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украинофобия (448) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?

Как мы уже не раз убедились в этом году, все очень просто. Надо обматерить украинский язык, обидеть украинцев, угрожать сжечь украинский флаг. А потом - после хорошей порки от неравнодушных граждан - быстренько записывать извинения, потому что их, мол, не так поняли. Или же и дальше стоять на своем, держа градус украинофобии на должном уровне.

Поэтому сегодня у "Без цензуры" - очередная порция маленьких и больших украинофобов и размышления о том, что с ними делать.

Марина Данилюк-Ярмолаева исследует, откуда берутся безродные тиктокеры-украинофобы и подробно объясняет, почему родителям стоит отдельно объяснить детям правила публичного поведения в интернете.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+21
Сумна новина изза паребрика!
В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
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27.08.2021 17:09
+19
Господи)) Да таких нужно травить и выкорчевывать. Предков таких отпрысков нужно пи*дить! А потом и их отпрысков. Какая демократия? Пацаны мрут, за то что бы эти жабы спокойно жили, жрали и на их костях плясали. Фу мерзость! Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 6442 Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 7790
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27.08.2021 18:02
+13
Нате Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5702
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27.08.2021 17:13
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Правила форума Совет форумчан
а списать 50 млрд беням и фирташам - это большая любовь к украинцам, или надо еще?
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27.08.2021 17:06 Ответить
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:41 Ответить
як це пояснити зебілам? Ніяк!
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28.08.2021 08:26 Ответить
Это просто ******
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28.08.2021 22:52 Ответить
надо ещё потомушо маловатобудет.... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/21/673220/
- а вот и проектик одобренный кабмином.... по моим прикидам к носу компенсация за 2га са-
мых лучших в мире чернозёмов это где-то 45-50 тыщ.вечнозелёных.... худо-бедно двухкомнат
ная квартира среднего класса..... нормальненько так одобрили каждого украинца ограбить на
двухкомнатную квартиру и все молчат... даже ЦН и Бутусов.....
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29.08.2021 09:35 Ответить
зато пэтю облили зелёнокой!!! вот где тема вот где пажар!!!
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29.08.2021 09:46 Ответить
Сумна новина изза паребрика!
В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
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27.08.2021 17:09 Ответить
Енотика не мешало бы выпустить!
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27.08.2021 17:10 Ответить
Нате Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5702
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27.08.2021 17:13 Ответить
животина без выходных трудится. десять бортов за лето
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28.08.2021 13:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5550 ві таки по медленей а то пво вейшнории не успевают перезаряжать зу Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5550
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27.08.2021 17:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 4339

Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 6341
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28.08.2021 11:21 Ответить
А зато у них разрешили собирать валежник так шо от холода не скопытятся Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 2927
какой-то губер ватникам высрал - ничо скоро весна, пойдет крапива и лобода(типо шоб жрали траву) - и норм., быдло сглотнуло. жаль на колени не встало как те дурачки шо с плакатиками "Пукинпамаги" - что то просили)))
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28.08.2021 14:51 Ответить
може варто заохочувати їх покарання небайдужими...привселюдно знущатись...
вимикати світло і газ - якщо вони такі, то напевне і не платять за них
а потім висвітлювати все це в змі і мережі і молодших класах шкіл
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27.08.2021 17:11 Ответить
Російські ЗМІ повідомляють, що винищувач Су-24 впав у Пермі, але двоє пілотів встигли катапультуватись. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 3916 Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 3912
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27.08.2021 17:26 Ответить
Нужно изолировать детей от російськомовного интернета. Другого выхода просто нет. Вы тут сидите в своей скорлупе и не знаете что там творится. Украиноязычного ничего нет кроме старческого Фейсбука. Бомба замедленного действия.
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27.08.2021 17:26 Ответить
Если хотеть - то найдешь патриотические паблики везде. Но свинья - она всегда грязь находит.
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27.08.2021 17:29 Ответить
Так и вижу как украинские дети, с красными от усталости глазами, ищут патриотические паблики.
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27.08.2021 17:31 Ответить
А що вони там хоч дивляться?
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28.08.2021 08:27 Ответить
Сталин, партия?
что значит "нужно"? - изолируй в школе - они дома в 5 раз больше полюбят Моргенжопа, или там Тимотичный "рэп". это вам не то.
бред вы написал - вы в совке "жил"? вам запрещали что то и что вы делал - правильно!
ибо если что то запрещают, значит в большинстве случаев запрещающие - говно и надо запрещенное - потребл..... Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 2793
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27.08.2021 17:35 Ответить
А причем тут Сталин. VK, ОК, Mail, Yandex смогли заблокировать. Почему бы не пойти немного дальше. Ничего что некоторые платформы иностранные, можно только их русскоязычный сегмент.
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27.08.2021 17:43 Ответить
та из за блокирования наоборот - вата полезет в обход, а нормальные и так их не переубедишь чт рашка говно - и так знают, но какая то часть станет ватой - ака - если блокируют, значит .... - блаблабла
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27.08.2021 18:04 Ответить
Коли в школах на сході маса вчителів така ж сепарня з "русскоговорящей челюстью", то нема чого дивуватись, що ці маленькі гниди так себе ведуть. На заході Украіни, в Галичині я щось подібних "Тік токерів" не чув.
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27.08.2021 17:36 Ответить
А якщо і появиться, то на всі 1000% будьте певні, що то гниди з сім"і або колишніх карателів НКВД або з тих донецьких новоросів "пострадавших от гражданской вайны".
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27.08.2021 17:41 Ответить
Ізолювання не допоможе, коли у голові навоз, який вилазить і російською і українською!
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28.08.2021 08:08 Ответить
Мене завжди обурювала беззубість України,що тут говорити цих колаборантів які навіть і не приховують своїх поглядів вже давно потрібно було позбавити українського громадянства з усіма наслідками і назавжди.
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27.08.2021 17:29 Ответить
ну тогда противогаз вам в подарок - от возмущения Европы только так спастись можно будет. особенно от смраду Орбана)
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28.08.2021 14:53 Ответить
та не треба ля-ля,пам'ятаю як у Франції боролися з жотими жилетами та з арабами,там теж застосовували жорсткі санкції до них,а арабів навіть позбавляли громадянства.Так що якось переживемо і ми.
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29.08.2021 08:24 Ответить
За то просматривается тенденция что родители этих дебилов после их публикаций и извинений не то что не лишаются своих должностей но идут на повышение по службе и даже назначаются на ключевые посты в управлении Украиной.Свежий,вчерашний или позавчерашний, пример из Львова.
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27.08.2021 17:30 Ответить
а детальніше?
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28.08.2021 08:29 Ответить
руSSкий мир ще довго буде продукувати різноманітних фріків. То ж, треба готуватися до того що, різні спортсмени та "митці" будуть і надалі вибухати, як концерви.
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27.08.2021 17:32 Ответить
на руськомірський продукт ведуться хіба що слабоумні
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28.08.2021 08:31 Ответить
Пока их физически не начнут за такое писдить(включая баб и тупых подростков) это будет продолжаться.
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27.08.2021 17:36 Ответить
А ******* треба усі Суми наприклад. Бо у кожному магазині, у кожній фірмі, на кожному телефоні сидить отаке сумське бидло!!!
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28.08.2021 08:14 Ответить
Просто суспільство це толерує. В більшості болота какая разніца на такі речі не звертають уваги.
Але згадайте часи Майдану - жодна твата свого вареника не сміла відкрити. Бо знала - поб'ють.
