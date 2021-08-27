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У части парка на Троещине будет крымскотатарский колорит. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Крымскотатарский национальный орнамент украсил беседку в новом парке в столичном микрорайоне Троещина.
Об этом пишет в Фейсбуке советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.
"Часть парка на Троещине будет теперь иметь крымскотатарский колорит. Орнаменты для пола и декора разрабатывал крымскотатарский художник-керамист Рустам Скибин", - написал он.
Площадь нового парка на Троещине - 9,5 га. На этой территории расположены три водоема, игровые и обзорные площадки, спортплощадки, шахматный павильон. Также есть мостки для рыбаков и территория для выгула собак.
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Крымские татары будут первыми урусам башка в Крыму резать, когда придет время деоккупации и оккупанты бросая все будут бежать по крымскому мосту..
нужно будет дать им согласно обычаям 3 дня - украинцам только потом заходить..