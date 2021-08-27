Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО

Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?

Как мы уже не раз убедились в этом году, все очень просто. Надо обматерить украинский язык, обидеть украинцев, угрожать сжечь украинский флаг. А потом - после хорошей порки от неравнодушных граждан - быстренько записывать извинения, потому что их, мол, не так поняли. Или же и дальше стоять на своем, держа градус украинофобии на должном уровне.

Поэтому сегодня у "Без цензуры" - очередная порция маленьких и больших украинофобов и размышления о том, что с ними делать.

Марина Данилюк-Ярмолаева исследует, откуда берутся безродные тиктокеры-украинофобы и подробно объясняет, почему родителям стоит отдельно объяснить детям правила публичного поведения в интернете.