Правоохранители расследуют нападение на Порошенко по статье "хулиганство" и пытаются "спасти титушку Пустовгара", - Кононенко. ВИДЕО

Полиция не задерживала мужчину, напавшего на пятого президента Петра Порошенко Пустовгара. Процессуальный статус "подозреваемого", ему также не предоставлен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.

"Напавшего на пятого Президента Украины Петра Порошенко полиция не задерживала, а отпустила "на все четыре стороны", вручив повестку на 27.08. Процессуальный статус "подозреваемого" ему не предоставлен, соответственно, в суд для избрания меры пресечения полиция не обращалась. То есть, лицо, совершившее преступление, спокойно гуляет на свободе, ожидая новых заказов от своих покровителей", - подчеркнул он.

По словам депутата, правоохранители возбудили и расследуют производство по факту хулиганства, однако совершенное преступление имеет все признаки ст 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

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"Мы являемся свидетелями спецоперации "спасти титушку Пустовгара", ведь ст. 296 предусматривает наказание в виде штрафа, а ст. 346 - безальтернативное лишение свободы от 4 до 7 лет. При этом ни я, ни народный депутат Украины Максим Саврасов, как заявители в Печерское управление полиции о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 112, 344, 346 УК, а не допрошены. Наши сообщения о преступлении приобщены к материалам по хулиганству. Поэтому, нашей командой подготовлено обращение в Печерский суд столицы относительно бездеятельности правоохранителей и обязательства их предоставить преступлению реальную правовую квалификацию", - отметил Кононенко.

Депутат рассказал, что Пустовгара 25 августа ночью отправили в родной Козелец, а по дороге напоили водкой. После этого его отправили в местную больницу с диагнозом алкогольная интоксикация и пытаются с него "слепить невменяшку, который не знал, что творил".

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"Вечером 25.08 преступника вернули в столицу, где, по нашей информации, правоохранители инструктируют его по линии поведения и показов, чтобы 296 шла, "как по маслу". Вместе с этим, опасаясь, что с их подопечного не получится хороший актер, подыскивают ветерана АТО, способного "взять на себя" заказ преступления", - добавил он.

Кононенко требует объективного расследования и привлечения к ответственности организаторов и заказчиков преступления.

Депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиский опубликовал также видео, на котором общается с медиками той самой Козелецкой больницы.

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.