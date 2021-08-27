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Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы, как участниц "Ассоциированного трио", со стороны стран Европейского Союза.

Об этом он сказал во время совместного с президентами Молдовы и Румынии брифинга в Кишиневе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

Он также отметил, что "Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно".
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Топ комментарии
+11
Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 7461
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27.08.2021 14:57
+11
т.е. у тебя ассоциация "Ішак це Україна? видать крепко тебя трахнули телевизором по башке.
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27.08.2021 15:07
+11
А кто унижает Украину сильнее вас, зелебобиков, избравших это ЧМО на пост президента? Очі бачили що брали, тож їжте ... Смачного.
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27.08.2021 15:09
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Починаємо коменти про Зеленського... Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 9951
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27.08.2021 14:57 Ответить
Сильно любишь? Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8030
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27.08.2021 15:01 Ответить
Это не мой президент, но я не желаю как вы опускать и унижать Украину, только из-за того, что он сейчас занимает это кресло.
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27.08.2021 15:05 Ответить
т.е. у тебя ассоциация "Ішак це Україна? видать крепко тебя трахнули телевизором по башке.
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27.08.2021 15:07 Ответить
Трахнули тебя (в дупу), если ты не понял о чем речь
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27.08.2021 15:10 Ответить
т.е. у тебя дурака еще одна ассоциация, мозги работают через дупу. где вас ЗЕдротов размножают. запомни, черт, в Корее президент может быть кореец, в Китае-китаец, в Израиле-еврей, только еврей.
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27.08.2021 15:15 Ответить
А кто унижает Украину сильнее вас, зелебобиков, избравших это ЧМО на пост президента? Очі бачили що брали, тож їжте ... Смачного.
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27.08.2021 15:09 Ответить
Еще раз - я не сторонник зеленского, но у недалеких это тяжело для понимания.
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27.08.2021 15:11 Ответить
Вот именно,"не сторонник". Иди куда шел. Тебе недалекому этого не понять, и не старайся.
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27.08.2021 15:13 Ответить
Неужели забыл за кого голосовал?! Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 6475
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27.08.2021 15:13 Ответить
Они сейчас все "я за него не гагасавал, я галасавал против Парашенка". Зеленых избирателей днем с огнём не найти.
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27.08.2021 15:18 Ответить
И еще любимое: "ета Порох вінават, што люді вибралі зеленскава"
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27.08.2021 16:39 Ответить
Страны ЕС зебубе ничего не должны! Так же , как и это чмо нам всем!Оно только папе Саше и маме Римме за шото должно. Но мы здесь причьом?!
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27.08.2021 17:08 Ответить
Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 7461
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27.08.2021 14:57 Ответить
перший пішов))
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27.08.2021 14:58 Ответить
Ну и иди, скатертью дорога
Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8582
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27.08.2021 15:05 Ответить
Чучело, тобі вже майже відкритим текстом кажуть, що при твоєму царюванні для України того не буде, а ти все верещиш, що хтось щось там повинен робити...
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27.08.2021 14:59 Ответить
Похоже это правда, что рашкинское бабло для него главнее всего. Надеется свалить по быстрому
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27.08.2021 15:18 Ответить
Президенты Молдовы и Румынии ,я понимаю ,что зекрыса потешный идиот,а посмеяться все не против...но начните,пожалуйста, что то и вы говорить,чтоб оно заткнулось...
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27.08.2021 14:59 Ответить
Насколько я понимаю, вы готовы сами опустить Украину ниже плинтуса, только из-за того что зеленский президент. Так?
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27.08.2021 15:02 Ответить
Так вже 73% в 2019 році опустили, які ще можуть бути питання!
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27.08.2021 15:09 Ответить
сегодня в Украине нет президента, есть клоун в президентском кресле, пребывающий 24х7 в наркотическом забвении, не понимающий, что происходит. окруженный несколькими эшелонами доступа, благодаря чему, максимум 3-5 человек управляют всем и грабят как никогда. дефективному показывают картинки народной любви и поддержки. потом его кинут, смоются на Израиль.
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27.08.2021 15:12 Ответить
То есть вы ,в 2019м,когда в угоду пуйлу,спецом ослабили воюющую страну,выбрав в главнокомандующие "рассмеши комика",не опустили Украину ниже плинтуса
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27.08.2021 15:16 Ответить
Alex K 8d0b77c0, послухайте, зеленське не є Україною.
коли воно несе чергову маячню, воно ганьбить виключно себе. в європейському світі чудово вміють відокремлювати владу від країни, цього не вміють робити хіба що на росії.
ви самі позитивно оцінюєте ці його вислови? адже Європа вже давно визнала європейське майбутнє Грузії, Молдови й, зокрема, України. щоправда це сталося до того, як зеленське стало президентом, от саме це, як на мене. йому й муляє, воно бажало б перепідписати всі угоди по новій аби тільки там було його прізвище.

