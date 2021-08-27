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"Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Вышел в свет документальный сериал о провозглашении Независимости Украины 24 августа 1991 года, после чего существование СССР стало невозможным. Его премьера состоится 27 августа в 20:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Авторы фильма использовали рассекреченные за последние годы материалы КГБ и ЦРУ, найденные кинохроники и интервью с участниками исторических событий.

Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла, - премьера документального фильма о провозглашении Независимости 01

"Для восстановления последовательности событий на уровне написания сценария, работы с материалом, приходилось делать такую ​​работу, чтобы четко установить хронологию событий. Файл с хронологией занял около 40 страниц. Поскольку сериал называется "Коллапс. Как украинцы разрушили Империю Зла", мы стараемся понять от какого момента можно отсчитывать разрушительные процессы, которые происходили с СССР. Где и какая здесь роль украинцев, каков их вклад в уничтожение Империи Зла. Одной из проблем было то, что некоторые люди, которых бы мы обязательно хотели видеть в этом проекте, уже , к сожалению, отошли в вечность. И поэтому о Левке Лукьяненко, который был автором черновики проекта Акта провозглашения независимости, говорят его побратимы по борьбе за свободную Украину", - рассказывает Александр Зинченко.


Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла, - премьера документального фильма о провозглашении Независимости 02

В первом эпизоде ​​документального сериала Суспільного "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла "- о возможном сценарии силового развития ситуации в Киеве в первый день ГКЧП: захват Верховной Рады военным спецназом и массовые аресты как лидеров оппозиции, так и" суверен-коммунистов ". Как "день страха" выглядел с перспективі политиков, журналистов, украинцев в Киеве, Вашингтоне и Москве.

Главные герои эпизода: Леонид Кравчук, Евгений Марчук, Оксана Забужко, Юрий Щербак, Иван Заец, Геннадий Бурбулис, Евгений Киселев, Марта Дичок, Мыкола Вересень, Ярослав Кендзер.

Производством сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла "по заказу Суспільного занималась команда кинематографистов документалистов из Esse Production House. Режиссер сериала - Сергей Лысенко, сценарист - Александр Зинченко. Оператор - Сергей Михальчук. Продюсер и автор идеи - Ярослав Лодыгин. Продюсеры - Виталий Шереметьев, Ольга Безхмельницина, Ирина Бубнова, Сергей Недзельский.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Не всі українці, а окремі.
Переважна частина так совками і лишилась, за що життями патріотів ми розплачуємось зараз.
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27.08.2021 20:34
+4
азиопская обосРашка, этот выкидыш и продолжение Орды, до сих пор наделен вечными рабами и холопьем.


"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 9891
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27.08.2021 21:34
+4
вибачте що не за темою...але ...
27 августа 1941 г. - 22 июля 2012 г. (корифею сьогодні було б 80 рочків)

"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 4746

...
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27.08.2021 21:35
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Не всі українці, а окремі.
Переважна частина так совками і лишилась, за що життями патріотів ми розплачуємось зараз.
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27.08.2021 20:34 Ответить
Роман Цимбалюк каже шо на РАБссии дикая оргия....Киевская РУСЬ это Мацковия "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607а княгиня Ольга и Ярослав Мудрый это рюсский княжеский род... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607Это типа Хан Батый переметнулся из 13 века в 10 век Владимира Крестителя... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 6399и даже побывал в Константинополе и получил ТОМОС....
Крысы мавзолейные...вы и правда полные ДЕБИЛЫ... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607
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27.08.2021 20:52 Ответить
Очень рад твоим унижениям,только не останавливайся😂🌷×÷×
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27.08.2021 21:06 Ответить
Чего удрал?Я еще толком не плеснул тебе в корыто😂🌷×××
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27.08.2021 21:11 Ответить
Смокчи мовчки курва)
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27.08.2021 21:30 Ответить
"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 994
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27.08.2021 21:11 Ответить
За кормом прибежал?😂🌷×××
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27.08.2021 21:18 Ответить
А всхрюкни шо та еще.Рекорд поставишь😂🌷×××
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27.08.2021 21:19 Ответить
Бо він шампанське не вживає. "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8982
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27.08.2021 21:16 Ответить
Та, блин, касабы раньше объявили суверенитет. Еще в начале лета 91-го. Мы вышли из СССР позже. Они, кстати, не могут поэтому быть правонаследниками совка.
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27.08.2021 21:14 Ответить
У тебя выраженные фантомные боли за Украиной,попробуй не думать про нас😂🌷×××
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27.08.2021 21:28 Ответить
Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул



"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8728




Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"



"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 3937
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27.08.2021 21:38 Ответить
да нет, *********, ты все напутал, как всегда.))
хуже свинарника, чем обосРашка, не сыскать. все почти ваше сраное Замкадье такой свинарник, с которым может соревноваться только черная Африка.
90 % Замкадья до Украины далеко, часто, как до Луны, оно всегда будет хуже и по комфорту, и по климату, не говоря уж о забитом рассеянском холопье, о рюзьге, кацапо-орде т.е.. в Украине, кстати, чем дальше от границы с паРашей, тем чище и лучше, это о многом говорит...
а ты продолжай, кацапсина, продолжай жрать дерьмо и нести свой бред, мы позабавимся.)
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27.08.2021 21:51 Ответить
Украина разрушила РАБссию еще когда получила Магдебурское Право,которого на РАБссии не было никогда...,а разрушение,массовые убиства и сжигание на кострах Новгородской республики говорит о том..что это Мавзолейное быдло тупое и ничего не умеет строить кроме ГУЛАГа Сралина-чЛенина... "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8991 "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8991
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27.08.2021 21:17 Ответить
азиопская обосРашка, этот выкидыш и продолжение Орды, до сих пор наделен вечными рабами и холопьем.


"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 9891
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27.08.2021 21:34 Ответить
до сих пор наСелен
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27.08.2021 21:39 Ответить
Опять спам не открывается,да шож это такое?😭😭😭
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27.08.2021 21:22 Ответить
Вчера решением главы Международного Валютного Фонда Кристалины Георгиевой, РАБссии присворен статус вымирающего Быдла и предочтавлен кредит на сумму 18 миллиардов долларов....,это сколько Мавзолейные бараны купят у американцев Тушонки Рузвельта и ножек Буша???мать моя мама обожруцца нафиг... "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 7223 "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 7223
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27.08.2021 21:24 Ответить
вибачте що не за темою...але ...
27 августа 1941 г. - 22 июля 2012 г. (корифею сьогодні було б 80 рочків)

"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 4746

...
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27.08.2021 21:35 Ответить
«иногда не нужно выигрывать битву, ни даже войну, надо просто НЕ СДАВАТЬСЯ.»
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27.08.2021 22:34 Ответить
 
 