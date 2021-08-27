Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО
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Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?
Как мы уже не раз убедились в этом году, все очень просто. Надо обматерить украинский язык, обидеть украинцев, угрожать сжечь украинский флаг. А потом - после хорошей порки от неравнодушных граждан - быстренько записывать извинения, потому что их, мол, не так поняли. Или же и дальше стоять на своем, держа градус украинофобии на должном уровне.
Поэтому сегодня у "Без цензуры" - очередная порция маленьких и больших украинофобов и размышления о том, что с ними делать.
Марина Данилюк-Ярмолаева исследует, откуда берутся безродные тиктокеры-украинофобы и подробно объясняет, почему родителям стоит отдельно объяснить детям правила публичного поведения в интернете.
Пожалуйста, подождите...
В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19
чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
- а вот и проектик одобренный кабмином.... по моим прикидам к носу компенсация за 2га са-
мых лучших в мире чернозёмов это где-то 45-50 тыщ.вечнозелёных.... худо-бедно двухкомнат
ная квартира среднего класса..... нормальненько так одобрили каждого украинца ограбить на
двухкомнатную квартиру и все молчат... даже ЦН и Бутусов.....
В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
какой-то губер ватникам высрал - ничо скоро весна, пойдет крапива и лобода(типо шоб жрали траву) - и норм., быдло сглотнуло. жаль на колени не встало как те дурачки шо с плакатиками "Пукинпамаги" - что то просили)))
вимикати світло і газ - якщо вони такі, то напевне і не платять за них
а потім висвітлювати все це в змі і мережі і молодших класах шкіл
что значит "нужно"? - изолируй в школе - они дома в 5 раз больше полюбят Моргенжопа, или там Тимотичный "рэп". это вам не то.
бред вы написал - вы в совке "жил"? вам запрещали что то и что вы делал - правильно!
ибо если что то запрещают, значит в большинстве случаев запрещающие - говно и надо запрещенное - потребл.....
Але згадайте часи Майдану - жодна твата свого вареника не сміла відкрити. Бо знала - поб'ють.
Тому панове - будьмо менш толерантними.
вот Ленин например имел признаки интеллигента, но был ублюдком-людоедом.
и что плохого в чайлдфриках то? - если заводишь например кота, то когда-то надо будет его хоронить, так и тут - чего иметь детей, если ты не миллионер. ну, я так считаю.
странно просто - почему вы решил что они ненавидят детей то?
меня больше смешит двойная фамилия авторши, а не тройная - может просто гражд. брак, а не поповский?
А що тут робити ..Перевиховати вату нереально , отже варіантів небагато , аж три - ..здити , ..здити ще раз ..здити . ! .
В.І. Лєнін
Та навіть якщо і було б - що це змінює?
что они таки
тяжелее воздуха
а стрелять оно не поедет ибо это гарантия пятилетки как минимум.
Тоді не карати. Дарвін зробить краще.
ххх
Понять и простить ))) Ермолаева, а ты кто такая, чтобы судить-рассуждать что с кем надо сделать?
Вакханалия, затеянная Ермолаевой, называется "Убить дракона".
Полемика, что мы все бежим от совка, что эти украинофобы мешают нам убежать подальше, в конце-концов привела какую-то часть местных комментаторов не к мысли о том, что надо сделать, чтобы Украина была процветающей, мощной и богатой(тогда и украинофобов меньше станет), а к тому, украинофобов надо лишать гражданства, выселять, вывозить в Сибирь и прочие атрибуты совка, от которого комментаторы так бегут.
Убивший дракона сам становится драконом. Евгений Шварц(Ермолаева, поинтересуйся кто это) 80 лет назад, когда писал эту пьесу зрил в корень.
А вакханалия, затеянная Ермолаевой, вызывает отвращение.
А ці "експерти" що таке працювати взагалі не знають і нічого крім огиди не викликають
Я,конечно, оч соболезную тем родителям,которые потеряли детей.Но их вина налицо.
А,сидит там ребятенок в интернете, ни от чего не отвлекает,ну и слава богу......
Беда.
https://www.youtube.com/watch?v=ColsTd524cs
из пастей сплошной поток бреда и рссукие матюки. это реально кринж.
Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?
ЯК ЩО РОБИТИ - ЛИШАТИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ
ЦЬОГО КАРТКА НА ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ ПРАВА
ГОЛОСУ І РОБОТИ НА ДЕРЖПОСАДАХ
"Там де програв вчитель і священик приходить окупант" Бісмарк.