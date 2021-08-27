Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане, эвакуируют людей из ближайших сел. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Жамбылской области на юге Казахстана произошел взрыв на складе воинской части. Из ближайших сел эвакуируют население. По официальным данным, ранены около 60 гасивших пожар на складе спасателей и военных.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сначала на складе произошло возгорание, следом за ним - взрыв "неустановленных предметов".
"На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев.
Сейчас склад гасят военные спасатели на гусеничных спецмашинах. Местные власти сообщили, что ранения при тушении пожара получили 60 человек, 11 из них - военнослужащие, информирует Telegram-канал Qumash.
Причины случившегося выясняет специальная комиссия минобороны.
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https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
что же за "неустановленные предметы" могут взрываться на складе боеприпасов? лампочки наверное.