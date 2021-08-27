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Украинская пловчиха Стеценко завоевала для Украины третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала для Украины золотую медаль на 400-метровке вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская спортсменка опередила итальянку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, занявших соответственно второе и третье места.

Видео UA.Перший.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+39
Дякую, Сонечко! Молодець!
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27.08.2021 14:41
+18
Браво.

Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
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27.08.2021 14:49
+18
Бо не тих інвалідами називають.
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27.08.2021 14:55
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Дякую, Сонечко! Молодець!
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27.08.2021 14:41 Ответить
Браво.

Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
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27.08.2021 14:49 Ответить
Бо не тих інвалідами називають.
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27.08.2021 14:55 Ответить
Те саме сказала вчора моя дружина!
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28.08.2021 18:43 Ответить
да, с сыном смотрели как вырывала на последних метрах победу.
А я еще ему говорю- 'Они параолимпийцы, а плавают быстрее меня Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6698 '
Молодцы!
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27.08.2021 14:59 Ответить
Вот умничка!!! Не девушка, а просто золото!
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27.08.2021 15:04 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8143

..
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27.08.2021 15:06 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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27.08.2021 15:23 Ответить
Ну золото, так золото - нам іншого не треба.
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27.08.2021 15:50 Ответить
Молодец Стеценко! Грамотно распределила силы и выложилась по полной. Это тяжело, я знаю. Легкой воды тебе, девочка в дальнейшем! Слава Украине!
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27.08.2021 17:52 Ответить
А спортсменам-инвалидам Украина платит за медали столько же сколько и здоровым? Для инвалидов это была бы хорошая помощь.
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27.08.2021 17:58 Ответить
Браво, ЗОЛОТА РИБКО!!!
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28.08.2021 19:00 Ответить
 
 