается
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27.08.2021 08:35 Ответить
Казахстан следующий после нас??? я бы на их месте начинал рыть ров на границе с рф и ставить там минные поля....
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27.08.2021 09:50 Ответить
Схоже рф готується до агресії
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27.08.2021 10:18 Ответить
Те,що там попрацювали диверсанти і агентура РФ, можна не сумніватись. Перші склади у нас теж горіли з тактичними ************. Але тоді "наша міліція і СБУ" все прикрили,бо керували їми теж агенти з РФ. Згадую,що члени сімей декотрих диверсантів у нашій військовій формі..відразу або на передодні покинули свої місця проживання. І зараз де? Правильно, на пенсійному забезпеченні в ....РФ.
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27.08.2021 10:19 Ответить
Из всего сказанного я понял только три слова - Ёп твою мать
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27.08.2021 10:50 Ответить
"
Если Москва продолжит проявлять нерешительность и слабость, а Нур-Султан привычную и столь желанную двусмысленность, то это может обернуться большой бедой
Русофобия в Казахстане. Кто говорит на «Языке Майдана»?
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
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27.08.2021 10:50 Ответить
Думаю, наши рассматривали возможность закупки их советского периода "инженерных" боеприпасов, а крот слил. И русняк сыграл на упреждение. И это ж не первый раз в Казахстане.
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27.08.2021 11:42 Ответить
Тут два можливих аспекти: казахи ще політично не готові продати нам совкові ********** з огляду на лаптєстан, і доставка. Теоретично можливо через Туркменистан, Іран, Туреччину, Болгарію, Румунію. Але ж далеко і диверсійно небезпечно.
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27.08.2021 11:52 Ответить
формулировка просто цирк:"Сначала на складе произошло возгорание, следом за ним - взрыв "неустановленных предметов".
что же за "неустановленные предметы" могут взрываться на складе боеприпасов? лампочки наверное.
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27.08.2021 13:34 Ответить
Клятий шоколадний Барига! Вже і казахам встиг насрати! Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 6657
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27.08.2021 13:43 Ответить
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