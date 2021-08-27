Украинская пловчиха Стеценко завоевала для Украины третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала для Украины золотую медаль на 400-метровке вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская спортсменка опередила итальянку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, занявших соответственно второе и третье места.

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