Тому панове - будьмо менш толерантними.
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27.08.2021 17:42 Ответить
Мала дівчинка наприкінці відео - СУПЕР ! Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 1523
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27.08.2021 17:59 Ответить
Господи)) Да таких нужно травить и выкорчевывать. Предков таких отпрысков нужно пи*дить! А потом и их отпрысков. Какая демократия? Пацаны мрут, за то что бы эти жабы спокойно жили, жрали и на их костях плясали. Фу мерзость! Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 6442 Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 7790
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27.08.2021 18:02 Ответить
а ти?
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28.08.2021 08:32 Ответить
Цікаво, у Марини і Богдана є діти? Бо це подружжя має всі ознаки чайлд-фрі
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27.08.2021 20:25 Ответить
А вам що до того ?
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27.08.2021 20:52 Ответить
Щоб краще розуміти, чи має авторка власний досвід у питаннях правильного виховання дітей, які завзято пропагує. Чи вона - черговий "чоботар без чобіт". Звертаю на це увагу, бо доводилось читати про біографії психотерапевтів, які закінчували життя самогубством або про дитячих психологів, які так файно радили чужим батькам, як вірно виховувати дітей, що потім власні діти їх ненавиділи і не спілкувались з ними по 20 років
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27.08.2021 21:07 Ответить
Можу вас переконати, що не всі батьки є експертами з виховання. Так що ви несете нісенітниці. Вас не обурює виховання вати, вас обурюють ті хто про це говорить.
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27.08.2021 21:09 Ответить
Можна детальніше про те у чому ви з ними не згодні?
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28.08.2021 08:33 Ответить
Я не писав, що я НЕ згоден. Мене цікавить, наскільки теорія впроваджується в практику
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28.08.2021 10:01 Ответить
Як би ви не виховували вашіх дітей, вони все одно будуть походити на вас. Тож,не виховуйте дітей, виховуйте себе.
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29.08.2021 17:24 Ответить
золоті слова Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 1152
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31.08.2021 08:01 Ответить
в смысле?
вот Ленин например имел признаки интеллигента, но был ублюдком-людоедом.
и что плохого в чайлдфриках то? - если заводишь например кота, то когда-то надо будет его хоронить, так и тут - чего иметь детей, если ты не миллионер. ну, я так считаю.
странно просто - почему вы решил что они ненавидят детей то?
меня больше смешит двойная фамилия авторши, а не тройная - может просто гражд. брак, а не поповский?
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28.08.2021 15:13 Ответить
Что с ними делать?)) Источник: https://censor.net/ru/v3284919
А що тут робити ..Перевиховати вату нереально , отже варіантів небагато , аж три - ..здити , ..здити ще раз ..здити . ! Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 401 .
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27.08.2021 20:52 Ответить
тобто, "Провчати, провчати і ще раз провчати !"
В.І. Лєнін Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 4789
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30.08.2021 02:46 Ответить
поверьте, вопрос лишение статуса гражданина актуален как никогда, к сожалению, сейчас такой закон не примут, ибо если его выписать справедливо для защиты суверенитета Украины - почти всю нынешнюю власть, выбранную "73-процентным умным наридом" придется лишать гражданства, они за такое в жизни не проголосуют, а это единственный вариант для ускорения вступления Украины в НАТО и Евросоюз, но 73% мечтают о тайге и деньгах нашару, чего обе эти организации сделать не могут
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27.08.2021 21:38 Ответить
да після першої десятки із втраченим громадянством ніяких 50% не буде Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 2914
Та навіть якщо і було б - що це змінює?
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28.08.2021 08:34 Ответить
с сегодняшнего дня кацапы стали подозревать
что они таки
тяжелее воздуха Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 5214
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27.08.2021 22:55 Ответить
Казочка для російськомовних українців
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27.08.2021 23:39 Ответить
Расизм ніхто не бачить! Відповідальність - 0
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27.08.2021 23:40 Ответить
Потім воно їде на Донбас стріляти укропів.
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27.08.2021 23:42 Ответить
расизм это вам не то.
а стрелять оно не поедет ибо это гарантия пятилетки как минимум.
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28.08.2021 15:17 Ответить
Поки маленькі хай з вагонів тік-токають.
Тоді не карати. Дарвін зробить краще.
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28.08.2021 00:26 Ответить
Що робити з ціми *******?- Викласти поштові адреси в мережу - це полегшить процесс перевиховання. Найбільш завзятих і лорослих, як ту маріцпільську мамку, вивезти на мінне поле і там лишити, щоб усвідомила, чи є в Україні війна.
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28.08.2021 00:36 Ответить
стерилизовать надо этих уродов в плюшевых халатах...
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28.08.2021 03:50 Ответить
Нова порція маленьких і великих українофобів. Що з ними робити?
ххх
Понять и простить ))) Ермолаева, а ты кто такая, чтобы судить-рассуждать что с кем надо сделать?
Вакханалия, затеянная Ермолаевой, называется "Убить дракона".

