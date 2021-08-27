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У части парка на Троещине будет крымскотатарский колорит. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Крымскотатарский национальный орнамент украсил беседку в новом парке в столичном микрорайоне Троещина.

Об этом пишет в Фейсбуке советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть парка на Троещине будет теперь иметь крымскотатарский колорит. Орнаменты для пола и декора разрабатывал крымскотатарский художник-керамист Рустам Скибин", - написал он.

Площадь нового парка на Троещине - 9,5 га. На этой территории расположены три водоема, игровые и обзорные площадки, спортплощадки, шахматный павильон. Также есть мостки для рыбаков и территория для выгула собак.

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У части парка на Троещине будет крымскотатарский колорит 01

Автор: Ольга Лузан
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и это хорошо..
Крымские татары будут первыми урусам башка в Крыму резать, когда придет время деоккупации и оккупанты бросая все будут бежать по крымскому мосту..
нужно будет дать им согласно обычаям 3 дня - украинцам только потом заходить..
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27.08.2021 22:16 Ответить
То одразу ставте в парку мечеть. Щоб заклики мулли до намазу було чути аж на правому березі
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27.08.2021 22:23 Ответить
до речі там позаду видно храм мацковського патріархату, не із проста то все
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27.08.2021 22:40 Ответить
В Україну з Криму виїхало 20 000 татар. Це 8% кримськотатарського населення. Циган у нас 47 000. Не бачу в наших парках циганських таборів. І не побачу! Бо кримські татари працюють а не крадуть і торгують наркотою....
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28.08.2021 03:00 Ответить
..а, остальной в мадьярских и тьмутараканьских колоритах
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28.08.2021 05:57 Ответить
Красиво.У меня больше веры в крымских татар,чем т.н.,,украинцев'' с офису президента,или с гостями ТВ 24,не говоря о помойке с ТВ ,,Наш''.
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28.08.2021 09:38 Ответить
Культура у них вища за нашу.
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28.08.2021 17:37 Ответить
 
 