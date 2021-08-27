РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6242 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Агрессия России против Украины
4 938 23
война (46661) Крым (26016) оккупация (9500) военные учения (3279) Херсонщина (3488) снайперы (437)

Украинские снайперы провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские снайперы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС ВСУ, учения проводились для снайперов из состава подразделений выполняющих боевые задачи на админгранице с оккупированным Крымом.

Снайперы выполняли задания по контрснайперским действиям - выбор позиции, подготовка исходных данных для стрельбы и наблюдение. Бойцы работали в парах. Это дает возможность улучшить уровень коллег в ходе практической стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки "Ночной хищник": дальность прицельного выстрела - 4 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
Але мабудь нізззя, ОПа проти.
показать весь комментарий
27.08.2021 11:55
+15
Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
27.08.2021 11:58
+14
Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
показать весь комментарий
27.08.2021 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
Але мабудь нізззя, ОПа проти.
показать весь комментарий
27.08.2021 11:55 Ответить
недавно застрелили подполковника ВС РФ - это ОПа проты?
показать весь комментарий
27.08.2021 13:24 Ответить
Роман Донік пише, що це фейк від ОП, щоб збити незадоволення українців від майже щоденних вбивств рашистськими снайперами наших військових.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:32 Ответить
Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
27.08.2021 11:58 Ответить
Ой, Саваж, які "клятий папірєднік" закупляв длс ЗСУ. Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 3153
показать весь комментарий
27.08.2021 12:03 Ответить
Ага рошенівськи
показать весь комментарий
28.08.2021 10:49 Ответить
Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
показать весь комментарий
27.08.2021 12:05 Ответить
Нужны прицелы с программным обеспечением опознания лиц.Бо приоритетная цель для снайпера-это командный состав.Поскольку командный состав в курсе,що они приоритетная цель,то носят форму без знаков отличий.Тому такой прицел был бы кстати.Рожа в прицел попала и тебе программа через Миротворец выдаёт Ф.И.О обладателя сюрла.Як вариант Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6633
показать весь комментарий
27.08.2021 12:05 Ответить
кацап, перелогинься
показать весь комментарий
27.08.2021 13:25 Ответить
Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4713
показать весь комментарий
27.08.2021 12:26 Ответить
ДА ну что за бред?
показать весь комментарий
28.08.2021 01:38 Ответить
Нехай опоненти знають, що Українські захисники готові їх зустріти.
показать весь комментарий
27.08.2021 12:27 Ответить



ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵלУкраїнські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429

Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
показать весь комментарий
27.08.2021 12:46 Ответить
Завжди напоготові, молодці, так тримати на відстані лжебратів
показать весь комментарий
27.08.2021 13:51 Ответить
ребята... тренеруйтесь на дамбасе!!!!!!
показать весь комментарий
27.08.2021 13:57 Ответить
А можна так зеленського зняти ?
Набрид вже..
показать весь комментарий
27.08.2021 13:59 Ответить
Всі навчання снайперів треба проводити на Донбасі!!!

показать весь комментарий
27.08.2021 14:50 Ответить
Украине сам Бог велел стать
СТРАНОЙ СНАЙПЕРОВ и снайперских винтовок !
показать весь комментарий
27.08.2021 23:00 Ответить
А кацапи на наших захисниках тренуються.
показать весь комментарий
28.08.2021 10:26 Ответить
Хватит ныть. Наши тоже сопли не жуют.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:12 Ответить
Видео ликвидации снайпера сепаратистов
показать весь комментарий
28.08.2021 12:12 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ НАТО ДОПЛАЧИВАЛА ВОЕННОМУ ЗА КАЖДОГО УБИТОГО РОССИЯНИНА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !)
показать весь комментарий
29.08.2021 19:04 Ответить
Кто Германия будет платить?
Пока что НАТО оплачивает убийство украинцев покупая углеводороды себестоимость которых мизерная по мировым ценам...
показать весь комментарий
29.08.2021 19:09 Ответить
 
 