оце його постійне ниття щодо речей, які давно узгодженні та консенсус щодо яких давно досягнуто та ще й намагання долучити інші країни не має жодного сенсу й викликає лише роздратування. в мене таке враження, що невдовзі президенти Грузії та Молдови під час таких заяв зеленського почнуть махати руками мовляв "це не з нами, ми не в курсі звідки воно тут взялося".
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27.08.2021 15:23 Ответить
Президент Эстонии двое суток вороватым объясняла, что воруете так, что ни ЕС, ни НАТО ни инвестиций минимум 20 лет не видать.
Но ворьё упорное, подписало меморандум что угробим Крюковский завод, займем 500 миллионов доллров и отдадим их на распил даже не заводя в Украину. И за это нас ДОЛЖНЫ принять в НАТО, ЕС и Всемирную ассоциацию звездунов. Ага, щас.
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27.08.2021 15:02 Ответить
Буба, не перетворюй трійку країн в потєшне тріо - це тобі не концерт. До цирку - в іншу сторону.
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27.08.2021 15:02 Ответить
Загалом зовнішньополітична ініціатива перспективна: Україна, як велика країна, європейське майбутнє якої марно заперечувати, протекціонує дві невеликі - Грузію і Молдову, про які не кожен європеєць щось знає.
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27.08.2021 15:04 Ответить
Сказали готовиться 20 лет, а там посмотрят, сколько заданий выполнили.
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27.08.2021 15:06 Ответить
Так країни ЄС слідують принципу "я вам нічего нє должєн".
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27.08.2021 15:07 Ответить








Ольга Волкович

@OlgaVolkovich

·14 год

От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив.
Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.
Ви кажете дебіл, а він стратєг Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8277
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27.08.2021 15:08 Ответить
Должны , возможно , но без гундосых , не сдавших анализы .
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27.08.2021 15:08 Ответить
Що і кому винен сам Зєля?
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27.08.2021 15:09 Ответить
Вова, а ты пиписькой по клавишам постучи, может это и ускорит процесс. Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 7820
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27.08.2021 15:21 Ответить
а можно это все, но.... без тебя и твоих прихлебателей?
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27.08.2021 15:21 Ответить
Ані тібе нічево не далжни,посьмиховисько дегенеративне
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27.08.2021 15:26 Ответить
Страны ЕС должны.- Должников прибавилось.Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник./ Меркель следует срочно, - посол Мельник/ Данилов: Германия и Франция должны.
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27.08.2021 16:42 Ответить
Зря это.Украина должна самостоятельно лоббировать свое вступление в ЕС и НАТО,а не в прицепе ещё с двумя странами.Для ЕС и НАТО принимать в свой состав пакетом аж три страны это большая головная боль.
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27.08.2021 18:33 Ответить
якраз маленьку Молдову Европа легко переварить та прийме. а от велику Украiну з ii великим кордоном з азiопським Мордором, з окупованими териториiями, з ватним населенням...- це якраз найбiльша проблема в цьому трикутнику.
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27.08.2021 19:58 Ответить
И в Грузии и в Молдове корупции меньше, а среднего класса больше. У них больше шансов вступить и в ЕС и в НАТО. А нам, пока у нас клоун, ничего не светит. Он и в ус не дует, Коломойского выдать в США, или хотя бы всех кроме Коломойского прижучить. Просто стоит колом поперёк горла стране, чтобы она как жук пришпиленый булавкой в альбоме никуда не делась.
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27.08.2021 20:33 Ответить
Не должны.

А вот послать ЗЕ куда подальше могут.
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27.08.2021 23:37 Ответить
 
 