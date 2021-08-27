Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы, как участниц "Ассоциированного трио", со стороны стран Европейского Союза.

Об этом он сказал во время совместного с президентами Молдовы и Румынии брифинга в Кишиневе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", - заявил Зеленский.

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Он также отметил, что "Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно".