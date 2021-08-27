Правоохранители расследуют нападение на Порошенко по статье "хулиганство" и пытаются "спасти титушку Пустовгара", - Кононенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Полиция не задерживала мужчину, напавшего на пятого президента Петра Порошенко Пустовгара. Процессуальный статус "подозреваемого", ему также не предоставлен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.
"Напавшего на пятого Президента Украины Петра Порошенко полиция не задерживала, а отпустила "на все четыре стороны", вручив повестку на 27.08. Процессуальный статус "подозреваемого" ему не предоставлен, соответственно, в суд для избрания меры пресечения полиция не обращалась. То есть, лицо, совершившее преступление, спокойно гуляет на свободе, ожидая новых заказов от своих покровителей", - подчеркнул он.
По словам депутата, правоохранители возбудили и расследуют производство по факту хулиганства, однако совершенное преступление имеет все признаки ст 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
"Мы являемся свидетелями спецоперации "спасти титушку Пустовгара", ведь ст. 296 предусматривает наказание в виде штрафа, а ст. 346 - безальтернативное лишение свободы от 4 до 7 лет. При этом ни я, ни народный депутат Украины Максим Саврасов, как заявители в Печерское управление полиции о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 112, 344, 346 УК, а не допрошены. Наши сообщения о преступлении приобщены к материалам по хулиганству. Поэтому, нашей командой подготовлено обращение в Печерский суд столицы относительно бездеятельности правоохранителей и обязательства их предоставить преступлению реальную правовую квалификацию", - отметил Кононенко.
Депутат рассказал, что Пустовгара 25 августа ночью отправили в родной Козелец, а по дороге напоили водкой. После этого его отправили в местную больницу с диагнозом алкогольная интоксикация и пытаются с него "слепить невменяшку, который не знал, что творил".
"Вечером 25.08 преступника вернули в столицу, где, по нашей информации, правоохранители инструктируют его по линии поведения и показов, чтобы 296 шла, "как по маслу". Вместе с этим, опасаясь, что с их подопечного не получится хороший актер, подыскивают ветерана АТО, способного "взять на себя" заказ преступления", - добавил он.
Кононенко требует объективного расследования и привлечения к ответственности организаторов и заказчиков преступления.
Депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиский опубликовал также видео, на котором общается с медиками той самой Козелецкой больницы.
Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.
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Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.