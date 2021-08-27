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Украинская пловчиха Стеценко завоевала для Украины третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт
Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала для Украины золотую медаль на 400-метровке вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская спортсменка опередила итальянку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, занявших соответственно второе и третье места.
Видео UA.Перший.
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+39 marusia klimova
показать весь комментарий27.08.2021 14:41
+18 Frozen
показать весь комментарий27.08.2021 14:49
+18 Анатолий Панасюк
показать весь комментарий27.08.2021 14:55
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Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
А я еще ему говорю- 'Они параолимпийцы, а плавают быстрее меня '
Молодцы!
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