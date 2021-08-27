Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы, как участниц "Ассоциированного трио", со стороны стран Европейского Союза.
Об этом он сказал во время совместного с президентами Молдовы и Румынии брифинга в Кишиневе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что "Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно".
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коли воно несе чергову маячню, воно ганьбить виключно себе. в європейському світі чудово вміють відокремлювати владу від країни, цього не вміють робити хіба що на росії.
ви самі позитивно оцінюєте ці його вислови? адже Європа вже давно визнала європейське майбутнє Грузії, Молдови й, зокрема, України. щоправда це сталося до того, як зеленське стало президентом, от саме це, як на мене. йому й муляє, воно бажало б перепідписати всі угоди по новій аби тільки там було його прізвище.
оце його постійне ниття щодо речей, які давно узгодженні та консенсус щодо яких давно досягнуто та ще й намагання долучити інші країни не має жодного сенсу й викликає лише роздратування. в мене таке враження, що невдовзі президенти Грузії та Молдови під час таких заяв зеленського почнуть махати руками мовляв "це не з нами, ми не в курсі звідки воно тут взялося".
Но ворьё упорное, подписало меморандум что угробим Крюковский завод, займем 500 миллионов доллров и отдадим их на распил даже не заводя в Украину. И за это нас ДОЛЖНЫ принять в НАТО, ЕС и Всемирную ассоциацию звездунов. Ага, щас.
Ольга Волкович
@OlgaVolkovich
·14 год
От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив.
Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.
Ви кажете дебіл, а він стратєг
А вот послать ЗЕ куда подальше могут.