Полемика, что мы все бежим от совка, что эти украинофобы мешают нам убежать подальше, в конце-концов привела какую-то часть местных комментаторов не к мысли о том, что надо сделать, чтобы Украина была процветающей, мощной и богатой(тогда и украинофобов меньше станет), а к тому, украинофобов надо лишать гражданства, выселять, вывозить в Сибирь и прочие атрибуты совка, от которого комментаторы так бегут.
Убивший дракона сам становится драконом. Евгений Шварц(Ермолаева, поинтересуйся кто это) 80 лет назад, когда писал эту пьесу зрил в корень.
А вакханалия, затеянная Ермолаевой, вызывает отвращение.
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28.08.2021 07:06 Ответить
А як ти її зробиш квітучою та розвинутою, коли оці тварини будуть пхати палки в колеса за гроші кремлівських мерзотників?
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28.08.2021 08:37 Ответить
По-перше нейтралізувати клемльовських мерзотників. По-друге до влади обирати не зеленьську плисінь, по-третє наполегливо працювати.
А ці "експерти" що таке працювати взагалі не знають і нічого крім огиди не викликають
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28.08.2021 09:05 Ответить
Потрібно почитати історію другої світової.Конкретно - про Судети .Правительство Чехословаччини вирішило питання ніців ПРОСТО - вислало їх на "істаріческую родіну"...Без документів,грошей і ,навіть, ....ОДЯГУ!!!
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28.08.2021 08:10 Ответить
Я никогда не видел, как прощаются с нашими Героями, меня очень растрогало вручение флага от государства маме, сын которой погиб, защищая Украину от расейской мразоты, правда, это очень достойно, сдержано и вдохновляюще.
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28.08.2021 10:02 Ответить
Во первых не надо по десятку утырков судить о всех детях Украины, ,как говориться в семье не без урода,во вторых,а где вы там детей увидели? Одна с накачанными дойками до пояса,и как правило ,остальные с накачанными губищами как сосиски, кобыли невостребованные ,желающие обратить на себя внимание.Они внешность свою уродуют ради этого, но больному существу с вывихнутыми мозгами этого мало,вот и пытаються на волне патриотичности противопоставить себя обществу чтобы выделиться еще раз,хоть как то.Есть конечно проблема и она скорее в семье чем в обществе,этих психически нездоровых людей просто не долюбили в детстве, им было катострофически мало внимания ,теперб это вылазит в извращеном виде,по сути - больные на голову.На счет политических взглядом , считаю ,что нация таки выздоравливает,иначе антиукраинские высказывания не были бы такими резонансными, всем было бы пофиг,на этом и играют.Обратите еще внимание что как правило девки, ну оооочень хотят чтобы всей страной оценили их силиконовые запчасти.
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28.08.2021 11:13 Ответить
И добавил бы еще один оччень печальный момент. А вы заметили, что появились случаи смерти на физкультуре в школах ? Дети интернета не могут пробежать сто метров.
Я,конечно, оч соболезную тем родителям,которые потеряли детей.Но их вина налицо.
А,сидит там ребятенок в интернете, ни от чего не отвлекает,ну и слава богу......
Беда.
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28.08.2021 11:30 Ответить
вон, чел троллит фразами этих животных - это ужас - и таких дебилов смотрят(!)
https://www.youtube.com/watch?v=ColsTd524cs
из пастей сплошной поток бреда и рссукие матюки. это реально кринж.
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28.08.2021 15:21 Ответить
Я еще могу понять мать, которая возмущена что ее маленького ребенка в школе пичкают политической пропагандой - в конце концов у каждого свое мнение на происходящие в стране политические процессы ........Но жечь флаг Украины ради шутки или даже публично говорить о подобных желаниях - это прямое уголовное преступление, за такое надо отрывать матку и вешать на гилляке...........
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28.08.2021 11:17 Ответить
Самое смешное что она предлагает сжечь флаг на мове. На мове, которую хотят назначить спасительницей страны.
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28.08.2021 11:25 Ответить
ну в принципе я бы не трогал - тупо для "хайпа" высрала такое. а вот вышвырнуть ее в Горловку - самое то Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 8551
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28.08.2021 15:22 Ответить
Информирование ,что в Украине идет война и гибнут люди- " политическая пропаганда"? " У каждого свое мнение"? - То есть есть мнение, что войны нет и это пропаганда - ваше мнение? Может и за такой "плюрализм" надо "отрывать матку (7?) и вешать на гилляке"?
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29.08.2021 00:19 Ответить
Любой официоз вызывает у молодежи реакцию. В данном случае как бы принуждение к патриотизму. Это что-то биологическое, чему наверняка есть научное объяснение. Тут украинская молодежь не оригинальна. Просто надо работать с ними тоньше.
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28.08.2021 11:35 Ответить
Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать?
Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?

ЯК ЩО РОБИТИ - ЛИШАТИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ

ЦЬОГО КАРТКА НА ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ ПРАВА

ГОЛОСУ І РОБОТИ НА ДЕРЖПОСАДАХ Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2021 21:24 Ответить
так і саме так,але для цого потрібно щоб наші корумповані депутати прийняли закон,який потрібно було прицмати ще в 14році,про колаборацію.
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29.08.2021 08:28 Ответить
Треба було такий закон прийняти, та і коли Порох знову стане президентом теж можна.
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29.08.2021 22:56 Ответить
Почему в последнее время просто взрыв охаивания Украины, мовы и армии в блогах губастых девах и подростков на Тик-Токе? - Скорее всего им платят из Рашки. Заказуха Блогерши так зарабатывают. Эти сучки за бабки и хайп и мать родную опозорят, оплюют и сестру- брата покалечат - примеров достаточно.
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29.08.2021 00:26 Ответить
А все починається з дитсадка)))))
"Там де програв вчитель і священик приходить окупант" Бісмарк.
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29.08.2021 08:25 Ответить
Надо насильно заставить их любить Украину! что же еще с ними делать?
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29.08.2021 14:19 Ответить
 
 